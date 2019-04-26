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Chromium tabanlı Edge tarayıcısının macOS sürümü beklenenden erken gelebilir

Microsoft yeni geliştirdiği Chromium tabanlı Edge tarayıcısının Windows 10 haricindeki diğer platformlarda da kullanılabileceğini açıklamıştı. Tarayıcının macOS sürümü çok yakında yayınlanabilir.
3 hf.
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Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısının deneme sürümünü bu ayın başlarında indirmeye sunmuştu. Şirket yeni tarayıcının macOS dahil olmak üzere diğer platformlarda da kullanılabileceğini söyledi. Ancak buna rağmen diğer işletim sistemleri için ne zaman yayınlanacağına dair bir tarih paylaşmadı.
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Chromium tabanlı Edge tarayıcısının macOS versiyonu için kullanıcıların çok fazla beklemesi gerekmeyecek gibi görünüyor. WindowsUnited adlı bir Alman sitesi, Windows Server 2016'da Chromium Edge tarayıcısını çalışltırmak isteyince işletim sisteminin henüz desteklenmediğini belirten bir hata mesajı ile karşılaştı. Dahası da var...

macOS sürümünün eli kulağında

Söz konusu hata mesajında ayrıca tarayıcının şu anda sadece Windows 10 ve macOS platformlarını desteklediği yazıyor. Windows 10 işletim sistemi için deneme sürümü zaten kısa bir süre önce yayınlanmıştı.
Görünüşe bakılırsa çok yakında macOS sürümü de kullanıma sunulacak. Yazılım devi henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmadığı için ne yazık ki şu an ortada kesin bir tarih yok.

https://windowsunited.de/microsoft-edge-chromium-hinweis-deutet-auf-zeitnahen-macos-release-hin/ Yorum Yaz
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DarkHellKnightX 3 hf.
Tarayıcının dev sürümü bile normal Edge'den daha iyi.
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kreat 3 hf.
Şu Microsoft'un os ayrımı yapması kadar saçma bir şey yok. Windows 10'dan önceki sürümlere vermezse bak sen işe.
Tarayıcı yapıyorsun, yap şunu sistemden bağımsız da herkes kullansın.
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esmerbuyucu 3 hf. kreat
Windows 7 için bile gelecekmiş, tutturmak için her yolu deneyecekler ama nafile. Üstelik eski Edge kullanıcılarını da Firefox'a kaybedecekler.
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planetech 3 hf.
XML dom içeriyorsa felaket işimi görür, yoksa çöp
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esmerbuyucu 3 hf.
Safari varken rağbet görmeyecektir.
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