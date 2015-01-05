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Chromecast ses sistemlerine indi : Google Cast

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Chromecast ses sistemlerine indi : Google Cast

Geçtiğimiz yıl kullanıcıların mobil cihazlarındaki videolarını bulut altyapısı üzerinden televizyonlara aktarmasını sağlayan HDMI tabanlı Chromecast ürününü satışa sunan Google, şimdi de ses sistemlerine el attı.

Google Cast olarak duyurusu yapılan yeni teknoloji yine bulut altyapılarını kullanarak ses dosyalarını uyumlu ses sistemlerinden çalabilmenizi sağlıyor. Ancak bu kez ortada harici bir adaptör yok. Google Cast ses sistemlerinin içerisine entegre olarak gelecek. Ses sistemleri bulut altyapısına bağlanarak kullanıcının yansıttığı ses dosyalarını doğrudan çalmaya başlayacak. 

Google'ın bu konudaki ilk ortakları Sony, LG ve Denon. Bahar aylarında bu üreticilerin Google Cast uyumlu ilk ürünleri piyasaya çıkmış olacak. Sonrasında diğer üreticilerin de listeye eklenmesi bekleniyor. 

Google Cast yonga şeklinde ses sistemlerine entegre olacağı için işin bir de silikon tarafı bulunuyor. Google bunun için de MediaTek, Broadcom ve Libre Wireless firmalarının yardımına başvurmuş durumda. 

Google Cast uyumu sunan müzik hizmetleri ise Deezer, Google Play Music, iHeartRadio, NPR One, Pandora, TuneIn şeklinde sıralanıyor. Kullanıcı hizmet içerisinde ilgili ikona tıkladığı andan itibaren müzik ses sistemine yansıtılacak ve mobil cihaz bu sayede ekstra bir iş yapmak zorunda kalmayacak. Bunun haricinde cihazındaki uygulamada dinlediği bir müziği de eğer destek varsa Cast butonuna tıklayarak ses sistemine gönderebilecek. 

Hali hazırda kablosuz ses sistemleri vasıtasıyla cihazlarımızda dinlediğimiz müzikleri dışarıya aktarabiliyoruz. Herhangi bir bulut altyapısına veya internet bağlantısına da gerek olmuyor. Bu bakımdan Google Cast tüketici ilgisini çekmek için neler yapacak hep birlikte göreceğiz.  

http://www.ubergizmo.com/2015/01/google-cast-the-chromecast-for-music/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Bana mantıksız geldi, bir adaptör gibi satılsa çok daha iyi olurdu, belkide o zaman Chromecast'te olduğu gibi yine kapış kapış satılırdı
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