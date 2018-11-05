Çift ekranlı ZTE Nubia X, 57 saniyede 100 bin adet sattı

Lansmanı geçtiğimiz hafta Çin'de yapılan ZTE Nubia X, çift ekranlı tasarımı ile oldukça beğeni toplamıştı. Şirket akıllı telefonu bugün satışa sundu ve kapış kapış satılan telefonun stoklarının 57 saniyede tükendiği açıklandı.

ZTE satışlardan memnun

ZTE'den yapılan açıklamaya göre üç farklı renk ve bellek seçeneği ile satışa sunulan Nubia X sadece 57 saniye içinde 100 bin adet satarak bir rekora imza attı. Şirket bu durumu resmi Weibo hesabından kullanıcıları ile paylaşmayı da ihmal etmedi.

ZTE Nubia X'in ikinci satışının ise Çin'de Küresel Alışveriş Festivali Günü olarak da bilinen 11 Kasım'da, gece yarısından sonra yapılacağı duyuruldu. Bakalım o satıştan da yeni bir rekor gelecek mi hep beraber göreceğiz.

https://www.weibo.com/2156294570/H1f0NAStq?type=comment#_rnd1541414665641