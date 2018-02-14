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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD istihbarat şefi: Huawei'in telefonlarını satın almayın [Huawei vs. CIA]

Huawei ile Amerikan hükumeti ters düştü. Bazı üst düzey yöneticiler, Amerikalıları Çin menşeli şirketlerden ürün veya hizmet satın almaması konusunda uyardı. Huawei çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.
1 yıl
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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2015 yılında yaşanan bir olayın aydınlatılması için saldırganın iPhone 5C telefonunun şifresini açıp açmama konusunda Apple ile FBI arasında uzun soluklu bir gerginlik yaşanmıştı. Apple, cihazın şifresini açmamak da kararlı olup güvenlik nedeniyle ABD hükumetiyle ters düştü. Benzer bir durum Çinli firma Huawei ile de yaşanabilir.  
Altı üst düzey ABD istihbarat şefi Salı günü Senato İstihbarat Komitesine verdiği demeçte, Amerikalılara Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'den ürün veya hizmet satın almamaları konusunda tavsiyelerde bulundu. CIA, FBI, NSA ve ulusal istihbarat başkanları da dahil olmak üzere üst düzey yöneticiler kamu görevlileri ve devlet kurumları için Huawei ile birlikte Çinli telekom şirketi ZTE'ye olan güvensizliklerini dile getirdi. Yöneticiler, Çinli şirketlerden ürünler kullanılmamasını rica etti. 
FBI Direktörü Chris Wray, " Değerlerimizi paylaşmayan yabancı hükümetlerin, telekomünikasyonumuzda güç pozisyonları kazanmasına izin veren herhangi bir şirkete veya varlığa izin verme riskleri konusunda derin endişe duyuyoruz." açıklamalarında bulundu. Wray sözlerine bu durum, telekomünikasyon altyapımız üzerinde baskılara sebebiyet verip bilgiyi kötü niyetle değiştirme veya çalma kapasitesini sağlıyor ve tespit edilmemiş casusluklara imkan tanıyor, diyerek eklemelerde bulundu.

Huawei iddiaları yalanladı

"Huawei'in ABD pazarındaki satışlarını engellemeyi amaçlayan bir dizi ABD hükümet faaliyetinin bilincindeyiz. Huawei, dünya çapında 170'i aşkın ülkede hükümetler ve müşteriler tarafından güvenilir, yaygın küresel bir tedarik zincirine sahiptir. Huawei, diğer ICT satıcılarından daha yüksek bir güvenlik riski taşımayan, ortak kaynak zinciri ve üretim özelliklerini paylaşan bir üreticidir." diyen Huawei, iddiaları yalanladı. 
ABD hükumeti ile Huawei arasındaki bu husus adli mercilere intikal eder mi bilinmez ancak geçtiğimiz günlerde Huawei CEO'su Richard Yu; Amerikan GSM operatörlerini, kullanıcıları Huawei cihazlardan yoksun bırakmakla suçlamıştı. 

https://www.cnbc.com/2018/02/13/chinas-hauwei-top-us-intelligence-chiefs-caution-americans-away.html Yorum Yaz
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lg02561 1 yıl en beğenilen
huaweiye yüklenin beyler. adam açık açık sizi iyi dinleyemiyoruz huawei marka telefonlardan, işimizi zorlaştırmayın demiş.
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K_Spartakus 1 yıl
Ha anladık, Amerika masum, Çin kötü. Bizde yedik! Amerikanın bütün istihbarat pislikleri ortaya saçılmışken bir de üstüne utanmadan Çin'e kötü diyebiliyor.
Acaba Çin Suriye konusunda bende varım dedikten sonra mı kafasına dank etti Çin kötü diye yorum yaparak düşünmeden edemiyorum.
Ha anladık, Amerika masum, Çin kötü. Bizde yedik! Amerikanın bütün istihbarat pislikleri ortaya saçılmışken bir de üstüne utanmadan Çin'e kötü diyebiliyor.
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hamzasoph 1 yıl
huawei geçen sene başarılı oldu. indirecekler galiba
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INumber1OneI 1 yıl
huawei gayet başarılı bir firma kıskançlık yapıyorlar :D
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oski_58 1 yıl
Hahaha sırf bu yüzden İyiki almışım mate 10 pro mu diyebilirim. Gönül isterdi ki Türk markamıza karşı böyle bişey dense ama elde olan bu
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MaSSive 1 yıl
Apple,Google,Facebook gibi şirketler ile hakkımız da nufus müdürlüğün den daha fazla bilgi topluyorlar.
Meclis de,Kendinevekillerin çoğu Apple iphone kullanıyor.
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Paetzold 1 yıl
Huawei candir.
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Simplify 1 yıl
Apple resti çektiğinde apple almayın demeyin zaten. :)
Zamanında çin malı kötüdür algısını oluşturan da bu millet idi. Herkesin ağzında çin malı kötüdür dolaşıp dururdu. Millet aliexpress ile tanıştıktan sonra çin algısını az da olsa yendi.
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Turkforce 1 yıl
Evet Çin ürünlerini kullanmayın. Bunun yerine Juniper - Cisco vb. markaların NSA - CIA - FBI için özel arka kapıya sahip ürünlerini kullanın.
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nightsoldier 1 yıl
HUaweinin hızlı büyümesi amerikanyalıları bayağı strese sokmuş anlaşılan. Zaten kendisi de diyor, global şirketlerin ameraki pazarında bu denli güçlenmesine karşıyız, ülke güvenliğini tehdit ediyor. SAmsunga karşı yürttükleri operasyon ( note 7 zamanında ) belli bir başarıya ulaşmıştı ama halen daha cihaz anlamında memnuniyet anketlerinde samsung açık ara 1. çıkıyor, appledan bile önde.
Huawei de geçen yaz, appledan çok cihaz sevkiyatı yapmıştı ve bu dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Zaten amerika pazarına istediği gibi giremiyor huawei. Best buy skandalı da bu bariyeri aşmak için bulunmuş çok amatörce bir yoldu. Amerika yer mi hiç bu oyunları, sen kendin ol yeter. Cihazların güzel, altyapın iyi, müşteri memnuniyeti konusunda müthiş bir ivmelenme içindesin. gerek yok kendini sahte hesaplarla övdürmeye. Sen adam akıllı yoluna devam et, merak etme millet seni istemediğin kadar över.
Ülkemizde bile, huaweinin marka algısı son 1 yılda müthiş gelişme gösterdi. Millet eskiden marka adını bile duyar duymaz, bu ne derdi, şimdi kulak aşinalığından mütevellit, gidip özellikle cihazlarını inceliyorlar. Ama halen huaweiyi bilen satın alıyor. Biraz daha bilindik yerlerde olması lazım. Reklam ve pr çalışmalarına hız vermesi lazım.
Sonuç olarak, huaweiye yardırın dostlar. Amerikanyalılar kazanacağına çinliler kazansın
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Güç Seninle Olsun 1 yıl
Kaspersky'nin ardından sıra Huawei'ye geldi anlaşılan :)
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napolyon94 1 yıl
Su an huawei gozumde deger kazandi :/
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gxhero 1 yıl napolyon94
Giriyim mi kanına seni bug'a sokayım mı ha, ya cia sizi o markaya yönlendirmek için bu sözleri sarf ettiyse ya yağmurdan kaçarken yılana sarılıyorsan düşün bu işi ameriganın koyunu olabilir... :]
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Tensi 1 yıl
Kisi kendinden bilir isi diye bosuna dememisler.
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