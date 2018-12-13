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Chrome'un Android versiyonu tüm sekmeleri aynı anda kapatabileceğiniz bir yenilikle gelecek

Android cihazınızda internet tarayıcısı olarak Chrome kullanıyorsanız Google'ın işinize olukça fazla yarayacak bir özellik üstünde çalıştığını belirtelim. Yakında tüm sekmeleri tek tuşla kapatabilecek
5 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Android telefonunuzda internette gezinmek için Chrome kullanıyorsanız, zamanla bir sürü sekmenin üst üste birikmesi kaçınılmaz olacaktır. Şimdiye kadar bu sekmeleri tek tek kapatmamız gerekiyordu ancak Google tüm sekmeleri aynı anda kapatabileceğimiz bir özellik üzerinde çalışıyor.

Tek tek kapatma zahmetinden kurtaracak

9to5Google'ın haberine göre önümüzdeki Chrome versiyonu tüm sekmeleri aynı anda kapatmamızı sağlayacak bir düğme ile gelecek. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, en alt solda çöp kutusu şeklinde olan bu ikon sizi sekmeleri tek tek kapatma zahmetinden kurtaracak.
Şu anki Chrome sürümü, sekmeler düğmesine tıklayınca iki adet seçenek sunuyor. Uygulamanın önümüzdeki güncellemelerinde ise artık bu iki seçeneğin solunda yeni özelliği görebileceksiniz. Bu düğmenin hangi güncelleme ile sunulacağı ise şimdilik belli değil.

https://9to5google.com/2018/12/12/chrome-android-close-all-tabs-button/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay
İyide bu özellik zaten vardı ki, bu neyin kafası arkadaş
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kymelria 5 ay
Birisi google'a haber versin, böyle bir özellik zaten var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SEO-Uzmanı 5 ay
gerçekten taktir ettim !
bu özellik bir eklentiyle firefox ta var
ama firefox işe yarayan eklentileri javascript komutu olarak çalıştırdığı için
yani kendi derlenilmiş içeriğine eklemediği için eklentiler haliyle ana yapının içinde var olmadığından sistemde verimli ve hızlı çalışmıyor.
bu açıdan bu, kaç yıldır diğer internet sayfa gösterimcilerinde eklenti olarak var olduğunun hiç bir önemi yok ! önemli olan her şeyin 1 tık üzerinde olması anlamıyla var olan ana yapıya dahil olması çok önemli ! yoksa dışarıdan bir eklenti anlamıyla sen istersen git bir *.bat komutuyla exit de aynı şeyin kahve rengi misali !
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Ohol Oula 5 ay
Ooo çok büyük bir yenilik.
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taha178 5 ay
Zaten sekmeleri goruntuleme butonuna basip 3 noktayi secince tum sekmeleri kapat secenegi geliyordu.
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DH Misafiri 5 ay
Şaka mı bu? Senelerdir var bu özellik? En azından ben iki senedir kullanıyorum.
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Gr8Kebabini 5 ay
Chrome'un bu yeniliğini kullanabilirsiniz. Ya da opera kullanıyorsunuzdur ve buna ihtiyacınız yoktur.
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BumberShoot 5 ay
Benim telefonuma geldi ve ben bunu çok acı bir şekilde deneyimledim bütün sekmeler gitti ve geri alma seçeneği yoktu .
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Whippoorwill 5 ay
Yenilik yeniliktir.
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ezimuse 5 ay
çok büyük bir yenilik
Ekleme: Google'ın en büyük problemi bir şeye karar verememesi. İkizler burcu gibi bi öyle bir böyle.
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