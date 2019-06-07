Google, Android işletim sistemini hacker'lara karşı koruması konusunda Huawei'yi uyardı

Huawei şu anda Amerikan şirketleriyle çalışmasını yasaklayan ABD hükümet yasağını takiben kendi işletim sistemini geliştiriyor. Google tarafından artık Android işletim sistemini kullanmasına izin verilmeyen Huawei, kullanımda olan cihazlardaki Android işletim sistemi açıkları konusunda dev şirketten uyarı aldı.

Huawei güvenlik açıklarını kapatmalı

Financial Times’da yayınlanan bir rapora göre, Google’ın ana şirketi Alphabet, Başkan Trump’ın Mayıs’ta imzaladığı icra emri gereğince artık Huawei cihazlara Android güvenlik yamalarını gönderemiyor ve bu durumun sıkıntı yaratabileceğini öngören Google, Huawei'yi önlem alması konusunda uyarmış durumda.

https://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-usa-google/google-flags-u-s-national-security-risks-from-huawei-ban-ft-idUSKCN1T809Z

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Google'a göre Çinli şirket,işletim sistemini bilgisayar korsanlarına karşı koruyacak önlemleri almalı. Ancak Huawei'nin, platformu siber saldırılara karşı korumak için gereklisahip olmadığını düşünen Google, bu durumunsonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.kendi işletim sisteminin lansmanını yapmaya hazırlanan Huawei'nin bu konuyaise şimdilik büyük bir soru işareti.