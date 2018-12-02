Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S9 ve Note 9'un yeni renk seçenekleri internete düştü

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2018 model amiral gemisi telefonlarına yeni renk seçenekleri ekliyor. Evan Blass, Galaxy S9 ve Note 9'un yeni renklerini açığa çıkaran bir görsel paylaştı.
5 ay
16,4b
1
7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung bu yıl bildiğiniz üzere iki amiral gemisi çıkardı ancak telefonların yeni renk seçeneklerinin sızdırılması ile birlikte şirketin henüz bu cihazları bir kenara bırakma niyetinde olmadığı anlaşılıyor.
Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Vivo NEX 2'nin tasarımı ortaya çıktı"
Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile tanıdığımız Evan Blass, Galaxy S9 ve S9+ için Polaris Mavi (Polaris Blue) renk seçeneğinin geleceğini söyledi. Yayınlanan S9 görseli, yeni mavi rengin Note 9'da sunulan Okyanus Mavisi rengiden biraz daha koyu olacağını gösteriyor.

Note 9 beyaz renge kavuşuyor

Blass ayrıca Note 9'un Alp Beyazı (Alpine White) rengine sahip yeni varyantının resmini de paylaştı. Bu renk seçeneklerinin ne zaman ve hangi bölgelerde satışa sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.
Her halükarda Polaris Mavi'nin de Alp Beyazı'nın da oldukça hoş göründüğünü söyleyebiliriz. Ekstra renkler önümüzdeki yılın başlarında Galaxy S10 piyasaya sürülene kadar Samsung'un biraz daha fazla telefon satmasına yardımcı olabilir.

https://twitter.com/evleaks/status/1068563110993281029 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 5 ay en beğenilen
İnsan sızdırmadan önce parmak izini siler.
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Katibim 5 ay
beyazı çıkmıyor diye s7-note7'den beridir samsung almayı bıraktım,beyaz note 9 çıkarsa hemen alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 5 ay
Mazda gibi orijinal kalmış, altyapı ve kalite olayını korumuş bir marka için hala elektrikli otomobil de 2020 demeleri günün gerçeklerınden çok uzak ve yakışmamış.
Ikı günlük marka bile yapmaz şu Mazda nin elektrikli taraftaki vızyonsuzlugunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cleancoder 5 ay
Beyaz rengi berbat olmuş. Diğeri de vasat. Gitsin Huawei'den, Xiaomi'den ders alsın biraz. Samsung'un tasarımcıları cidden kötü, berbat renkler çıkarıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yagm17x 5 ay
Ne zaman gelir acaba Türkiye ye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 5 ay en beğenilen
İnsan sızdırmadan önce parmak izini siler.
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 5 ay 12 Angry Men
Hocam bir de o nasıl parmak izidir öyle. Ayağıyla mı kullanmış napmış :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 5 ay
Renkler tartışılmaz, beyaz rengi de genelde cihazlarda sevmem fakat bu çok basit durmuş. Umarım fotoğraf gerçek bir cihaza ait değil de bir makete aittir. O yüzden böyle basit duruyordur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Amazon, kasiyersiz sistemini daha büyük marketlerde kullanmaya hazırlanıyor 5 ay Uydu verileri Tahran’ın yavaş yavaş toprağa gömüldüğünü gösteriyor 5 ay Samsung Nijerya, iPhone üzerinden tweet attığı anlaşılınca hesabını kapattı 5 ay Huawei Mate 20 Pro, yiyeceklerin kalori miktarını tespit ediyor 5 ay Türkiye'nin otomobili ilk etapta yüzde 30 yerli olacak 5 ay Intel kripto madencilerin enerji tüketimini yüzde 15 azaltma peşinde 5 ay Hangouts Chat ve Meet son kullanıcıya açılıyor 5 ay Güncellenmiş AirPods modeli gelecek yıl, yenilenmiş AirPods modeli ise 2020 yılında gelecek 5 ay Afrika’nın enerji sorununa blok zinciri çözüm olabilir 5 ay Pac-Man blok zinciri teknolojisi ile buluştu 5 ay Kaza sonrası yardım çağıran bisiklet kaskı üretildi 5 ay Çift ön kameralı Galaxy S10+'un ekran tasarımı daha farklı olacak 5 ay Yeni Örümcek-Adam filmi eleştirmenlerden tam not aldı 5 ay Blizzard, önümüzdeki sene birden fazla Diablo oyunuyla geri dönecek 5 ay Drone'ları kontrol etmek yakında daha kolay olacak 5 ay Steam, çok satan dev bütçeli oyunlardan aldığı payda indirime gitti 5 ay Toyota'nın insansı robotu T-HR3, 5G ile donatıldı 5 ay Samsung QLED TV'lerde yapay zeka ve oyun özellikleri 5 ay Alkoller, mikropları nasıl öldürüyor? 5 ay Mazda'nın ilk elektrikli otomobili bağımsız bir model olacak 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy S9 ve Note 9'un yeni renk seçenekleri internete düştü Sonraki Kaptan Amerika, Avengers 4’ten sonra seriye veda ediyor mu? 5 ay Microsoft'dan çift ekranlı katlanabilir tablet geliyor: Centaurus 5 ay Huawei FreeBuds 2 kablosuz kulaklığı uygulamasıyla ortaya çıktı 5 ay Spotify iki önemli özelliği test ediyor 5 ay SpaceX, iki kez kullandığı Falcon 9 roketini yarın tekrar fırlatacak 5 ay İnsanlığın beşiği Afrika Kıtasıyla ilgili yeni bulgular 5 ay Chevrolet Volt üretimi durduruluyor 5 ay Sony’nin katlanabilir telefonu şeffaf ekranlı olacak 5 ay Uzmanlar uyarıyor: Fortnite uyuşturucu gibi 5 ay Nokia 8 Android Pie güncellemesi bazı sorunlar sebebiyle ertelendi 5 ay Japonya 8K çözünürlükte ilk uydu yayınını yaptı 5 ay HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme 5 ay Rusya Ekonomi Bakanı:“Bitcoin bir sabun köpüğüydü” 5 ay Qualcomm ve Apple arasındaki savaş sona eriyor 5 ay Sega - Nintendo savaşını anlatan Console Wars dizisi geliyor 5 ay RTX Titan’ın görüntüleri sızdı 5 ay Cebe sığabilen kamp sobasıyla tanışın 5 ay Siber saldırıya uğrayan Dell, müşteri şifrelerini sıfırladı 5 ay Microsoft'un katlanabilir telefonu Andromeda 2019'da geliyor 5 ay 5G'ye geçen ilk ülke Güney Kore olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim