Çift kameralı yeni Asus telefonu ortaya çıktı

Çinli sertifikasyon kurumu TENAA, Asus’un yeni akıllı telefonunun ortaya çıkmasını sağladı. “ASUS_X015D” olarak isimlendirilen akıllı telefon, paylaşılan fotoğraflara göre Samsung modellerine benzer bir tasarıma sahip.

Şimdilik akıllı telefon hakkında pek bilgimiz yok ancak TENAA’dan elde edilen bilgiler arasında şu özellikler yer alıyor:

154.5 x 76.6 x 8.85mm, 175g

13 MP çift arka kamera, 5 MP ön kamera

Octa-core 1.5 GHz işlemci (modeli bilinmiyor)

5.5 inch HD ekran

3/4 GB RAM, 32/64 GB depolama alanı

Android 7.0 işletim sistemi

4850 mAh batarya kapasitesi

Parmak izi sensörü (konumu bilinmiyor, muhtemelen home tuşunda)

Akıllı telefon çift arka kamerası ve devasa bataryasıyla dikkat çekiyor ancak işlemci modelinin henüz açıklanmamış olması, cihaz hakkında yapabileceğimiz tahminleri kısıtlıyor.

http://www.gsmarena.com/new_asus_zenfone_clears_tenaa-news-25128.php