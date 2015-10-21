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Chrome'un yeni sürümüne önemli özellik

Dünyanın hem mobil hem de masaüstünde en çok kullanılan internet tarayıcıları arasında yer alan Chrome, yeni 46. sürümüyle sekme yönetimini kolaylaştıran önemli bir özellik kazandı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,5b
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6
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Chrome'un yeni sürümüne önemli özellik


Geçtiğimiz dönemde hangi sekme içerisinde müzik çaldığını ufak bir "ses" simgesi ile gözler önüne seren Chrome, yayınlanan yeni sürümüyle ise her sekme için özel ses kontrolü sunmaya başladı. Herhangi bir sekme üzerine sağ tıklama yaptığınız zaman karşınıza açılan menüde artık "Sekmenin sesini kapat" seçeneği yer alıyor ve böylece rahatsız edici içerikler sessiz hale getirilebiliyor. 
Chrome'un yeni sürümüne önemli özellik
 

http://www.ubergizmo.com/2015/10/you-can-now-mute-individual-tabs-in-chrome/ Yorum Yaz
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Patren 4 yıl
cok guzel olmus durduk yere gelen reklam seslerinden bikmistim
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BekirTemel 4 yıl
Birde az bellek yese gerçekten süper olacak
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istanbulbirbaska 4 yıl
Firefox varken chrome kullanmak , kaynak suyunun yanındayken musluk suyu içmeye benzer.
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Arranger. 4 yıl
İyi olmuş.
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Özgü® 4 yıl istanbulbirbaska
istanbulbirbaska
Firefox varken chrome kullanmak , kaynak suyunun yanındayken musluk suyu içmeye benzer.

Bu yorumun modasi geceli cok oldu.
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shadowtr 4 yıl istanbulbirbaska
Katılmak isterdim bu yoruma... Ama maalesef Firefox kullanmaya çalıştığımda vazgeçmem 10-15 dakika sürmüyor bile.
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