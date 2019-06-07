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Google, Android işletim sistemini hacker'lara karşı koruması konusunda Huawei'yi uyardı

ABD hükümetinin yasağı gereğince Huawei ile iş birliğini sonlandıran ve Android işletim sistemini kullanmasına izin vermeyen Google, Çinli şirketi günvenlik açıkları konusunda uyardı.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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android
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei şu anda Amerikan şirketleriyle çalışmasını yasaklayan ABD hükümet yasağını takiben kendi işletim sistemini geliştiriyor. Google tarafından artık Android işletim sistemini kullanmasına izin verilmeyen Huawei, kullanımda olan cihazlardaki Android işletim sistemi açıkları konusunda dev şirketten uyarı aldı.

Huawei güvenlik açıklarını kapatmalı

Financial Times’da yayınlanan bir rapora göre, Google’ın ana şirketi Alphabet, Başkan Trump’ın Mayıs’ta imzaladığı icra emri gereğince artık Huawei cihazlara Android güvenlik yamalarını gönderemiyor ve bu durumun sıkıntı yaratabileceğini öngören Google, Huawei'yi önlem alması konusunda uyarmış durumda.
Google'a göre Çinli şirket, Android işletim sistemini bilgisayar korsanlarına karşı koruyacak önlemleri almalı. Ancak Huawei'nin, platformu siber saldırılara karşı korumak için gerekli bilgi birikimine  ve teknolojiye sahip olmadığını düşünen Google, bu durumun ABD aleyhine sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. 2020 yılında kendi işletim sisteminin lansmanını yapmaya hazırlanan Huawei'nin bu konuya nasıl bir çözüm geliştireceği ise şimdilik büyük bir soru işareti.

https://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-usa-google/google-flags-u-s-national-security-risks-from-huawei-ban-ft-idUSKCN1T809Z Yorum Yaz
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Xloud 1 gün en beğenilen
Google şey değil mi ya yıllarca kullanıcı adı ve şifreleri text dosyasınsa tutan şirket :)
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TearsForFears 1 gün gcb1903
Yasalar gereği yapmak zorundalar. Yoksa birlik ve nizam hikaye herkes kendi çıkarını düşünür.
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gcb1903 1 gün
Helal olsun şu ülkeye. Tam bir birlik ve nizam içindeler. Başkan ne derse o. Dünyanın yarısına sahip şirketler şak şak dediğini yapıyorlar.
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parameskalp 1 gün
Bizde çin i iyi zannediyoruz maalesef. Birinin dur demesi gerekiyordu. Bizim ekonomimize bile çok zararı oldu. Amerika ve Avrupa teknoloji sinin yarısı onlarda olsun dünyaya nefes bile aldırmazlar
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aliofage 1 gün parameskalp
parameskalp
Bizde çin i iyi zannediyoruz maalesef. Birinin dur demesi gerekiyordu. Bizim ekonomimize bile çok zararı oldu. Amerika ve Avrupa teknoloji sinin yarısı onlarda olsun dünyaya nefes bile aldırmazlar

Bizim ekonomimize nasıl bir zararı oldu öğrenebilirmiyiz
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Xloud 1 gün en beğenilen
Google şey değil mi ya yıllarca kullanıcı adı ve şifreleri text dosyasınsa tutan şirket :)
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gcb1903 1 gün
Helal olsun şu ülkeye. Tam bir birlik ve nizam içindeler. Başkan ne derse o. Dünyanın yarısına sahip şirketler şak şak dediğini yapıyorlar.
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TearsForFears 1 gün gcb1903
Yasalar gereği yapmak zorundalar. Yoksa birlik ve nizam hikaye herkes kendi çıkarını düşünür.
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interwap 1 gün
Financial Times’da yayınlanan bir rapora göre, Google’ın ana şirketi Alphabet, Başkan Trump’ın Mayıs’ta imzaladığı icra emri gereğince artık Huawei cihazlara Android güvenlik yamalarını gönderemiyor ve bu durumun sıkıntı yaratabileceğini öngören Google, Huawei'yi önlem alması konusunda uyarmış durumda.


Adamla güvenlik açıkları ile dahi iş birliği yapma. Sonra kapat de. Vay arkadaş ya.
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