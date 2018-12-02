Samsung Galaxy S9 ve Note 9'un yeni renk seçenekleri internete düştü

Samsung bu yıl bildiğiniz üzere iki amiral gemisi çıkardı ancak telefonların yeni renk seçeneklerinin sızdırılması ile birlikte şirketin henüz bu cihazları bir kenara bırakma niyetinde olmadığı anlaşılıyor.

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Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile tanıdığımız Evan Blass, Galaxy S9 ve S9+ için Polaris Mavi (Polaris Blue) renk seçeneğinin geleceğini söyledi. Yayınlanan S9 görseli, yeni mavi rengin Note 9'da sunulan Okyanus Mavisi rengiden biraz daha koyu olacağını gösteriyor.

Note 9 beyaz renge kavuşuyor

Blass ayrıca Note 9'un Alp Beyazı (Alpine White) rengine sahip yeni varyantının resmini de paylaştı. Bu renk seçeneklerinin ne zaman ve hangi bölgelerde satışa sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

Her halükarda Polaris Mavi'nin de Alp Beyazı'nın da oldukça hoş göründüğünü söyleyebiliriz. Ekstra renkler önümüzdeki yılın başlarında Galaxy S10 piyasaya sürülene kadar Samsung'un biraz daha fazla telefon satmasına yardımcı olabilir.

https://twitter.com/evleaks/status/1068563110993281029