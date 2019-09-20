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    Google Haritalar uygulamasına Gizli Mod seçeneği geliyor

    Arama devi Google, Haritalar uygulaması için bir süre önce duyurduğu gizli mod özelliğini getirmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre yeni seçenek test edilmeye başlandı.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Haritalar uygulamasına Gizli Mod seçeneği geliyor
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    Google geçtiğimiz aylarda düzenlenen I/O 2019 etkinliğinde Haritalar uygulamasına getirecei Gizli Mod özelliğini duyurmuştu. Aradan geçen birkaç ay sonrasında ise bu özelliğin testlerine başlandığı açıklandı.

     

    Ayrıca Bkz. "Mozilla, Firefox'un yeni versiyonlarını artık dört haftada bir yayınlayacak"

    Ne işimize yarayacak?

    Peki Google Haritalar uygulamasına gelen bu Gizli Mod ne işe yarayacak? Örneğin gizli bir buluşmaya gideceksiniz veya gittiğiniz yerlerin Google geçmişinize eklenmesini istemiyorsunuz. Bu gibi durumlarda eğer Gizli Mod seçeneğini kullanırsanız arkanızda iz bırakmadan Haritalar servisini kullanabilirsiniz. Bu özelliği tarayıcının Gizli Mod seçeneğine benzetmek yanlış olmayacaktır.


    Ancak bu Gizli Mod özelliğinin sizi tamamen gizlediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Herhangi bir VPN servisi kullanmayana kadar tüm aktivitelerinizin İnternet Servis Sağlayıcı'nız tarafından izlenebileceğini unutmayın. Yukarıda yer alan tweet'te Gizli Mod'un nasıl devreye sokulacağını görebilirsiniz. Yeni özelliğin test aşamasının ardından tüm kullanıcılara sunulacağını da belirtelim.

      Google Haritalar Google Haritalar Google Haritalar Google Haritalar Google LLC Navigation Ücretsiz 227.6 MB

    Haritalar Haritalar Haritalar Haritalar Google LLC Seyahat ve Yerel Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://twitter.com/Google/status/1125818881543634951 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 5 gün
    Hadi canım, arkamızda iz bırakmadan haritada gezmek.
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    Felix Klein 5 gün yeni yorumcu
    iOS uygulamasına baktım ama gittiğim yerleri kaydeden bir yer göremedim. Zaman çizelgeniz diye bir sekme var ama default olarak kapalıymış. İzin istedi, vermedim. Acaba buraya mı kayıt ediyor?
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