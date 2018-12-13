Chrome'un Android versiyonu tüm sekmeleri aynı anda kapatabileceğiniz bir yenilikle gelecek

Teknoloji Editörü
Android telefonunuzda internette gezinmek için Chrome kullanıyorsanız, zamanla bir sürü sekmenin üst üste birikmesi kaçınılmaz olacaktır. Şimdiye kadar bu sekmeleri tek tek kapatmamız gerekiyordu ancak Google tüm sekmeleri aynı anda kapatabileceğimiz bir özellik üzerinde çalışıyor.
Tek tek kapatma zahmetinden kurtaracak
9to5Google'ın haberine göre önümüzdeki Chrome versiyonu tüm sekmeleri aynı anda kapatmamızı sağlayacak bir düğme ile gelecek. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, en alt solda çöp kutusu şeklinde olan bu ikon sizi sekmeleri tek tek kapatma zahmetinden kurtaracak.Şu anki Chrome sürümü, sekmeler düğmesine tıklayınca iki adet seçenek sunuyor. Uygulamanın önümüzdeki güncellemelerinde ise artık bu iki seçeneğin solunda yeni özelliği görebileceksiniz. Bu düğmenin hangi güncelleme ile sunulacağı ise şimdilik belli değil.
https://9to5google.com/2018/12/12/chrome-android-close-all-tabs-button/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu özellik bir eklentiyle firefox ta var
ama firefox işe yarayan eklentileri javascript komutu olarak çalıştırdığı için
yani kendi derlenilmiş içeriğine eklemediği için eklentiler haliyle ana yapının içinde var olmadığından sistemde verimli ve hızlı çalışmıyor.
bu açıdan bu, kaç yıldır diğer internet sayfa gösterimcilerinde eklenti olarak var olduğunun hiç bir önemi yok ! önemli olan her şeyin 1 tık üzerinde olması anlamıyla var olan ana yapıya dahil olması çok önemli ! yoksa dışarıdan bir eklenti anlamıyla sen istersen git bir *.bat komutuyla exit de aynı şeyin kahve rengi misali !
Ekleme: Google'ın en büyük problemi bir şeye karar verememesi. İkizler burcu gibi bi öyle bir böyle.