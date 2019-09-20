Google Haritalar uygulamasına Gizli Mod seçeneği geliyor

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Google geçtiğimiz aylarda düzenlenen I/O 2019 etkinliğinde Haritalar uygulamasına getirecei Gizli Mod özelliğini duyurmuştu. Aradan geçen birkaç ay sonrasında ise bu özelliğin testlerine başlandığı açıklandı.

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Ne işimize yarayacak?

Peki Google Haritalar uygulamasına gelen bu Gizli Mod ne işe yarayacak? Örneğin gizli bir buluşmaya gideceksiniz veya gittiğiniz yerlerin Google geçmişinize eklenmesini istemiyorsunuz. Bu gibi durumlarda eğer Gizli Mod seçeneğini kullanırsanız arkanızda iz bırakmadan Haritalar servisini kullanabilirsiniz. Bu özelliği tarayıcının Gizli Mod seçeneğine benzetmek yanlış olmayacaktır.



Ancak bu Gizli Mod özelliğinin sizi tamamendüşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Herhangi birservisi kullanmayana kadar tüm aktivitelerinizin'nız tarafından izlenebileceğini unutmayın. Yukarıda yer alan tweet'te Gizli Mod'un nasılgörebilirsiniz. Yeni özelliğinardından tüm kullanıcılara sunulacağını da belirtelim.

Google Haritalar Google LLC Navigation Ücretsiz 227.6 MB

Haritalar Google LLC Seyahat ve Yerel Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://twitter.com/Google/status/1125818881543634951