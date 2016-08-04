Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome'un güncellenen Android uygulaması pilden önemli oranda tasarruf yapacak

Android sürümü güncellenen Google Chrome’da artık izlediğiniz videolar çok daha hızlı şekilde yüklenirken, pil performansında yapılan iyileştirmelerle cihazınızın şarjı daha uzun süre dayanacak.
2 yıl
11,4b
1
15
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bilgisayarlarda olduğu kadar mobil cihazlarda da en çok tercih edilen internet tarayıcısı ünvanına sahip Google Chrome’un 52. sürümü yayınlandı. Ufak çaplı güvenlik güncellemeleriyle birlikte gelen yazılımda ayrıca kullanıcıların beğenisini kazanacak iki önemli yenilik yer alıyor.
Buna göre artık tarayıcı üzerinden izlenen videolar hızlı önyükleme ile yaklaşık 5 kat daha hızlı açılacak. Böylelikle bekleme süreleri fark edilir derecede azalırken içerikler daha akıcı şekilde görüntülenecek. Üstelik batarya konusunda da önemli iyileştirmeler yapan Google, "Veri Tasarruf Modu"nda videonun düşük kalitedeki halini izleterek mobil data paketinden ve batarya kullanımından önemli oradan tasarruf sağlayacak. Öyle ki HTML 5 destekli videoların yaygınlaşmasıyla şarj tüketiminin yüzde 50'lere kadar azaltılacağı belirtiliyor.
Diğer taraftan önümüzdeki ay içerisinde PC için 53. sürümünü indirmeye sunacak olan Google, Microsoft Edge’e göndermede bulunarak gerçekleştirilen testlerde yüzde 33 oranında pil tasarrufuna ulaştığını açıkladı. Yenilenen Google Chrome’un hızlı video yükleme özelliğine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz. 

https://chrome.googleblog.com/2016/08/fast-and-smooth-video-on-android.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OyunDelisi 2 yıl en beğenilen
Her chrome güncellemesi için aynı haber, sıktı artık.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
O kadar JavaScript library'leri gömersen tabikide o scriptler senin browserinin içine veya piline gömer. Jquery, Node, Express etc. Ayrıca kullanılan diğer proğramlama dilleri ve extradan kullandığın eklentiler. Özellikle google'ın gizli kullanıcı takip scriptleri, reklam scriptleri,güvenlik eklentileri ha birde üzerine flash al sana açılması için 10 dk. nı alan yada donan yada bilgisayarını kapatmak zorunda kaldığın sebepler. Yapacaksan adam gibi hafif light bir şey yap ki adam akıllı kullanalım. Resmen eziyet çektiriyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ambarad 2 yıl
Microsoft Edge'in Android'e gelmesini bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 2 yıl
opera nin yukaridan asagiya dogru cekince sayfayi yenilemeyen son surumu + opera max + adaway kullaniyorum memnunum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dostum kertenkele 2 yıl
Azar azar Crome dan uzaklaşıyorum samsung un kendi tarayıcısı sanki daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 2 yıl
trde yayınlanmadı daha Android Chrome.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VioLee 2 yıl
Yeni samsung tarayici + adblock candır dhnin her sayfa yenilemede cikan sacma sapan reklamlarini gormemek huzur verici
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Agent00 2 yıl
Yeni sürümü ile birlikte sisteme eklenmeyen google hesabından oturum açılmıyor maalesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_BruceWayne_ 2 yıl
Opera candır. Hem PC'de hemde mobilde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
neyi yanlış yapmakta bu kadarı ısrar ediyorlar anlamıyorum ki !
bir program kodu ne kadar basit olursa o kadar az dolanbaçlı olur
ve program daha hızlı çalışır !
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 2 yıl
Csb
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11426 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google chrome, internet tarayıcısı ve
4 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Xbox One S, 16nm yonga setiyle dikkat çekiyor 2 yıl HTC’de düşüş sürüyor 2 yıl 2si1 "Karpuz tadında" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Spotify yeni özelliği ile şarkı keşfetmeyi daha da kolaylaştırıyor 2 yıl Gelecek yıl, iki büyük Windows 10 güncellemesi olacak 2 yıl Apple, 200 000 dolar ödüllü açık bulma programı başlattı 2 yıl AMD Radeon RX 470 sahneye çıkıyor: İşte fiyatlar 2 yıl Türkiye nüfüsunun yarısı e-Devlet Kapısı’nı kullanıyor 2 yıl Amazon, kendi kargo uçak filosunu kuruyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7, ön siparişlerde görünmeye başladı 2 yıl iPhone 7′nin çalışır haldeki ilk videosu sızdırıldı 2 yıl Apple enerji satmak için gerekli olan izni aldı 2 yıl Amerika'da internetten indirilen içeriklerden de vergi alınacak 2 yıl "Sosyal ağda bomba yenilik" gibi abartı haberleri artık Facebook’ta görmeyeceksiniz 2 yıl MateDock: Huawei’den yenilikçi bir bağlantı aksesuarı 2 yıl Tüm istatistikleri alt üst eden Pokemon Go hakkında dudak uçuklatan rakamlar 2 yıl LG V20, 6 Eylül’de geliyor 2 yıl Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk’ten ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Çin'in Ay'daki uzay aracı Yutu'ya elveda zamanı 2 yıl BBC, Rio Olimpiyatları'ndan 360 derecelik videolar yayınlayacak 2 yıl Xiaomi Redmi 4 sızdırıldı 2 yıl Yenilikçi özellikleriyle Dropbox Paper, herkesin kullanımına açıldı 2 yıl Güncellenmiş Remix OS, Pixel C ve Nexus 9 için indirmeye sunuldu 2 yıl Samsung, Fiat’ın Marelli iştirakini satın alıyor 2 yıl Drone'lar balinaların hayatlarını kurtaracak 2 yıl SEO ve Girişimcilik seminerine davetlisiniz 2 yıl Türk Savunma Sanayii Orta Doğu’da güçleniyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 inceleme videosu 2 yıl DJI dünyanın ilk drone parkını açıyor 2 yıl Facebook'un hayranlık uyandıran yeni laboratuvarı: Area 404 2 yıl Sosyal medyadan para kazananlara %15 vergi 2 yıl Apple Music'in Android uygulaması beta sürecinden çıktı 2 yıl Xiaomi Mi Notebook Air, global olarak satışa çıkacak ama gayri resmi 2 yıl Yeni nesil Samsung Edge telefonlarda LG izleri olacak 2 yıl “Galaxy Note 7, bugüne kadarki en çok satan Note cihazı olacak” 2 yıl ZTE yeni telefonu için kullanıcılardan fikir bekliyor 2 yıl Bu şirket 2017'de Ay'a gidiyor; Hedef: 16 katrilyon dolar değerindeki Ay madenleri 2 yıl Google Navigasyon İnceleme 2 yıl Tesla, Solar City firmasını bünyesine katıyor 2 yıl Windows 10 yıldönümü güncellemesi başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim