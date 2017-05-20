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Çift kameralı yeni Asus telefonu ortaya çıktı

Yeni bir Asus modeli, TENAA tarafından onaylanmasıyla ortaya çıktı. Akıllı telefonun paylaşılan fotoğrafları arasında çift arka kameraya sahip olduğu da görünüyor. Detaylar haberimizde.
2 yıl
2,9b
1
9
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Çinli sertifikasyon kurumu TENAA, Asus’un yeni akıllı telefonunun ortaya çıkmasını sağladı. “ASUS_X015D” olarak isimlendirilen akıllı telefon, paylaşılan fotoğraflara göre Samsung modellerine benzer bir tasarıma sahip.
Çift kameralı yeni Asus telefonu ortaya çıktı

Şimdilik akıllı telefon hakkında pek bilgimiz yok ancak TENAA’dan elde edilen bilgiler arasında şu özellikler yer alıyor:

  • 154.5 x 76.6 x 8.85mm, 175g
  • 13 MP çift arka kamera, 5 MP ön kamera
  • Octa-core 1.5 GHz işlemci (modeli bilinmiyor)
  • 5.5 inch HD ekran
  • 3/4 GB RAM, 32/64 GB depolama alanı
  •  Android 7.0 işletim sistemi
  • 4850 mAh batarya kapasitesi
  • Parmak izi sensörü (konumu bilinmiyor, muhtemelen home tuşunda)

Akıllı telefon çift arka kamerası ve devasa bataryasıyla dikkat çekiyor ancak işlemci modelinin henüz açıklanmamış olması, cihaz hakkında yapabileceğimiz tahminleri kısıtlıyor.


http://www.gsmarena.com/new_asus_zenfone_clears_tenaa-news-25128.php Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
İnşallah SD625 falan değildir.
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tufanumur12 2 yıl
Asus su arayüzünü iyileştirse daha iyi olucak telefondan önce. Birde cihaz güncellemelerini şak diye bitirmesede iyi olur.
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Zxss 2 yıl
Zenfone 2 4 GB kullandım. Güncelleme gelmedi ve ekran parlaklığı çok azdı bunun dışında memnundum. Zaman zaman pil sorunu yaşadım. OS Yüzde 190 battery kullanıodu neyse onu bir kaç kere güncelleyerek çözdüm. Fiyat performans olarak iyiydi fakat amiral gemisi gibi olmuyor. Sonra uygun fiyata G5 aldım. Acil ihtiyaç olmadığı sürece apple hariç herhangi bir markanın amiral gemisi alınıp 2-3 sene kullanılmalı orta seviye cihazlara boşa masraf yapılmamalı. S2 var 6 yaşında hala iş görüyor düşünün. :D
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kadirirdem 2 yıl
İşlemci üst seviye olursa birde fiyatı düzgün ayarlarsa bu telefon tutar.
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Eeltorm 2 yıl
İsterse 5 Kameralı yapsın daha da almam ASUS telefonu, ASUS güncelleme vermiyor telefonlarına verse de 1 version, onu da normalinden 6 ay kadar geciktirerek veriyor.
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cheelik 2 yıl
Türkiye de teknis servis bakımından rezil durumda olan Asus un hiçbir ürünü biz mağdurların dikkatini çekmemekte. Bakınız
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Ivana89 2 yıl
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
İnşallah SD625 falan değildir.
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damn2u 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
İnşallah SD625 falan değildir.

1.5ghz ile daha kötüsüdür
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dcsarialtun 2 yıl
4850 mAh mı? kesin değildir yarım kesin falan :D
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