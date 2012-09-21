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Chrome tarayıcısı için özel Cirque du Soleil uygulaması

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
6
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en popüler gösteri gruplarından olan Cirque du Soleil, dünya turnesine devam ederken, Chrome için geliştirilen özel uygulamayla eğlenceyi sanal aleme taşımayı amaçlıyor.

Bir Chrome deneyi olan Movi.Kanti.Revo, Türkçe anlamıyla hareket et, şarkı söyle, hayal et sloganını yansıtıyor. Subatomic Systems tarafından geliştirilen uygulama, gizemli bir karakter aracılığıyla Cirque du Soleil performanslarının hazırlanışını keşfedeceğiniz sürreal bir dünya sunuyor.

Uygulama 3D geçişler HTML ve CSS kodlarını harmanlarken, HTML 5 API'sinden de yararlanıyor. Chrome tarayıcısı tarafından destek sunulan WebRTC teknolojisinin getUserMedia özelliği sayesinde uygulama ek bir yazılım kurmaya gerek olmadan bilgisayarınızın kamera ve mikrofonuna erişebiliyor. Uygulama içerisinde zaman zaman şarkılara eşlik etmeniz gerekiyor. Ayrıca tıkla ve ilerle yöntemi yerine uygulama el hareketlerinizi kamera ile takip ederek gezinmenizi sağlıyor.

Zaman zaman gecikmeler yaşansa da www.movikantirevo.com adresinde ilginç bir deneyim yaşayabilirsiniz. 

http://googleblog.blogspot.co.uk/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Amedra 7 yıl
hangoutta iyi iş becerdiler bunda işlerini sorunsuz şekilde yapacaklarına sonuna kadar güveniyorum.
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aspirin_00 7 yıl
işletim sistemi desteklemiyor :)
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Puzzles 7 yıl
Değişik bir şey olmuş :)
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
Cirque du Soleil, Vegastaki gösterisine gitmiştim tek kelimeyle muhteşemdi.
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MattPegasus 7 yıl
Çok ilginç bir şey ortaya çıkmış bence
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FERFEROS 7 yıl
Başarılı olmuş.
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