Çift ön kameralı Galaxy S10+'un ekran tasarımı daha farklı olacak

Akıllı telefon üreticisi Samsung'un önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtacağı Galaxy S10 modellerinde Infinity-O ekran tasarımı kullanacağını daha önceki haberlerimizde duyurmuştuk. Gelen haberler serinin çif ön kameralı modeli olan Galaxy S10+'nın farklı bir ekranla geleceği yönünde.

Galaxy S10+'ın ekran tasarımı merak konusu

Cepe telefonu sızıntıları konusunda güvenilir bir sicili olan Ice Universe (@UniverseIce) twitter hesabına göre Galaxy S10+ iki ön kamera ile gelecek ve bunlardan biri normal, ikincisi ise geniş açılı çekimleri destekleyecek. Samsung'un Infinity-O tasarımında ekranda tabiri caizse kameranın entegre edildiği bir delik yer alıyor. Durum bu şekilde olunca da Galaxy S10+'da olması gereken çift kameranın nasıl bir tasarımla ekrana oturtulacağı merak konusu oldu.

Tüm bunlara ek olarak Galaxty S10+'ın üç arka kamera ile geleceği ifade ediliyor. % 93.4 ekran gövde oranı sunacak olan cihazın 4.000 mAh kapasiteye sahip bir pili, Exynos 9820 ya da Snapdragon 8150 işlemcisi olacak. Galaxy S10 serisi ile ilgili yeni haberler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1069207766995091458