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Broadcom, Volkswagen'e 1 milyar dolarlık patent ihlali davası açtı

ABD merkezli teknoloji şirketlerinden Broadcom, Volkswagen'in bazı modellerindeki navigasyon ve eğlence sistemlerinde patent ihlali yaptığı gerekçesi ile mahkemeye başvurdu.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Broadcom, Volkswagen'e 1 milyar dolarlık patent ihlali davası açtı
ABD'li yarı iletken tedarikçisi Broadcom'un, Alman otomotiv devi Volkswagen'e karşı 1 milyar dolarlık bir patent ihlali davası açtığı bildirildi. Alman Der Spiegel'in haberine göre Broadcom, yaptığı bu başvuru sonrasında birkaç Volkswagen otomobil modelinin üretiminin durdurulması tehdidinde bulunuyor.

Volkswagen'in 18 patent ihlali yaptığı iddia ediliyor

Bir Volkswagen sözcüsü Cuma günü Reuters'e yaptığı açıklamada, Broadcom tarafından Alman otomobil üreticisine karşı patent ihlali davası açıldığını kabul etti. Sözcünün konuyla ilgili olarak "Volkswagen bu iddiayı inceledi ve yasal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri aldı." ifadelerini kullandığı belirtiliyor.
Broadcom, Volkswagen'in bazı otomobillerinde navigasyon ve eğlence sistemi için kullandığı çiplerde 18 patent ihlali yaptığını iddia ediyor. Şirket bu yılın başlarında Japonya merkezli Toyota, Panasonic ve birkaç firmaya daha patent ihlali iddiasıyla yasal işlem başlatmıştı.

https://winfuture.de/news,105899.html Yorum Yaz
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profpide 6 ay en beğenilen
dsg'nin sorunsuzluğunu ve tsi'in yakıt üretimini kıskananlar gelir şimdi
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Y-ZiyA 6 ay
Bunlara bir de Atiker sıralı takacaksın
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K_Spartakus 6 ay
Skandalların markası olmak kolay değil.
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kenbalx 6 ay
Çipler çakmamıymış. Broadcom un taklitinimi kullanmışlar. Nası bi haber bu bi şey öğretmiyor. WV biz onları çinden ihaleyle aldık içini bilmeyiz der yırtar. Broadcom un tekelinde sanki çip üretmek herkeze dava açmış...
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Acht 6 ay
Nedense hep ABD şirketleri. Bi emisyon uydurması bi patent ihlali uyduruyolar. VW yi kimse durduramaz
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jimhendrix 6 ay Acht
onlar uydurma değil, o kadar arabayı çöle bırakacak kadar enayi değildir herhal toswagen. hakkını savunsaymış madem yalan.
öbür markalar paşa paşa yalanlamıştı.
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Gorod 6 ay Acht
Ne insanlar tanıyorum şu kafayı yaşamak için milyon dolarlar harcıyorlar. Kimisi de işte böyle sadece oksijenle kafa yaşıyor.
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berkcombil 6 ay
1 milyarcık koskoca VW için nedir ki?En kötü öder geçer.Peki ya kaybedeceği itibar?Onu da diyetini ödeyip geri alabilir mi?
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K_Spartakus 6 ay
Skandalların markası olmak kolay değil.
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khytr89 6 ay
Tsi ve dsg den dili yananların ahı hep bunlar ??
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toprak_adam 6 ay
Bunu da öderler. Adamlar çala çala bir hal olmuş. Kim bilir bilinmeyen daha neler var. Acemice işler bunlar. Bildiğin köylü kurnazlığıyla şirket yönetmişler.
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Y-ZiyA 6 ay
Bunlara bir de Atiker sıralı takacaksın
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profpide 6 ay en beğenilen
dsg'nin sorunsuzluğunu ve tsi'in yakıt üretimini kıskananlar gelir şimdi
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ymhaslaman 6 ay profpide
Ya konu hep vw olunca sonunda hep dsg ve tsi a gidiyor. Yapılan her muhabbetin sonunda b*ka sarması gibi.
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jerry smith 6 ay
Bu volkswageni Mr robot şirkete benzetiyom nedense.
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