Chrome'un Android versiyonu tüm sekmeleri aynı anda kapatabileceğiniz bir yenilikle gelecek

Android telefonunuzda internette gezinmek için Chrome kullanıyorsanız, zamanla bir sürü sekmenin üst üste birikmesi kaçınılmaz olacaktır. Şimdiye kadar bu sekmeleri tek tek kapatmamız gerekiyordu ancak Google tüm sekmeleri aynı anda kapatabileceğimiz bir özellik üzerinde çalışıyor.

Tek tek kapatma zahmetinden kurtaracak

9to5Google'ın haberine göre önümüzdeki Chrome versiyonu tüm sekmeleri aynı anda kapatmamızı sağlayacak bir düğme ile gelecek. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, en alt solda çöp kutusu şeklinde olan bu ikon sizi sekmeleri tek tek kapatma zahmetinden kurtaracak.

https://9to5google.com/2018/12/12/chrome-android-close-all-tabs-button/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Şu anki Chrome sürümü, sekmeler düğmesine tıklayıncaseçenek sunuyor. Uygulamanın önümüzdeki güncellemelerinde ise artık bu iki seçeneğin solundagörebileceksiniz. Bu düğmeninile sunulacağı ise şimdilik belli değil.