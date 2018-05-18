Chrome, artık HTTPS protokolü kullanan sitelere "Güvenli" ibaresi eklemeyecek

Google daha önce de duyurduğu üzere, artık internet tarayıcısı Chrome'da HTTPS protokolü kullanan siteleri "Güvenli" olarak belirtmeyecek. Eylül ayından sonra geçilmesi planlanan yeni sistemde bu sitelerin URL'lerinin yanında sadece kilit simgesine yer verileceği açıklandı.

Google daha güvenli bir internet ortamı yaratmak istiyor

Chrome 69 sürümünde geçilmesi planlanan bu yenilikle ilgili Chrome Güvenlik Ürün Müdürü Emily Schechter, tarayıcının trafiğinin büyük bir kısmının artık HTTP protokolü ile sağlandığını belirterek, kullanıcıların dikkatini artık "Güvenli" ibaresine çekmeyeceklerini ifade etti. Bunun yerine Chrome artık güvensiz olarak tabir edilen HTTP protokolü kullanan web sitelerini vurgulayacak.

Bu nedenle Temmuz ayında yayınlanmak üzere ayarlanan Chrome 68 versiyonunda, HTTP protokolünü kullanan tüm siteler "Güvenli Değil" olarak işaretlenecek. Ayrıca içinde form barındıran bu tip sitelerde "Güvenli Değil" ibaresinin animasyon şeklinde kullanıcıyı uyaracağı da belirtiliyor. Bu yenilikler Google'un tüm web sitelerinin HTTPS protokolüne geçmesini hedeflemesinin bir parçası olarak gösteriliyor.

Schechter bu önemli konuyla ilgili: "Bu değişiklikleri, varsayılan olarak güvenli bir internet sunmak için yapıyoruz. HTTPS her zamankinden daha ucuz, kolay ve daha güvenli. Bu yüzden HTTPS'ye geçmek için çok fazla beklemeyin!" açıklamalarını yaptı.

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