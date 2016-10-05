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Chromecast, 4K çözünürlüğe terfi etti

Chromecast Ultra adını alan yeni kablosuz içerik aktarım platformu, adından da anlaşılacağı üzere daha hızlı, 4K çözünürlük sunuyor ve HDR teknolojisine destek veriyor.
2 yıl
3,3b
1
5
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın kablosuz içerik aktarımına farklı bir açıdan yaklaştığı Chromecast konsepti, yaygın satışta olan bir ürün değil ve belirli ülkelerde ağırlıklı olarak Google Play üzerinden piyasaya çıkıyor. Bununla birlikte Google konseptine sahip çıktı ve bugüne kadar da geliştirerek devam etti.

Geçmiş yıllarda Nexus Q gibi medya ürünleri satışa sunulmuş ancak sonrasında üretimine son verilmişti. Chromecast hali hazırda firmanın kendi ürünü olduğu ve farklı teknolojilere ev sahipliği yaptığı için halen raflarda kendisine yer buluyor.

Dün yapılan Google etkinliğinde Chromecast üçüncü nesli ile yine karşımızdaydı. Chromecast Ultra adını alan yeni ürün adından da anlaşılacağı üzere daha hızlı, 4K çözünürlük sunuyor ve HDR teknolojisine destek veriyor. Ayrıca Google Assistant da önemli bir ayrıntı.

Chromecast Ultra daha güçlü bir işlemci ile yoğun yükün altından daha kolay bir şekilde kalkmayı amaçlıyor. WiFi AC standardı ile de 2.4GHz ve 5GHz bantları arasında yoğunluğa göre geçiş yapabiliyor. Özellikle 4K içerikler için WiFi AC doğru bir tercih olacaktır. Google yeni ürünün öncekine oranla 1.8 kat daha hızlı videoları yüklediğini ifade ediyor. Elbette evdeki ağınızın da WiFi AC uyumlu olması gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Google WiFi ağlarınızı yönetmeye geliyor"

HDMI üzerinden harici ekranlara bağladığınız Chromecast Ultra, WiFi G standardına sahipseniz veya modemden uzakta kalıyorsanız Ethernet girişi ile 4K içerikleri aktarmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca bir USB Tip-C bağlantısı da unutulmamış. Uyumlu televizyonlarda HDR desteği sayesinde daha canlı renkler ve yüksek kontrast oranları ile içerik izlemek keyifli hale gelecek.  

Diğer taraftan Google Assistant yapay zeka teknolojisi Google Home sistemi ile ortak hareket ederek sesli komutlar üzerinden izleme keyfinizi kontrol etmenizi ve tecrübeyi kişiselleştirmenizi sağlıyor.

Chromecast bilindiği üzere mobil cihazınızda veya bilgisayarınıza izlediğiniz bir içeriği bulut altyapısı üzerinden alıyor ve bağlı olduğu ekranda oynatıyor. Kablosuz görüntü aktarımına farklı bir yaklaşım olan Chromecast elbette yüksek bant genişliklerine ihtiyaç duyuyor. Chromecast Ultra için istenen rakam 69$. 

 

http://www.zdnet.com/article/chromecast-ultra-getting-4k-video-the-google-way/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
namıksg@hotmail.com 1 yıl
j5 2016 telefon ilede uyumlumu bilen arkadaş varmı.teleojdaki internet ilede bağlanabiliyormu.
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tolgabes64 2 yıl
720P görüntülerde bile büyük bi gecikmeli olarak yansıtılıyor ekrana mevcut kullandığım cihazda
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DH Misafiri 2 yıl
direkt bağlantı yerine evdeki ağ üzerinden haberleşmesi hala bir dezavantaj...
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bullx 2 yıl
sana göre dezavantaj :)
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SEO-Uzmanı 2 yıl
1080p adam olana bile fazla zaten :)
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