Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ın kalıpları ortaya çıktı

Bu yıl duyurulacak iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus modellerinin kalıpları sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntü cihazların boyutlarını karşılaştırmamızı sağlarken kameraları hakkında ipuçları veriyor
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
12,1b
1
63
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın bu yıl üç yeni akıllı telefon duyurması bekleniyor. Bunlardan biri tamamen yeniden tasarlanacak ve Apple'ın iPhone'larda OLED ekrana yer verdiği ilk cihaz olacak. iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'la ilgili ayrıntılar çok fazla netleşmezken, iPhone 8 kesinlikle en fazla heyecan verecek model olarak ön plana çıkıyor.
SlashLeaks tarafından sızdırılan yeni bir görüntü, yaklaşmakta olan üç akıllı telefonun yan yana duran kalıplarını ortaya koyuyor. Kasa kalıpları, yeni cihazların şeklini ve arka kameralarının yerini gösterirken üç telefonu boyut açısından karşılaştırmamızı da sağlıyor.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm elektrikli araçları yolda giderken şarj edecek"
iPhone 7s Plus Eylül ayında gelecek en büyük akıllı telefon gibi görünürken, iPhone 8 genel cihaz boyutu açısından iPhone 7s'den biraz daha büyük duruyor. iPhone 7s Plus'ın ekran boyutunun 5.5 inç olacağı, buna karşın iPhone 7s'in 4.7 inçlik bir ekranla çıkacağı söyleniyor. Geçen yılki iPhone 7 ve iPhone 7 Plus serisinin halefleri LCD ekranlara sahipken iPhone 8, 5.8 inç büyüklüğünde kenardan kenara OLED ekranla gelecek.

iPhone 8'in 5.8 inçlik OLED ekranla gelmesi bekleniyor

iPhone 8'de daha büyük ekran yer alacak olması, akıllı telefonun daha büyük bir boyuta sahip olacağı anlamına gelmiyor. Apple, yeni telefonun çerçevelerini önemli ölçüde azaltmayı ön panelin neredeyse tamamının ekranla kaplı olmasını istiyor.
Görüntü aynı zamanda iPhone 8'in arkasındaki dikey çift kamera yerleşimini, iPhone 7s Plus'daki yatay çift kamerayı ve iPhone 7s'deki tek lensli sistemi de gösteriyor. Ayrıca, iPhone 8'in şemasını gösteren bir resim de sızdırılmış durumda. Ancak 3D Touch ID'nin ekranın arkasına mı yoksa altına mı yerleştiğinden tam olarak emin olamıyoruz.
Son birkaç gündür çıkan haberler, Apple'ın büyük bir olasılıkla ekranın içine yerleştirilmiş bir Touch ID sunacağını ve yeni teknoloji için üretim maliyetinin normal iPhone'lara kıyasla iki kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Ancak üç akıllı telefon resmi olarak duyurulana kadar hiçbir şeye kesin gözüyle bakamayız.

http://www.slashleaks.com/l/iphone-7s-iphone-7s-plus-and-iphone-8-molds-pictured-next-to-each-other Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
S.Vettel 2 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +75
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +66
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RichesMen 2 yıl
İPhone sahiplerinin beklentisi !
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Gerçekleşen !
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
A.B.D(azimBora) 2 yıl
iphone 7 varken gereksiz devam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 2 yıl
zamanında hilogramda çıkarır dediler gaz bile çıkaramadı hep çılala parlat :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 2 yıl
one öle dökme demirmi :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 2 yıl
Şaka bir tarafa, hanıma başka bir telefon almaya giderken s8 aldık. Dibim düştü diyebilirim. Bu sefer yapmış samsung.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
felixamor 2 yıl
Apple geleceği devam ettiriyor aynı kasa ile. Zaten çok şık iPhone 6 ile gelen yeni tasarım dili.
Bunun dışında ekran çerçeve oranı i8'de bir hayli tepeye oynayacak gibi.
Hız, stabilite, sezgisel kullanım, akıcılık, mükemmel eko-sistem zaten ios'sun en büyük artıları olduğu için yeni ne satış rekorları kırar bu modeller.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Giansello 2 yıl
Sadece 7S çıkacak SS alın gün geldiğinde hatırlarsınız. Hiç mi kullandığı telefon markasının tarihine göz atmadılar Apple hakkında araştırma yapmadılar yazık yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 2 yıl
dortgozle xiaomi mi6 yı bekliyorum..;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
8 ve 7s in bir arada olduğu ihtimali çok saçma geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_turbo_ 2 yıl
i8 kalibi tam istedigim boyutlarda. Akil var mantik var Applein 7S in yaninda i8 cikaracagini sanmak sacmaliktir, i8 cikarsalar bu fiyat politikasina kötü etki ederek i7 fiyatlarini dibe cekecektir. Ek olarak i8 cikarsalar 7S i kime satacaklar? Bence Eylülde 7S cikacak sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
kardeşim emin ol şuanki 7 ürününü 8 diye çıkartsalar gidip sıraya giricek insanlar var ben anlamıyorum bu kafayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12087 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iphone 8, çift kamera ve
10 etiket daha sızıntı iphone 7s iphone 7s plus oled ekran kalıp Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Venom filminde başrolü Tom Hardy üstelenecek 2 yıl Microsoft dahili parmak izi okuyuculu klavye üzerinde çalışıyor 2 yıl Hantal Android uygulamalarına tedbir alınıyor 2 yıl Moto C ve C Plus ile tanışın 2 yıl iPhonelardaki Notlar’ın iCloud üzerinde depolandığı ortaya çıktı 2 yıl Bitcoinden tarihi rekor: 2000$ değerine ulaştı 2 yıl DxO mühendisleri OnePlus 5 için çalışıyor 2 yıl AMD Vega 2 mimarisi Volta hamlesine hazır 2 yıl Toplumsal olaylara akustik çözüm: ASELSAN üretimi UMAS 2 yıl Xiaomi Mi Max 2 haftaya tanıtılıyor 2 yıl Facebook üzerinden yemek siparişi dönemi başlıyor 2 yıl Lightning Motorcycles elektrikli motor dünya menzil rekorunu kırmayı planlıyor 2 yıl ASUS ROG Strix Magnus "Oyuncuya özel mikrofon" ilk izlenim videosu 2 yıl Otomotiv devlerine 553 milyon dolar hava yastığı cezası 2 yıl Fuchsia işletim sistemi Android'in yerini mi alacak? 2 yıl Svalbard Küresel Tohum Deposu’nu sel bastı 2 yıl Singapur güvenlik için robotlardan destek alacak 2 yıl Netflix fantastik filmi Okja'nın ilk fragmanını yayınladı 2 yıl Jaguar I-Pace, Monako'da kamuflajsız olarak görüntülendi 2 yıl Çift kameralı yeni Asus telefonu ortaya çıktı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ın kalıpları ortaya çıktı Sonraki Root edilmiş telefonlara Google Play’de geçit yok 2 yıl Google’ın Tensor işlemcisi performansı ikiye katladı 2 yıl Survival Arena: Clash Royale ve Kingdom Rush melezi 2 yıl Mercedes-Benz, ev tipi bataryalarda Tesla’ya rakip oluyor 2 yıl Qualcomm ile Apple arasındaki dava büyüyor: Apple'ın tedarikçileri hedefte 2 yıl Android ekosisteminde grafik sürücüsü güncelleme dönemi başlıyor 2 yıl Ana akım Vega ekran kartları 13 TFLOPS üzerine çıkacak 2 yıl 2si1 "Görüntülü-Sesli" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Facebook, Counter Strike’ın eSpor yayınlarını yapacak 2 yıl Ford’un ilk tam elektrikli aracından haber var 2 yıl Qualcomm elektrikli araçları yolda giderken şarj edecek 2 yıl AMD yeni grafik sürücüsü Crimson ReLive Edition 17.5.2'yi yayınladı 2 yıl Yeni nesil Mercedes-Benz A-Serisi bir kez daha kamuflajlı olarak görüntülendi 2 yıl Yeni nesil Microsoft Surface Pro'nun fotoğrafları sızdı 2 yıl Google Play 2017 ödülleri belli oldu 2 yıl Popüler font indirme sitesi DaFont hacklendi 2 yıl Alcatel A5 LED mercek altında: RGB LED'li parti telefonu 2 yıl Obezitenin kanserle ilişkisine bir kanıt daha! 2 yıl Injustice 2: Tanrılar bu sefer aramızda değil 2 yıl Punto'nun yerini alacak Fiat Argo ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim