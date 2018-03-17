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Çiftlik Bank CEO'sundan açıklama: Mağdurların paralarını Bitcoin ile ödeyeceğim

Günlerdir gündemden düşmeyen Çiflik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, Uruguay'da ortaya çıktı. Aydın, mağdurların parasını Bitcoin ile ödeyeceğini söylerken tüm üyelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
1 yıl
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47
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son bir haftadır gündemden hiç düşmeyen Çiftlik Bank olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yüzbinlerce üyesinden topladığı paraları alarak kayıplara karışan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, mağdur üyelere ses kaydı göndererek açıklamalarda bulundu. Basında yer alan iddiaları çığırından çıkmış olarak değerlendiren Aydın, mağdur üyelere paralarını Bitcoin olarak geri ödeyeceğini belirtiyor.

İşler büyüyünce mafya peşimi bırakmadı

Çiftlik Bank'ın CEO'su öncelikle kendi hayat hikayesini anlatarak başladığı ses kaydında, basında yer alan haberlerin çığırından çıktığını belirtiyor. Kendisi hakkında çıplak gösteren gözlük sattığı gibi yalan haberler yapıldığını belirten Mehmet Aydın, müzikle uğraştığını ve sahne adının Eren Çakar olduğunu belirtiyor.
Ağustos 2016'da 10 bin lira sermaye ile Çiflik Bank'ı kurduğunu söyleyen Aydın, topladığı paralarla çiflikler kurduğunu ve işler büyüdükçe mafyanın peşini bırakmadığını iddia etti. Aydın, haraç isteyen mafyadan kendini korumak için 10 koruma ile gezdiğini belirtiyor.

Ortaklarım yolsuzluk yaparak 30 milyon para çaldı

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank'ın büyümesi adına iki arkadaşını ortak yaptığını ve arkadaşlarının verilen paraları beğenmeyip şirketten 10 milyon lira para çaldığını iddia etti. Şirketteki diğer kişilerin de yolsuzluk yapması neticesinde 30 milyon lira parasının çalındığını söyleyen Aydın kime güveneceğini şaşırdığını belirtiyor. Şirketin gittikçe felakete sürüklendiğini gördüğünü belirten Aydın, tüm bunların üzerine eşinin de boşanmak için 80 bin lira nafaka istemesi eklenince, Türkiye'de cezaevinde yatmak yerine Uruguay'da işlerine devam edip, mağdur insanlara paralarını iade etmeye karar verdiğini söylüyor.

Mağdurlara paralarını Bitcoin ile ödeyeceğim

Üyelerin paralarını 3 yıl içinde geri ödeyeceğini iddia eden Mehmet Aydın konuşmasına, kâra da, zarara da hepimiz ortaktık fakat bu işin sonunda zarar görenin kendi ve ekibi olduğunu belirterek devam ediyor.
Üyelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Aydın, 2-3 yıl içinde tüm mağdur üyelere paralarını Bitcoin ile ödeyeceğini söyleyerek, herkese sevgi ve saygılarını iletiyor. Mehmet Aydın'ın üyelerine gönderdiği ses kaydının tamamını haberin sonundaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Çiflik Bank açıklaması

Çiflik Bank tarafında bu gelişmeler yaşanırken, bir açıklama da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Çiflik Bank mağdurlarının hukuki güvenceleri ve hakları için her türlü çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Gül, son zamanlarda bir anda türeyen bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.
Çiftlik Bank'ın kaçak CEO'su Mehmet Aydın'ı Uruguay'dan geri isteyeceklerini belirten Adalet Bakanı Gül, Çiftlik Bank benzeri 11 girişimin daha olduğunu ve bu girişimlerle ilgili inceleme sürecinin de başlatıldığını sözlerine ekledi.

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METEHAN88 1 yıl en beğenilen
Hoca alacaklısına, “Diken alacağım onları koyunların geçtiği yerlere dikeceğim. Yünleri dikenlere takılacak, ben yünleri toplayacağım sonra onları ip yapıp pazarda satacağım ve borcumu ödeyeceğim” demiş.
Bu da çağdaş sürümü, Bitcoin diyor..
Hoca alacaklısına, “Diken alacağım onları koyunların geçtiği yerlere dikeceğim. Yünleri dikenlere takılacak, ben yünleri toplayacağım sonra onları ip yapıp paza...
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1 Yanıt Yanıtla +55
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mert1907 1 yıl
Sahne adinin hakkini vermis.
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redoracle 1 yıl
Politika'ya atılsa kendine iyi bir yer bulurmuş aslında bu yeteneklerle.
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HEKTOR-NG 1 yıl
sadece gülüyorum :))
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sericik 1 yıl
Ye Tosunum ye
bu memleketin aptalının ,çalışmadan üretmeden yorulmadan kazanmak isteyen hampacının
parası sana helal olsun
eze eze ye yiğidim
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muratkaya 1 yıl
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kelepiradam 1 yıl
Keriz.avi
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312 . 1 yıl
Bu gerçek mi ya? Bunlar gerçekten oldu mu? Nasıl insanlar yaşıyor bu ülkede yahu. Gerçekten bu insanların para iadesi değil bir temel düz mantık eğitime tabi tutulması lazım. Yoksa o para geri gelir yine gider.
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-Nefer- 1 yıl
Kolay para hırsı bir vurgunla daha sonlandı. Geçmiş olsun.
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Overkahan 1 yıl
Her şeyi bırak da sırf şu tipinden bile güvenilmemesi gereken biri olduğu anlaşılıyor.Şu sıfatla iş mi yapılır.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Çiftlik bank da Bitcon gibi bir kumar ve dolandırıcılık yöntemi.
Bir ürün bir yılda yüzde 1500 artar mı bu mantıklı mı? Üstelik birden bire %50 çıkıyor ve yükseliyor. Aptalca değil mi bu?
Bildiğin Kumarhane mantığı. Bir anda bir kaç kişi zengin olmalı ki millet parasını son kuruşuna kadar bu hayale yatırsın.
Titanlardan sonra bu çıktı. Dikkat etmek lazım. En iyisi alın teri ile çok çalışarak hayır duası ile kazanıp almak. Onu kimse alamaz elinizden alır ise bedduan ömür boyu gitmez üzeriden çünkü helal değildir.
Bitcon ile çok zengin olan bilmeli ki binlerce kaybedenin parasıdır aslında onu zengin eden. Yani ardında acı ve gözyaşı ve beddua var. Hayır gelmez ondan.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Elini çabut tutsa iyi olur çünkü BTC ve türevleri de Çiftlik Bank gibi batmak üzere.
Bu gün itibarı ile iniş ve çıkışları... Dibi boyluyorlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kerim5100 1 yıl
Linke girmeyin yeni ponzi doğuyor :D
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