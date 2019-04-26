Chromium tabanlı Edge tarayıcısının macOS sürümü beklenenden erken gelebilir

Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısının deneme sürümünü bu ayın başlarında indirmeye sunmuştu. Şirket yeni tarayıcının macOS dahil olmak üzere diğer platformlarda da kullanılabileceğini söyledi. Ancak buna rağmen diğer işletim sistemleri için ne zaman yayınlanacağına dair bir tarih paylaşmadı.

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Chromium tabanlı Edge tarayıcısının macOS versiyonu için kullanıcıların çok fazla beklemesi gerekmeyecek gibi görünüyor. WindowsUnited adlı bir Alman sitesi, Windows Server 2016'da Chromium Edge tarayıcısını çalışltırmak isteyince işletim sisteminin henüz desteklenmediğini belirten bir hata mesajı ile karşılaştı. Dahası da var...

macOS sürümünün eli kulağında

Söz konusu hata mesajında ayrıca tarayıcının şu anda sadece Windows 10 ve macOS platformlarını desteklediği yazıyor. Windows 10 işletim sistemi için deneme sürümü zaten kısa bir süre önce yayınlanmıştı.

Görünüşe bakılırsa çok yakında macOS sürümü de kullanıma sunulacak. Yazılım devi henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmadığı için ne yazık ki şu an ortada kesin bir tarih yok.

https://windowsunited.de/microsoft-edge-chromium-hinweis-deutet-auf-zeitnahen-macos-release-hin/