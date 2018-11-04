Broadcom, Volkswagen'e 1 milyar dolarlık patent ihlali davası açtı

ABD'li yarı iletken tedarikçisi Broadcom'un, Alman otomotiv devi Volkswagen'e karşı 1 milyar dolarlık bir patent ihlali davası açtığı bildirildi. Alman Der Spiegel'in haberine göre Broadcom, yaptığı bu başvuru sonrasında birkaç Volkswagen otomobil modelinin üretiminin durdurulması tehdidinde bulunuyor.

Volkswagen'in 18 patent ihlali yaptığı iddia ediliyor

Bir Volkswagen sözcüsü Cuma günü Reuters'e yaptığı açıklamada, Broadcom tarafından Alman otomobil üreticisine karşı patent ihlali davası açıldığını kabul etti. Sözcünün konuyla ilgili olarak "Volkswagen bu iddiayı inceledi ve yasal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri aldı." ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

https://winfuture.de/news,105899.html

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Broadcom, Volkswagen'in bazı otomobillerindeiçin kullandığı çiplerdeyaptığını iddia ediyor. Şirket bu yılın başlarında Japonya merkezlive birkaç firmaya daha patent ihlali iddiasıylabaşlatmıştı.