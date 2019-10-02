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    Çift kameralı GoPro MAX 360 duyuruldu

    360 derecelik aksiyon videolarına meraklıysanız GoPro MAX 360 iyi bir alternatif olma amacında. Üst seviye fiyat etiketi ile önemli özelliklere sahip olabilirsiniz.
    1 hf.
    1,4b
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    2
    Video Kameralar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çift kameralı GoPro MAX 360 duyuruldu

    GoPro markası yeni HERO8 Black aksiyon kamerasının yanında 360 derece çekim yapabilen yeni kamerası GoPro MAX 360’ı da duyurdu. GoPro MAX 360 geçen yılın GoPro Fusion modelini biraz daha geliştiriyor.

    GoPro MAX 360 özellikleri ve fiyatı

    GoPro MAX 360 aksiyon kamerası ön ve arkadaki sensörleri ile 360 derecelik videolar kaydedebiliyor. Ayrıca cihazı oynatmadan 270 derecelik panorama fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Tek kamera ise 180 dereceye kadar genişleyebiliyor.

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    360 derece 6K çözünürlükte 30fps video kaydedebilen kamera tek sensör ile 2K 60fps veya Full HD 60 fps çekim yapabiliyor. Panorama çekimlerde 6.2MP çözünürlük, tek sensör çekimlerinde 5.5MP çözünürlük geçerli oluyor. Max HyperSmooth teknolojisi ise üst seviye stabilizasyon yaparak 180 derecelik videoları mümkün hale getiriyor.

    6 adet mikrofon ile mekânsal ses kaydı yapılabiliyor. 4 adet dijital lens yine yerini almış. Max SuperView ayarı ise mümkün olan en geniş açıya kadar uzanıyor. Max TimeWarp ise harekete ve sahneye göre kare hızlarını otomatik olarak ayarlıyor. Ön tarafta ise dokunmatik bir LCD ekran kontrolleri sağlıyor. GPS ile konumlama daha net bir şekilde yapılabiliyor. Yine su geçirmez gövdeye entegre çerçeve de unutulmamış. GoPro MAX 360 modeli 500$ fiyat etiketi ile ay sonunda satışa sunulacak.

    [youutbe=https://www.youtube.com/watch?v=jMUEWM45i-0]

     


    https://www.slashgear.com/gopro-max-360-camera-aims-to-fix-fusions-failings-01593624/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TITAN 1 hf.
    Çöp
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    Ussuz 1 hf.
    6K video işi de yavaş yavaş gelmeye başlamış. Daha 4kya geçemedik biz.
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