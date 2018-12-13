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Samsung Galaxy S10 serisinin fiyatı ve lansman tarihi ortaya çıktı

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonunu 20 Şubat'ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacağı söyleniyor. Ortaya çıkan fiyat etiketleri doğruysa Galaxy S10 serisi ateş pahası olacak...
5 ay
11b
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19
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un Galaxy S10'u 20 Şubat'ta yani 2019 Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesinde düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacağı söyleniyor. Gizmodo adlı internet sitesinin haberine göre şirket akıllı telefonu aynı gün ön siparişe açacak ve cihaz 8 Mart itibariyle raflardaki yerini alacak.
Ayrıca Bkz. "Nokia 8 için Android Pie Beta güncellemesi yayınlandı"
Amiral gemisi telefonun çıkış tarihi ile ilgili sızıntıların yanı sıra 6.4 inçlik Galaxy S10 Plus'ın 1 TB dahili depolama alanına sahip bir versiyonunun olacağı belirtildi. Daha küçük 5.8 inçlik Galaxy S10 Lite modelinin depolama kapasitesi ise 128 GB olacak. 6.1 inç ekrana sahip standart Galaxy S10 ise 512 GB'a kadar depolama alanı sunacak.

Galaxy S10 serisi cep yakacak

Gizmodo aynı zamanda Galaxy S10 modellerinin ne kadar fiyat etiketi taşıyacağı konusunda da bilgi verdi. Buna göre Galaxy S10 Lite'ın fiyatı 845 dolar olacak. Standart Galaxy S10'un 128 GB'lık modeli 1.000 dolar, 512 GB'lık varyantı ise 1.260 dolara satılacak.
Galaxy S10 Plus'ın 128 GB depolama alanına sahip varyantı için alıcılardan 1.135 dolar talep edileceği belirtiliyor. Akıllı telefonun 512 GB'lık versiyonu 1.385 dolar fiyatla tüketicilere sunulurken 1 TB hafızalı modeli satın almak isteyenlerin 1.765 dolar gibi uçuk bir para ödemesi gerekecek.
Samsung Galaxy S10 serisi akıllı telefonların Türkiye'de ne kadar fiyatla satılacağı henüz bilinmese de yukarıdakilerden daha pahalı olacakları kesin. Bu arada Samsung'un 5G modeme sahip 6.7 inçlik Samsung Galaxy S10 modelini de piyasaya sürmeyi planladığını belirtelim. Galaxy S10 Lite dışındaki tüm modeller, kavisli Infinity-O ekran ve ekrana entegre parmak izi tarayıcısı ile gelecek.

http://www.gizmodo.co.uk/2018/12/samsung-galaxy-s10-launch-release-date-sizes-uk-prices/ Yorum Yaz
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MaSSive 5 ay en beğenilen
Samsung S10 nun yok başı ortaya çıktı, yok k. çı göründü yeter artık da.
Samsung S10 çıksa da, S11 e kadar biraz nefes alsak,Google sağolsun, teknolojiyi yakından takip ediyoruz diye, Türkiye de ki bütün haber, teknoloji portalları reklam bilboardları gibi aynı haber copy past hangi sayfayı açsan karşında.
Samsung S10 nun yok başı ortaya çıktı, yok k. çı göründü yeter artık da.Samsung S10 çıksa da, S11 e kadar biraz nefes alsak,Google sağolsun, teknolojiyi y...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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hamza5806 3 ay
Az olmuş 2000 dolar olmalı sonucta uzay mekigi gibi bir sey bu instagram facebook falan açıyo
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Fashionality 5 ay
her sene fiyatlar ciktikca cikiyor
cok daha uygun fiyatli Android alternatifleri varken bu cihazlara bu kadar para vermek cok sacma bir olay bence... simdi iPhone falan dediginiz zaman en azindan isletim sistemi olarak alternatifi yok ama bu cihazin, daha ekonomik, bir cok alternatifi olacak...
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Lithaunans 5 ay
Samsung ikinci fabrikayı kapatmaya hazırlansın :D
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Bysnbad 5 ay
Dolar bildigim.kadariyla 5.5 seyisende ilerliyor 6 da durabikir belli olmaz dahada yukselmez tahminim 10 binlira olabilir
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Circassian81 5 ay
1385 × 5.35 = 7410 TL + %25 ÖTV + %18 KDV + %10 TRT PAYI böyle bile hesaplamadim ama rahat 12.000 TL vardır üstelik büyük ihtimal o tarihlerde dolar dahada yüksek olacak
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ByAliTR 5 ay
bu fiyatlarla cikarsa Turkiyede fiyaskoya ugrar. 3-5 kisi disinda alan cikmaz.
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chengineer 5 ay ByAliTR
Hiç sanmıyorum. 20k olsa yine peynir ekmek gibi satarlar. Alırlar.
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borukuzen 5 ay
Pek çok firma gerçek satış fiyatının üzerinde bir fiyat söyledikten sonra fiyatları düşürüp, "bak şu fiyattan aşağı düştü" diyerek insanları almaya teşvik eden bir oyun oynuyorlar.
Samsung bu fiyatlara Tv satmaya baksın diyeceğim ama herkesin alabileceği fiyatların üzerinde olacak. Bu fiyattan olmaz Sevgili Samsung.
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huseyincarnege 5 ay
bu sene böbrek kaça gitcek acaba :)
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Ohol Oula 5 ay
1200 dolarsa burada 10000 bin bin lira olur.
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Snmzalp 5 ay
10 bin olsa yine iyi 😁
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marseltalon 5 ay
Beyond 2 olanı 10 papel olacak desene.
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