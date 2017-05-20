Çift kameralı yeni Asus telefonu ortaya çıktı

Çinli sertifikasyon kurumu TENAA, Asus’un yeni akıllı telefonunun ortaya çıkmasını sağladı. “ASUS_X015D” olarak isimlendirilen akıllı telefon, paylaşılan fotoğraflara göre Samsung modellerine benzer bir tasarıma sahip.
Şimdilik akıllı telefon hakkında pek bilgimiz yok ancak TENAA’dan elde edilen bilgiler arasında şu özellikler yer alıyor:
- 154.5 x 76.6 x 8.85mm, 175g
- 13 MP çift arka kamera, 5 MP ön kamera
- Octa-core 1.5 GHz işlemci (modeli bilinmiyor)
- 5.5 inch HD ekran
- 3/4 GB RAM, 32/64 GB depolama alanı
- Android 7.0 işletim sistemi
- 4850 mAh batarya kapasitesi
- Parmak izi sensörü (konumu bilinmiyor, muhtemelen home tuşunda)
Akıllı telefon çift arka kamerası ve devasa bataryasıyla dikkat çekiyor ancak işlemci modelinin henüz açıklanmamış olması, cihaz hakkında yapabileceğimiz tahminleri kısıtlıyor.
http://www.gsmarena.com/new_asus_zenfone_clears_tenaa-news-25128.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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1.5ghz ile daha kötüsüdür