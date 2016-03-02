Çift kameralı amiral gemisi Huawei P9'un ilk canlı fotoğrafları sızdı

Huawei P9, Mobil Dünya Kongresi 2016'yı atladı ancak akıllı telefon yılın ilk yarısında piyasada olacak. Huawei'nin üst sınıf akıllı telefonunun prototipine ait birkaç fotoğrafla beslenmemize rağmen net bir görünüm elde edememiştik. Dünyanın en büyük üçüncü cep telefonu satıcısı konumunda olan şirketin dört Huawei P9 varyantı tanıtması bekleniyor. Farklı özelliklerle donatılacak modellerin fiyatları değişkenlik gösterecek.

VentureBeat web sitesi, amiral gemisinin sunduğu özelliklerin tam listesi ile birlikte Huawei P9'un ilk net görüntülerini yayınladı. Yeni cihazla biraz vakit geçirme şansı yakalayan kişiye göre akıllı telefon üst sınıf özelliklerle birlikte geliyor.

P9 dört farklı seçenekle sunulacağından, görüntülerdeki Full HD (1080p) çözünürlüğü destekleyen 5.2 inç kapasitif dokunmatik ekranlı model, akıllı telefonun ucuz sürümlerinden biri olabilir. Ayrıca, Mali-T880 grafik işleme birimi ile birleştirilmiş sekiz çekirdekli Kirin 950 işlemci ve 3GB RAM'den güç alıyor. Bunlar amiral gemisi bir akıllı telefonda yer alacak özellikler gibi görünmese de Huawei kesinlikle daha iyi bir performans sunacak premium bir model çıkaracak.

Huawei P9, 32GB dahili depolama kapasitesine sahip olacak ancak genişletilebilir hafıza için microSD kart yuvasıyla ilgili hiçbir bilgi yok. İyi haber ise P9'un yüksek kapasiteli 3900 mAh pil ile donatılacak olması. Görüntülerde de görüldüğü gibi cihazın arka tarafında çift kamera dizilimi yer alıyor. Her iki kamerada da 12 megapiksel sensör ve Leica lens yer alıyor.

Huawei P9 ayrıca USB Type-C portu ve arka kısımda bir parmak izi tarayıcısıyla gelecek. Cihazın kutudan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle çıkması bekeniyor.

http://venturebeat.com/2016/03/01/huawei-p9-unveiled-first-live-photos-of-the-dual-camera-flagship/