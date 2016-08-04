Chrome'un güncellenen Android uygulaması pilden önemli oranda tasarruf yapacak

Bilgisayarlarda olduğu kadar mobil cihazlarda da en çok tercih edilen internet tarayıcısı ünvanına sahip Google Chrome’un 52. sürümü yayınlandı. Ufak çaplı güvenlik güncellemeleriyle birlikte gelen yazılımda ayrıca kullanıcıların beğenisini kazanacak iki önemli yenilik yer alıyor.

Buna göre artık tarayıcı üzerinden izlenen videolar hızlı önyükleme ile yaklaşık 5 kat daha hızlı açılacak. Böylelikle bekleme süreleri fark edilir derecede azalırken içerikler daha akıcı şekilde görüntülenecek. Üstelik batarya konusunda da önemli iyileştirmeler yapan Google, "Veri Tasarruf Modu"nda videonun düşük kalitedeki halini izleterek mobil data paketinden ve batarya kullanımından önemli oradan tasarruf sağlayacak. Öyle ki HTML 5 destekli videoların yaygınlaşmasıyla şarj tüketiminin yüzde 50'lere kadar azaltılacağı belirtiliyor.

Diğer taraftan önümüzdeki ay içerisinde PC için 53. sürümünü indirmeye sunacak olan Google, Microsoft Edge’e göndermede bulunarak gerçekleştirilen testlerde yüzde 33 oranında pil tasarrufuna ulaştığını açıkladı. Yenilenen Google Chrome’un hızlı video yükleme özelliğine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

https://chrome.googleblog.com/2016/08/fast-and-smooth-video-on-android.html