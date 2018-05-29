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Çift kameralı orta sınıf Meizu M6T resmen tanıtıldı

Meizu, Çin'de düzenlediği etkinlikte MediaTek yongaseti ile çalışan uygun fiyatlı Meizu M6T modelini resmen tanıttı. Çift arka kamerayla gelen telefonda 3.300 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor.
11 ay
2,5b
1
5
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Haftalardır teaser ve sızıntıları ile gündeme gelen Meizu M6T sonunda resmi olarak tanıtıldı. Akıllı telefon hakkında öğrendiklerimizin çoğu gerçeğe dönüşmüş durumda. Yekpare metal tasarım sunan telefon 2:1 ekrana sahip olmasına rağmen ekranın çevresinde hala ciddi anlamda çerçeve var. Araka kısmında dairesel bir parmak izi tarayıcısı olan cihaz dikey olarak konumlandırılmış çift arka kamerayla geliyor.
Meizu M6T, 18:9 görüntü oranı sunan 720 x 1440 piksel çözünürlükte 5.7 inç LCD ekrana sahip. Dört çekirdekli işlemci içeren MediaTek MT6750 yonga setiyle güçlendirilen telefonda Mali-T860 grafik birimi yer alıyor. Başlangıç modelinde 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı var. Bunun dışında 32 GB veya 64 GB dahili depolama alanı ile donatılmış 4 GB RAM ile güçlendirilmiş varyantının olduğunu da belirtelim. Cihazdaki depolama alanı microSD kart ile 128 GB'a kadar genişletilebiliyor.
Çift kameralı orta sınıf Meizu M6T resmen tanıtıldı

Çift arka kamera ve 3.300 mAh pil

Çift arka kameranın ana sensörü 13 MP, ikincil sensör ise 2 MP çözünürlüğe sahip. Her iki sensör de faz algılamalı otomatik odaklama, HDR desteği ve panorama modunu da beraberinde getiriyor. Çift sensöre tek bir LED flaşın eşlik ettiğini görüyoruz. Akıllı telefonun ön kısmında ise f/2.0 diyaframlı 8 MP selfie kamerası var. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi ve şarj için Micro USB bağlantı noktasının olduğunu da belirtelim. M6T'ye 3.300 mAh kapasiteli çıkarılabilir bir pil güç veriyor.
Çift kameralı orta sınıf Meizu M6T resmen tanıtıldı
Meizu'nun yeni orta sınıf telefonu Kırmızı, Siyah ve Altın olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip giriş seviyesi varyantı 125 dolar, 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla donatılmış versiyonu ise 155 dolara satın alınabilecek. 4 GB RAM'le güçlendirilmiş 64 GB depolama kapasiteli en üst düzey modeli almak isteyenlerin de 171 doları gözden çıkarması gerekecek.
Akıllı telefonun tüm varyantları, 1 Haziran Cuma gününden itibaren Çin'de satışa sunuluyor. Meizu M6T'nin diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği ve bu pazarlarda nasıl fiyatlandırılacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.gsmarena.com/meizu_m6t_is_official__189_screen_and_dual_camera_on_the_cheap-news-31333.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
canyash 3 hf.
Ben 2 tane aldım bu telefondan birini arkadaşa diğerini arkadaşın ablasına.başka illere gitti hiç görme imkanım olmadı ama fiyatına göre güzel telefon
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faruk_17 3 hf.
Bu telefonu kullanan yok mudur hiç?
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Japonya 3 hf. faruk_17
1 haftaya düşer incelemeleri
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eP_362 6 ay
1299 TL'ye resmi garantili olarak satışa çıkmış.
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RaptorFX 11 ay
150 dolarlık telefon vergisi falan bize kaça gelmiş oluyor?
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