Vivo iQOO 12 Pro'nun basın görselleri yayınlandı: Şık tasarımla geliyor

Tam Boyutta Gör Vivo markası yakında iQOO 12 akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Lansmana sayılı günler kala iQOO ürün müdürü kişisel sosyal medya hesabında iQOO 12 Pro modeline ait ilk basın görsellerini paylaştı. Serinin 7 Kasım'da resmiyet kazanacağını hatırlatalım.

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Yayınlanan görüntüler cihazın üç sensörlü büyük bir arka kamera ünitesiyle donatıldığını gösteriyor. Modülde periskop kameranın 100x yakınlaştırma özelliği sunacağını gösteren bir ibare var. Arka panelin hafif kavisli kenarlara sahip olması da dikkat çekiyor.

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BMW M serisinin stilini yansıtıyor

Amiral gemisinin arka yüzünde, BMW ile tasarım ortaklığını gösteren mavi, siyah ve kırmızı şeritlere yer verilmiş. Bu açıdan BMW M serisi stilini yansıtıyor. Şirket daha önce iQOO 12 serisinin yeni üst sınıf Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağını açıklamıştı.

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iQOO 12 Pro'nun 2K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç AMOLED E7 ekranla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bir diğer önemli detay ise suya ve toza karşı IP68 sertifikasının bulunması. Amiral gemisi telefon 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleriyle satılacak.

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Amiral gemisi Vivo iQOO 12 Pro'nun basın görselleri yayınlandı