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    Vivo iQOO 12 Pro'nun basın görselleri yayınlandı: Şık tasarımla geliyor

    Çinli üretici Vivo yakında iQOO 12 serisi akıllı telefonlarını sahneye çıkaracak. Tanıtım etkinliğine sayılı günler kala Pro modeline ait resmi basın görselleri yayınlandı.
    Amiral gemisi Vivo iQOO 12 Pro'nun basın görselleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Vivo markası yakında iQOO 12 akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Lansmana sayılı günler kala iQOO ürün müdürü kişisel sosyal medya hesabında iQOO 12 Pro modeline ait ilk basın görsellerini paylaştı. Serinin 7 Kasım'da resmiyet kazanacağını hatırlatalım.

    Yayınlanan görüntüler cihazın üç sensörlü büyük bir arka kamera ünitesiyle donatıldığını gösteriyor. Modülde periskop kameranın 100x yakınlaştırma özelliği sunacağını gösteren bir ibare var. Arka panelin hafif kavisli kenarlara sahip olması da dikkat çekiyor.

    Amiral gemisi Vivo iQOO 12 Pro'nun basın görselleri yayınlandı Tam Boyutta Gör

    BMW M serisinin stilini yansıtıyor

    Amiral gemisinin arka yüzünde, BMW ile tasarım ortaklığını gösteren mavi, siyah ve kırmızı şeritlere yer verilmiş. Bu açıdan BMW M serisi stilini yansıtıyor. Şirket daha önce iQOO 12 serisinin yeni üst sınıf Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağını açıklamıştı.

    Amiral gemisi Vivo iQOO 12 Pro'nun basın görselleri yayınlandı Tam Boyutta Gör

    iQOO 12 Pro'nun 2K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç AMOLED E7 ekranla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bir diğer önemli detay ise suya ve toza karşı IP68 sertifikasının bulunması. Amiral gemisi telefon 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleriyle satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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