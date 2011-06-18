Çilek ağacı güneşten aldığı enerjiyi cebinize aktarıyor





Ucuz ve çevre dostu enerji kaynakları ilerleyen yıllarda elektronik cihazlar için olmazsa olmazlar arasında yerini alacak. Bu alanda teknoloji devleri yatırımlarına devam etse de son kullanıcıya bir miktar ücret yansıtılıyor. Bireysel geliştiriciler ise insanlığa faydalı olacak bedelsiz teknolojiler geliştirebiliyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Strawberry Tree-çilek ağacı bunun en büyük örneği. Strawberry Tree dünyanın ilk halka açık güneş enerjili şarj istasyonu. İstasyon güneş panelleriyle çalışıyor 16 porta kadar her türlü cep telefonunu destekliyor. İnsanlar ücretsiz olarak cihazlarını 15 dakikada şarj edebiliyor.

Enerji yedekleme özelliği sayesinde gece saatlerinde de şarj edebilmek mümkün. Kasım ayında hizmete girmesinden sonraki ilk 40 günde 10000 kez cep telefonlarını şarj etmiş. Bu da saatte 10 şarj ediyor.

İstasyon fikrinin sahibi ise Milos Milisavljevic adlı bir Sırp. Projeye başladığında 17 yaşında olan genç mucit şimdi 22 yaşında ve Strawberry Energy adında bir sivil toplum örgütünün de kurucusu. Milos bu istasyondan hiç para kazanmıyor. Çünkü güneş gibi bir kaynaktan gelen enerjiyi satmayı etik bulmuyor. Tek amacı genç mucitleri güneş enerjisiyle ilgili buluşlar yapmaya teşvik etmek.