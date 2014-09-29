Chrome erken sürümlerinde ilginç bir oyun ortaya çıktı





Chrome tarayıcının üzerinde çalışmaların devam ettiği Canary adlı erken sürümüne yeni eklenen bir özellik, internet kesintilerinde kullanıcıları oyalayacak alternatif bir yol sunuyor.





Sadece internet kesildiği zaman ortaya çıkan bu özellik T.Rex karakteri ile oynadığınız bir sonsuz koşu oyunu. İnternete bağlanamadığınızda karşınıza çıkan hata ekranındaki T.Rex karakteri boşluk tuşuna bastığınız andan itibaren sizi mini bir sonsuz koşu oyununa götürüyor.





Sadece kaktüslerden zıplayarak kaçmaya çalıştığınız oyun, Chrome tarayıcısının gönüllü destekçisi olarak da bilinen François Beaufort tarafından eklenmiş. Oyunda en yüksek skor kayıt da ediliyor. Ancak internet geldiğinde veya tarayıcı kapatıldığında bunlar kayboluyor. Oyunun nihai sürümle birlikte önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.

http://mashable.com/2014/09/25/chrome-t-rex-game/