Chrome'un yeni sürümüne önemli özellik





Geçtiğimiz dönemde hangi sekme içerisinde müzik çaldığını ufak bir "ses" simgesi ile gözler önüne seren Chrome, yayınlanan yeni sürümüyle ise her sekme için özel ses kontrolü sunmaya başladı. Herhangi bir sekme üzerine sağ tıklama yaptığınız zaman karşınıza açılan menüde artık "Sekmenin sesini kapat" seçeneği yer alıyor ve böylece rahatsız edici içerikler sessiz hale getirilebiliyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/10/you-can-now-mute-individual-tabs-in-chrome/