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Chrome kullanıcıları, yakında web sayfalarının belli bölümlerine link verebilecek

Teknoloji devi Google'ın geliştirdiği Chrome tarayıcısına yeni bir özellik geliyor. Kullanıcılar artık web sayfalarındaki kelime veya cümlelere link vererek paylaşabilecekler.
3 ay
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3
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Popüler internet tarayıcısı Chrome yakında yeni bir özellikle güncellenecek. Kullanıcıları hedeflenen web sayfasındaki belirli kelime veya cümlelere yönlendirecek olan bu yeni bağlantı özelliği ile web sayfasında arama yapmanıza gerek kalmayacak.

Yakında kullanıma sunulacak

Örneğin bir Youtube videosunu arkadaşınıza gönderdiğinizde, onu istediğiniz dakikadan ve saniyeden başlatabilecek bir seçeneğiniz var. Youtube, oluşturduğu bağlantı ile videonun istenilen süreden başlatılmasını sağlayabiliyor. Aynen buna benzer bir özellik çok yakında Chrome kullanıcılarına da sunulacak.
Chrome kullanıcıları, yakında web sayfalarının belli bölümlerine link verebilecek
Bir web sayfasında arkadaşınızın okumasını istediğiniz bir cümle veya paragraf olduğunu varsayalım. Sayfanın o bölümüne link veremeyeceğiniz için arkadaşınız sayfayı kaydırarak ya da sayfa içinde arama yaparak ilgili kısmı bulmak zorunda. Ancak artık Chrome'un yeni bağlantı özelliği ile arkadaşınız bağlantıya tıkladığında sayfanın ilgili kısmına otomatik olarak kaydırılacak. Scroll to Text adı verilen bu özelliğin test aşamasından sonra tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

https://www.androidpolice.com/2019/02/14/chrome-might-allow-users-to-share-links-to-specific-sections-of-pages/ Yorum Yaz
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haberler101.com 3 ay
yıllardır olan bişey zaten, google yapınca yeni bişeymiş gibi algılanmasın, şu adreste var zaten marker.to/...
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yorumculuklar 3 ay
Sağ tık öğeyi incele, item ID al paylaş masaüstünde yapılıyor da mobilde kullanışlı olabilir. Fakat çoğu web sitesi bunları statik olarak vermiyor, o durumda ne yapacaklar acaba...
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edo 3 ay yorumculuklar
Söz konusu google olunca; sitelerin büyük kısmı da kısa bir süre içerisinde uyum sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapacaklardır ;)
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