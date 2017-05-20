iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ın kalıpları ortaya çıktı

Apple'ın bu yıl üç yeni akıllı telefon duyurması bekleniyor. Bunlardan biri tamamen yeniden tasarlanacak ve Apple'ın iPhone'larda OLED ekrana yer verdiği ilk cihaz olacak. iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'la ilgili ayrıntılar çok fazla netleşmezken, iPhone 8 kesinlikle en fazla heyecan verecek model olarak ön plana çıkıyor.

SlashLeaks tarafından sızdırılan yeni bir görüntü, yaklaşmakta olan üç akıllı telefonun yan yana duran kalıplarını ortaya koyuyor. Kasa kalıpları, yeni cihazların şeklini ve arka kameralarının yerini gösterirken üç telefonu boyut açısından karşılaştırmamızı da sağlıyor.

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iPhone 7s Plus Eylül ayında gelecek en büyük akıllı telefon gibi görünürken, iPhone 8 genel cihaz boyutu açısından iPhone 7s'den biraz daha büyük duruyor. iPhone 7s Plus'ın ekran boyutunun 5.5 inç olacağı, buna karşın iPhone 7s'in 4.7 inçlik bir ekranla çıkacağı söyleniyor. Geçen yılki iPhone 7 ve iPhone 7 Plus serisinin halefleri LCD ekranlara sahipken iPhone 8, 5.8 inç büyüklüğünde kenardan kenara OLED ekranla gelecek.

iPhone 8'in 5.8 inçlik OLED ekranla gelmesi bekleniyor

iPhone 8'de daha büyük ekran yer alacak olması, akıllı telefonun daha büyük bir boyuta sahip olacağı anlamına gelmiyor. Apple, yeni telefonun çerçevelerini önemli ölçüde azaltmayı ön panelin neredeyse tamamının ekranla kaplı olmasını istiyor.

Görüntü aynı zamanda iPhone 8'in arkasındaki dikey çift kamera yerleşimini, iPhone 7s Plus'daki yatay çift kamerayı ve iPhone 7s'deki tek lensli sistemi de gösteriyor. Ayrıca, iPhone 8'in şemasını gösteren bir resim de sızdırılmış durumda. Ancak 3D Touch ID'nin ekranın arkasına mı yoksa altına mı yerleştiğinden tam olarak emin olamıyoruz.

Son birkaç gündür çıkan haberler, Apple'ın büyük bir olasılıkla ekranın içine yerleştirilmiş bir Touch ID sunacağını ve yeni teknoloji için üretim maliyetinin normal iPhone'lara kıyasla iki kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Ancak üç akıllı telefon resmi olarak duyurulana kadar hiçbir şeye kesin gözüyle bakamayız.

http://www.slashleaks.com/l/iphone-7s-iphone-7s-plus-and-iphone-8-molds-pictured-next-to-each-other