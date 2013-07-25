Chrome OS televizyona girdi : Chromecast





Google'ın Android 4.3 etkinliğinde dikkat çeken diğer bir lansman akıllı televizyon aparatı oldu. Özellikle Çinli üreticilerin adeta istila ettiği Android işletim sistemli taşınabilir akıllı televizyon aparatı segmentine Google farklı bir açıdan yaklaşıyor.





Yıllardır düşük satış grafiğine rağmen yılmadan beslemeye devam ettiği Chrome işletim sistemini televizyonlara da getirmeye karar veren Google, Chromecast adındaki akıllı TV aparatını tanıttı.





35$ fiyat etiketine sahip olan ve satışa sunulan Chromecast, HDMI bağlantısı üzerinden televizyonunuza bağlanıyor. Basitleştirilmiş bir Chrome OS sürümü sunan Chromecast, USB üzerinden gücünü alıyor ve WiFi ile ev ağına veya yakındaki cihazlarınıza bağlanarak televizyona görüntü aktarımı yapabiliyor.





Bunun için görsel içerik uygulamalarının Chromecast için optimize edilmiş olması gerekiyor. Uyumlu uygulama içerisinde Cast butonu ortaya çıkıyor ve buna tıklandığında görüntüyü aktarmaya başlıyor. YouTube, Netflix ve Google Music gibi uygulamalar şu anda optimize edilmiş durumda ve daha fazlası yolda.





Google, Chromecast ürününü şu an sadece ABD'de satışa sunmuş durumda. Önümüzdeki aylarda daha fazla ülkeye yayma sözü veriyor. Ayrıca Chromecast fonksiyonu diğer cihazlarda da gömülü olarak sunulabilecek.

http://chrome.blogspot.com/2013/07/from-tvs-to-tablets-everything-you-love.html