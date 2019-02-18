Chrome kullanıcıları, yakında web sayfalarının belli bölümlerine link verebilecek

Popüler internet tarayıcısı Chrome yakında yeni bir özellikle güncellenecek. Kullanıcıları hedeflenen web sayfasındaki belirli kelime veya cümlelere yönlendirecek olan bu yeni bağlantı özelliği ile web sayfasında arama yapmanıza gerek kalmayacak.

Yakında kullanıma sunulacak

Örneğin bir Youtube videosunu arkadaşınıza gönderdiğinizde, onu istediğiniz dakikadan ve saniyeden başlatabilecek bir seçeneğiniz var. Youtube, oluşturduğu bağlantı ile videonun istenilen süreden başlatılmasını sağlayabiliyor. Aynen buna benzer bir özellik çok yakında Chrome kullanıcılarına da sunulacak.

https://www.androidpolice.com/2019/02/14/chrome-might-allow-users-to-share-links-to-specific-sections-of-pages/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bir web sayfasındaokumasını istediğiniz birolduğunu varsayalım. Sayfanın o bölümüne link veremeyeceğiniz için arkadaşınız sayfayıya da sayfa içindeilgili kısmı bulmak zorunda. Ancak artık Chrome'un yeni bağlantı özelliği ile arkadaşınızsayfanın ilgili kısmına otomatik olarak kaydırılacak.adı verilen bu özelliğin test aşamasından sonra tümsunulması bekleniyor.