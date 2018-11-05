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Çift ekranlı ZTE Nubia X, 57 saniyede 100 bin adet sattı

Geçtiğimiz hafta tanıtılan ZTE Nubia X satışa sunulduktan sonra adeta bir rekora imza attı. Kullanıcıların yoğun bir ilgisiyle karşılaşan şirket, 57 saniyede stokları tüketti.
6 ay
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11
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Lansmanı geçtiğimiz hafta Çin'de yapılan ZTE Nubia X, çift ekranlı tasarımı ile oldukça beğeni toplamıştı. Şirket akıllı telefonu bugün satışa sundu ve kapış kapış satılan telefonun stoklarının 57 saniyede tükendiği açıklandı.

ZTE satışlardan memnun

ZTE'den yapılan açıklamaya göre üç farklı renk ve bellek seçeneği ile satışa sunulan Nubia X sadece 57 saniye içinde 100 bin adet satarak bir rekora imza attı. Şirket bu durumu resmi Weibo hesabından kullanıcıları ile paylaşmayı da ihmal etmedi.
ZTE Nubia X'in ikinci satışının ise Çin'de Küresel Alışveriş Festivali Günü olarak da bilinen 11 Kasım'da, gece yarısından sonra yapılacağı duyuruldu. Bakalım o satıştan da yeni bir rekor gelecek mi hep beraber göreceğiz.

https://www.weibo.com/2156294570/H1f0NAStq?type=comment#_rnd1541414665641 Yorum Yaz
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mehmedaltair 6 ay en beğenilen
Şaklaban Huawei ve Xiaomi baksın da örnek alsın. 15 saniyede stoklar tükendi demek yerine şöyle satış rakamını yazın da insanlar ucuz reklam olmadığını anlasın.
Şaklaban Huawei ve Xiaomi baksın da örnek alsın. 15 saniyede stoklar tükendi demek yerine şöyle satış rakamını yazın da insanlar ucuz reklam olmadığını anlasın...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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hasanandnexus 6 ay
Nubia serisi zaten tasarım olarak harika modellere sahip. Koydukları pil ve çift ekran olayıyla ön kamera kavramını ortadan kaldırmaları çok kral olmuş. Ben beğendim.
Nubia serisi zaten tasarım olarak harika modellere sahip. Koydukları pil ve çift ekran olayıyla ön kamera kavramını ortadan kaldırmaları çok kral olmuş. Ben beğ...
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mcebi001 6 ay
ZTE cihazları hem şık hemde donanımlı üretiyor fakat o kadar, satış sonrası güncelleme çok sıkıntılı..
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dt1907 6 ay
çift ekranlı olması farklı ve akıllı bir iş olmuş bence.mantıklı.türkiyede yok galiba satışı.
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BlueDay_86 6 ay
Artık ne çıkaracaklarını şaşırdılar
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Y-ZiyA 6 ay
Evet inandırıcı olsun diye 57 demişler. Ne bilelim 56 yada 58 olmadığını?
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sniper23 6 ay
Fırından sıcak ekmek falan mı çıkıyorda bu kadar gidiyor?
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K_Spartakus 6 ay
Hepsi şaklaban, alayı şaklaban.
ZTE nin de çıkışa geçtiğini varsayarsak Samsung'un adım adım geriye gittiğini görmeye devam edeceğiz.
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profecco 6 ay
Az satmış. Bizde de 666 TL olsa 57 saniyede 10 milyon satar belki.
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cngzmls 6 ay
Harika bir telefon olmuş.
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hasanandnexus 6 ay
Nubia serisi zaten tasarım olarak harika modellere sahip. Koydukları pil ve çift ekran olayıyla ön kamera kavramını ortadan kaldırmaları çok kral olmuş. Ben beğendim.
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mehmedaltair 6 ay en beğenilen
Şaklaban Huawei ve Xiaomi baksın da örnek alsın. 15 saniyede stoklar tükendi demek yerine şöyle satış rakamını yazın da insanlar ucuz reklam olmadığını anlasın.
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V4LKyR 6 ay mehmedaltair
Tamam da, adamlar büyük satış günü için 1000 adet stok yapıyorlarsa ne yapsınlar :)
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zte, nubia x ve
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