Chrome OS için VLC duyuruldu

Kişilerin hem mobil hem de masaüstü tarafında uzun yıllardır tüm medya oynatma işlemlerini başarılı şekilde üstlenen VLC, yapılan duyuru ile sonunda Google'ın kendi geliştirdiği işletim sistemi Chrome OS sürümüyle boy göstermeye başladı.

Bildiğiniz gibi Windows, OS X, Linux ve diğer birçok masaüstü işletim sisteminde aktif olarak yer alan VLC, artık Chrome OS bünyesinde de çalışma gösteriyor. Google'ın "Android Runtime for Chrome (ARC)" aracı ile VLC'nin Android sürümünden port edilen Chrome OS versiyonu, aralarında MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, Wv ve AAC gibi popüler formatların yer aldığı birçok videoyu rahatlıka oynatabiliyor ve aynı zamanda müzik dinlemek için de kullanılabiliyor.

Kendi medya kütüphanesi bulunan ve böylece düzenli kalınmasına yardımcı olan VLC, modern arayüzü ve gelişmiş altyazı desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor.





http://www.jbkempf.com/blog/post/2015/Announcing-VLC-for-Chrome-OS