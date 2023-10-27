Vivo iQOO 12 Pro'nun basın görselleri yayınlandı: Şık tasarımla geliyor

Yayınlanan görüntüler cihazın üç sensörlü büyük bir arka kamera ünitesiyle donatıldığını gösteriyor. Modülde periskop kameranın 100x yakınlaştırma özelliği sunacağını gösteren bir ibare var. Arka panelin hafif kavisli kenarlara sahip olması da dikkat çekiyor.
BMW M serisinin stilini yansıtıyor
Amiral gemisinin arka yüzünde, BMW ile tasarım ortaklığını gösteren mavi, siyah ve kırmızı şeritlere yer verilmiş. Bu açıdan BMW M serisi stilini yansıtıyor. Şirket daha önce iQOO 12 serisinin yeni üst sınıf Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağını açıklamıştı.
iQOO 12 Pro'nun 2K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç AMOLED E7 ekranla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bir diğer önemli detay ise suya ve toza karşı IP68 sertifikasının bulunması. Amiral gemisi telefon 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleriyle satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.