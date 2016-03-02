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Çift kameralı amiral gemisi Huawei P9'un ilk canlı fotoğrafları sızdı

Dünyanın en büyük üçüncü cep telefonu satıcısı olan Huawei'nin yeni amiral gemisi P9'un ilk canlı fotoğrafları sızdı. Görüntüler cihazın çift kamera dizilimi ve parmak izi tarayıcısını açığa çıkarıyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei P9, Mobil Dünya Kongresi 2016'yı atladı ancak akıllı telefon yılın ilk yarısında piyasada olacak. Huawei'nin üst sınıf akıllı telefonunun prototipine ait birkaç fotoğrafla beslenmemize rağmen net bir görünüm elde edememiştik. Dünyanın en büyük üçüncü cep telefonu satıcısı konumunda olan şirketin dört Huawei P9 varyantı tanıtması bekleniyor. Farklı özelliklerle donatılacak modellerin fiyatları değişkenlik gösterecek.
VentureBeat web sitesi, amiral gemisinin sunduğu özelliklerin tam listesi ile birlikte Huawei P9'un ilk net görüntülerini yayınladı. Yeni cihazla biraz vakit geçirme şansı yakalayan kişiye göre akıllı telefon üst sınıf özelliklerle birlikte geliyor.
P9 dört farklı seçenekle sunulacağından, görüntülerdeki Full HD (1080p) çözünürlüğü destekleyen 5.2 inç kapasitif dokunmatik ekranlı model, akıllı telefonun ucuz sürümlerinden biri olabilir. Ayrıca, Mali-T880 grafik işleme birimi ile birleştirilmiş sekiz çekirdekli Kirin 950 işlemci ve 3GB RAM'den güç alıyor. Bunlar amiral gemisi bir akıllı telefonda yer alacak özellikler gibi görünmese de Huawei kesinlikle daha iyi bir performans sunacak premium bir model çıkaracak.
Huawei P9, 32GB dahili depolama kapasitesine sahip olacak ancak genişletilebilir hafıza için microSD kart yuvasıyla ilgili hiçbir bilgi yok. İyi haber ise P9'un yüksek kapasiteli 3900 mAh pil ile donatılacak olması. Görüntülerde de görüldüğü gibi cihazın arka tarafında çift kamera dizilimi yer alıyor. Her iki kamerada da 12 megapiksel sensör ve Leica lens yer alıyor.
Huawei P9 ayrıca USB Type-C portu ve arka kısımda bir parmak izi tarayıcısıyla gelecek. Cihazın kutudan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle çıkması bekeniyor.

http://venturebeat.com/2016/03/01/huawei-p9-unveiled-first-live-photos-of-the-dual-camera-flagship/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
şu siyah çerçeveler artık kalkmalı...
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GLaDiaTR01 3 yıl
Çerçeveler çok kalın alt taraf özellikle + sanal tuşlar telefonun yarısını kaplamış.
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Fenomenon 3 yıl GLaDiaTR01
GLaDiaTR01
Çerçeveler çok kalın alt taraf özellikle + sanal tuşlar telefonun yarısını kaplamış.

Sanal tuşları kullanmayabilirsin
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VulonViing 3 yıl
Arka taraf G5'in daha sade hali gibi olmuş. 3900 mAh ve çift kameralı olması dikkatimi çekti. Tasarım hoş, ortaya performans olarak güzel bir alet çıkarsa alınır.
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Emre Kocakaya 3 yıl
Leica lens iyi ama sensor dandikse lensin yapacagi bir sey yok.
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kesbi 3 yıl
Çerçevenin çift kameralısını yapmışlar. O alt tarafa 3 sıra menü tuşu sığar ama adamlar onu da ekrana koymuş.
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Fenomenon 3 yıl kesbi
kesbi
Çerçevenin çift kameralısını yapmışlar. O alt tarafa 3 sıra menü tuşu sığar ama adamlar onu da ekrana koymuş.

İstersen sanal tuş kullanmayabilirsin.
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aspirin_00 3 yıl
lg g5 bile bu tip tasarımla gelemedim....
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crazy585858 3 yıl
kirin 950 çok iyi bir işlemcide huawei inatl 4k video çekimi koymuyor telefona..ilginç gerçekten ne kafası yaşıyorlar.. mate 8 i bu yüzden alamıyorum bol video çeken birisiyim ve 4k cektigim videoları 4k tv imde izliyorum ki artık 4ktv lüks olmaktan çıktı indirimle çekle falan iki bin tl altına alınabiliyor yani ne yapmaya çalışıyor bu firma ilginç..
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Bay Small 3 yıl
1500tl olursa alınır
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huawei p9, çift kamera ve
5 etiket daha amiral gemisi dual camera Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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