Chrome OS televizyona girdi : Chromecast

Haber Editörü
Google'ın Android 4.3 etkinliğinde dikkat çeken diğer bir lansman akıllı televizyon aparatı oldu. Özellikle Çinli üreticilerin adeta istila ettiği Android işletim sistemli taşınabilir akıllı televizyon aparatı segmentine Google farklı bir açıdan yaklaşıyor.
Yıllardır düşük satış grafiğine rağmen yılmadan beslemeye devam ettiği Chrome işletim sistemini televizyonlara da getirmeye karar veren Google, Chromecast adındaki akıllı TV aparatını tanıttı.
35$ fiyat etiketine sahip olan ve satışa sunulan Chromecast, HDMI bağlantısı üzerinden televizyonunuza bağlanıyor. Basitleştirilmiş bir Chrome OS sürümü sunan Chromecast, USB üzerinden gücünü alıyor ve WiFi ile ev ağına veya yakındaki cihazlarınıza bağlanarak televizyona görüntü aktarımı yapabiliyor.
Bunun için görsel içerik uygulamalarının Chromecast için optimize edilmiş olması gerekiyor. Uyumlu uygulama içerisinde Cast butonu ortaya çıkıyor ve buna tıklandığında görüntüyü aktarmaya başlıyor. YouTube, Netflix ve Google Music gibi uygulamalar şu anda optimize edilmiş durumda ve daha fazlası yolda.
Google, Chromecast ürününü şu an sadece ABD'de satışa sunmuş durumda. Önümüzdeki aylarda daha fazla ülkeye yayma sözü veriyor. Ayrıca Chromecast fonksiyonu diğer cihazlarda da gömülü olarak sunulabilecek.
http://chrome.blogspot.com/2013/07/from-tvs-to-tablets-everything-you-love.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
CHROMECAST
flatpanelshd.com/...
AIRPLAY
flatpanelshd.com/...
Hayır, direk youtube'dan çekiyor mesela. Senin akıllı cihazın yol gösterici oluyor bir nevi.
Bu bir transmitter.
Senin tel/tablet ekranını pcye aktarıyor, intelin yaptığı widi uygulamasından farkı yok. Sadece tvnin vidi alıcısı olmasada oluyor bununla. Ama tel/Tabletin wifi direct özelliğinin olması gerekiyor sakın unutmayın, yoksa çalışmaz program.
Şimdi cihaz internetteki bulut depolamaya gönderiyor, televizyona takılı Chromecast de aynı anda bulut depolamadan mı çekip gösteriyor?
Eğer öyleyse bizdeki standart internet bağlantı hızlarıyla olacak iş değil.
Bunların hepsinin dışında LG Google TV eğer Avrupa ve ülkemizde piyasaya girerse bunların hepsini altüst edecektir. LG Google TV Amerika'da satışta ancak Türkiye'ye hgelir mi, gelirse ne zaman gelir, bunlar benim de çok merak ettiğim konular açıkçası.
Video güzelmiş.