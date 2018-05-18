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Chrome, artık HTTPS protokolü kullanan sitelere "Güvenli" ibaresi eklemeyecek

İnternet tarayıcısı Chrome'un, Eylül ayından sonra HTTPS protokolü kullanan siteleri "Güvenli" olarak belirtmeyeceği duyuruldu. Artık güvenli olarak görülmeyen URL'lerle ilgili uyarı gösterilecek.
1 yıl
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Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google daha önce de duyurduğu üzere, artık internet tarayıcısı Chrome'da HTTPS protokolü kullanan siteleri "Güvenli" olarak belirtmeyecek. Eylül ayından sonra geçilmesi planlanan yeni sistemde bu sitelerin URL'lerinin yanında sadece kilit simgesine yer verileceği açıklandı.

Google daha güvenli bir internet ortamı yaratmak istiyor

Chrome 69 sürümünde geçilmesi planlanan bu yenilikle ilgili Chrome Güvenlik Ürün Müdürü Emily Schechter, tarayıcının trafiğinin büyük bir kısmının artık HTTP protokolü ile sağlandığını belirterek, kullanıcıların dikkatini artık "Güvenli" ibaresine çekmeyeceklerini ifade etti. Bunun yerine Chrome artık güvensiz olarak tabir edilen HTTP protokolü kullanan web sitelerini vurgulayacak.
Chrome, artık HTTPS protokolü kullanan sitelere
Bu nedenle Temmuz ayında yayınlanmak üzere ayarlanan Chrome 68 versiyonunda, HTTP protokolünü kullanan tüm siteler "Güvenli Değil" olarak işaretlenecek. Ayrıca içinde form barındıran bu tip sitelerde "Güvenli Değil" ibaresinin animasyon şeklinde kullanıcıyı uyaracağı da belirtiliyor. Bu yenilikler Google'un tüm web sitelerinin HTTPS protokolüne geçmesini hedeflemesinin bir parçası olarak gösteriliyor.
Schechter bu önemli konuyla ilgili: "Bu değişiklikleri, varsayılan olarak güvenli bir internet sunmak için yapıyoruz. HTTPS her zamankinden daha ucuz, kolay ve daha güvenli. Bu yüzden HTTPS'ye geçmek için çok fazla beklemeyin!" açıklamalarını yaptı.

chrome Yorum Yaz
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Virinom 1 yıl en beğenilen
SSL sertifikası ücretsizken(örn. Let's Encrypt) HTTPS kullanmamak için bir sebep yok. Tek başına HTTPS kullanmak o kadar ciddi bir veri güvenliği sağlıyor ki bir kaç yıl içerisinde HTTP diye bir şey kalmayacak sanırım.
SSL sertifikası ücretsizken(örn. Let's Encrypt) HTTPS kullanmamak için bir sebep yok. Tek başına HTTPS kullanmak o kadar ciddi bir veri güvenliği sağlıyor ki bi...
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Y!Ğ!DO 1 yıl
güvenlilerin ayrıca yeşillenmesine gerek yoktu sadece güvensiz sitelerin kırmızı olması dikkat çekici olur. gayet yerinde bir uygulama.
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Virinom 1 yıl en beğenilen
SSL sertifikası ücretsizken(örn. Let's Encrypt) HTTPS kullanmamak için bir sebep yok. Tek başına HTTPS kullanmak o kadar ciddi bir veri güvenliği sağlıyor ki bir kaç yıl içerisinde HTTP diye bir şey kalmayacak sanırım.
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azon-abros 6 ay
Evet ama maalesef SSL kurmak bir sunucuya eskiden gelen adminler için karışık. Bence bu işin kolaylaşması lazım.
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