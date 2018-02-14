ABD istihbarat şefi: Huawei'in telefonlarını satın almayın [Huawei vs. CIA]

2015 yılında yaşanan bir olayın aydınlatılması için saldırganın iPhone 5C telefonunun şifresini açıp açmama konusunda Apple ile FBI arasında uzun soluklu bir gerginlik yaşanmıştı. Apple, cihazın şifresini açmamak da kararlı olup güvenlik nedeniyle ABD hükumetiyle ters düştü. Benzer bir durum Çinli firma Huawei ile de yaşanabilir.

Altı üst düzey ABD istihbarat şefi Salı günü Senato İstihbarat Komitesine verdiği demeçte, Amerikalılara Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'den ürün veya hizmet satın almamaları konusunda tavsiyelerde bulundu. CIA, FBI, NSA ve ulusal istihbarat başkanları da dahil olmak üzere üst düzey yöneticiler kamu görevlileri ve devlet kurumları için Huawei ile birlikte Çinli telekom şirketi ZTE'ye olan güvensizliklerini dile getirdi. Yöneticiler, Çinli şirketlerden ürünler kullanılmamasını rica etti.

FBI Direktörü Chris Wray, " Değerlerimizi paylaşmayan yabancı hükümetlerin, telekomünikasyonumuzda güç pozisyonları kazanmasına izin veren herhangi bir şirkete veya varlığa izin verme riskleri konusunda derin endişe duyuyoruz." açıklamalarında bulundu. Wray sözlerine bu durum, telekomünikasyon altyapımız üzerinde baskılara sebebiyet verip bilgiyi kötü niyetle değiştirme veya çalma kapasitesini sağlıyor ve tespit edilmemiş casusluklara imkan tanıyor, diyerek eklemelerde bulundu.

Huawei iddiaları yalanladı

"Huawei'in ABD pazarındaki satışlarını engellemeyi amaçlayan bir dizi ABD hükümet faaliyetinin bilincindeyiz. Huawei, dünya çapında 170'i aşkın ülkede hükümetler ve müşteriler tarafından güvenilir, yaygın küresel bir tedarik zincirine sahiptir. Huawei, diğer ICT satıcılarından daha yüksek bir güvenlik riski taşımayan, ortak kaynak zinciri ve üretim özelliklerini paylaşan bir üreticidir." diyen Huawei, iddiaları yalanladı.

ABD hükumeti ile Huawei arasındaki bu husus adli mercilere intikal eder mi bilinmez ancak geçtiğimiz günlerde Huawei CEO'su Richard Yu; Amerikan GSM operatörlerini, kullanıcıları Huawei cihazlardan yoksun bırakmakla suçlamıştı.

https://www.cnbc.com/2018/02/13/chinas-hauwei-top-us-intelligence-chiefs-caution-americans-away.html