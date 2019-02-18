Chrome kullanıcıları, yakında web sayfalarının belli bölümlerine link verebilecek

Teknoloji Editörü
Popüler internet tarayıcısı Chrome yakında yeni bir özellikle güncellenecek. Kullanıcıları hedeflenen web sayfasındaki belirli kelime veya cümlelere yönlendirecek olan bu yeni bağlantı özelliği ile web sayfasında arama yapmanıza gerek kalmayacak.
Yakında kullanıma sunulacak
Örneğin bir Youtube videosunu arkadaşınıza gönderdiğinizde, onu istediğiniz dakikadan ve saniyeden başlatabilecek bir seçeneğiniz var. Youtube, oluşturduğu bağlantı ile videonun istenilen süreden başlatılmasını sağlayabiliyor. Aynen buna benzer bir özellik çok yakında Chrome kullanıcılarına da sunulacak.Bir web sayfasında arkadaşınızın okumasını istediğiniz bir cümle veya paragraf olduğunu varsayalım. Sayfanın o bölümüne link veremeyeceğiniz için arkadaşınız sayfayı kaydırarak ya da sayfa içinde arama yaparak ilgili kısmı bulmak zorunda. Ancak artık Chrome'un yeni bağlantı özelliği ile arkadaşınız bağlantıya tıkladığında sayfanın ilgili kısmına otomatik olarak kaydırılacak. Scroll to Text adı verilen bu özelliğin test aşamasından sonra tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.
https://www.androidpolice.com/2019/02/14/chrome-might-allow-users-to-share-links-to-specific-sections-of-pages/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle