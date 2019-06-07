Google, Android işletim sistemini hacker'lara karşı koruması konusunda Huawei'yi uyardı

Teknoloji Editörü
Huawei şu anda Amerikan şirketleriyle çalışmasını yasaklayan ABD hükümet yasağını takiben kendi işletim sistemini geliştiriyor. Google tarafından artık Android işletim sistemini kullanmasına izin verilmeyen Huawei, kullanımda olan cihazlardaki Android işletim sistemi açıkları konusunda dev şirketten uyarı aldı.
Huawei güvenlik açıklarını kapatmalı
Financial Times’da yayınlanan bir rapora göre, Google’ın ana şirketi Alphabet, Başkan Trump’ın Mayıs’ta imzaladığı icra emri gereğince artık Huawei cihazlara Android güvenlik yamalarını gönderemiyor ve bu durumun sıkıntı yaratabileceğini öngören Google, Huawei'yi önlem alması konusunda uyarmış durumda.Google'a göre Çinli şirket, Android işletim sistemini bilgisayar korsanlarına karşı koruyacak önlemleri almalı. Ancak Huawei'nin, platformu siber saldırılara karşı korumak için gerekli bilgi birikimine ve teknolojiye sahip olmadığını düşünen Google, bu durumun ABD aleyhine sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. 2020 yılında kendi işletim sisteminin lansmanını yapmaya hazırlanan Huawei'nin bu konuya nasıl bir çözüm geliştireceği ise şimdilik büyük bir soru işareti.
https://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-usa-google/google-flags-u-s-national-security-risks-from-huawei-ban-ft-idUSKCN1T809Z Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizim ekonomimize nasıl bir zararı oldu öğrenebilirmiyiz
Adamla güvenlik açıkları ile dahi iş birliği yapma. Sonra kapat de. Vay arkadaş ya.