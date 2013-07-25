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Chrome OS televizyona girdi : Chromecast

5 yıl
2,3b
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27
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome OS televizyona girdi : Chromecast

 Google'ın Android 4.3 etkinliğinde dikkat çeken diğer bir lansman akıllı televizyon aparatı oldu. Özellikle Çinli üreticilerin adeta istila ettiği Android işletim sistemli taşınabilir akıllı televizyon aparatı segmentine Google farklı bir açıdan yaklaşıyor.

Yıllardır düşük satış grafiğine rağmen yılmadan beslemeye devam ettiği Chrome işletim sistemini televizyonlara da getirmeye karar veren Google, Chromecast adındaki akıllı TV aparatını tanıttı.

35$ fiyat etiketine sahip olan ve satışa sunulan Chromecast, HDMI bağlantısı üzerinden televizyonunuza bağlanıyor. Basitleştirilmiş bir Chrome OS sürümü sunan Chromecast, USB üzerinden gücünü alıyor ve WiFi ile ev ağına veya yakındaki cihazlarınıza bağlanarak televizyona görüntü aktarımı yapabiliyor. 

Bunun için görsel içerik uygulamalarının Chromecast için optimize edilmiş olması gerekiyor. Uyumlu uygulama içerisinde Cast butonu ortaya çıkıyor ve buna tıklandığında görüntüyü aktarmaya başlıyor. YouTube, Netflix ve Google Music gibi uygulamalar şu anda optimize edilmiş durumda ve daha fazlası yolda. 

Google, Chromecast ürününü şu an sadece ABD'de satışa sunmuş durumda. Önümüzdeki aylarda daha fazla ülkeye yayma sözü veriyor. Ayrıca Chromecast fonksiyonu diğer cihazlarda da gömülü olarak sunulabilecek.

http://chrome.blogspot.com/2013/07/from-tvs-to-tablets-everything-you-love.html Yorum Yaz
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Ciddiyetsiz 5 yıl
cehaletimden soruyorum bilen birisi cevaplarsa sevinirim. şu an zaten neredeyse TV'lerin tamamına yakını Smart TV olarak satışta. yani içinde minik bir işletim sistemleri var ve uygulamalar da geliştiriliyor. smart tv varsa bunu almanın ne gibi avantajı vardır?
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cem650 5 yıl
gereksiz bişey.
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kımyasal 5 yıl
Televizyondaki DLNA bağlantısı gibimi ?
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Farwynd 5 yıl
Pulstar
Gülmeyin ama ben hala çalışma mantığını anlamadım.Şimdi cihaz internetteki bulut depolamaya gönderiyor, televizyona takılı Chromecast de aynı anda bulut depolamadan mı çekip gösteriyor?Eğer öyleyse bizdeki standart internet bağlantı hızlarıyla olacak iş değil.

Hayır, direk youtube'dan çekiyor mesela. Senin akıllı cihazın yol gösterici oluyor bir nevi.
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onur01651 5 yıl Farwynd
Saçmalamayın.
Bu bir transmitter.
Senin tel/tablet ekranını pcye aktarıyor, intelin yaptığı widi uygulamasından farkı yok. Sadece tvnin vidi alıcısı olmasada oluyor bununla. Ama tel/Tabletin wifi direct özelliğinin olması gerekiyor sakın unutmayın, yoksa çalışmaz program.
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onur01651 5 yıl
widi varken kim bakar buna, daha mı hızlı olacak sanki
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hollowman_ 5 yıl
Chrome u keeessst
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Pulstar 5 yıl
Gülmeyin ama ben hala çalışma mantığını anlamadım.
Şimdi cihaz internetteki bulut depolamaya gönderiyor, televizyona takılı Chromecast de aynı anda bulut depolamadan mı çekip gösteriyor?
Eğer öyleyse bizdeki standart internet bağlantı hızlarıyla olacak iş değil.
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Psydia 5 yıl
Bu direkt apple tv ile rekabet demektir. Daha zayif islemci ve dusuk ram olacagi kesin ama, eger resimdeki tasarim ile gelirse.
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mcson 5 yıl
Bence akıllıca tasarlanmış bir cihaz ve yaygınlaşmasını temenni ederim. Ancak bu cihazı kullanabilmeniz için elinizde bir tablet/telefon olması gerekiyor, diğer Çinli üreticilerin geliştirdiği Android TV ler ise televizyonunuzu bir Android tablet/telefona dönüştürüyor.

Bunların hepsinin dışında LG Google TV eğer Avrupa ve ülkemizde piyasaya girerse bunların hepsini altüst edecektir. LG Google TV Amerika'da satışta ancak Türkiye'ye hgelir mi, gelirse ne zaman gelir, bunlar benim de çok merak ettiğim konular açıkçası.
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makaramasuko 5 yıl
Açıkçası yaygınlaşacağını düşünmüyorum.
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AktasEntertainment 5 yıl
Tanıtım Videosu Eğlenceli Olmuş.


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Elder Wand 5 yıl AktasEntertainment
black_95

Tanıtım Videosu Eğlenceli Olmuş.




Video güzelmiş.
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