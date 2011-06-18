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Çilek ağacı güneşten aldığı enerjiyi cebinize aktarıyor

7 yıl
3,1b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Ucuz ve çevre dostu enerji kaynakları ilerleyen yıllarda elektronik cihazlar için olmazsa olmazlar arasında yerini alacak. Bu alanda teknoloji devleri yatırımlarına devam etse de son kullanıcıya bir miktar ücret yansıtılıyor. Bireysel geliştiriciler ise insanlığa faydalı olacak bedelsiz teknolojiler geliştirebiliyor.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Strawberry Tree-çilek ağacı bunun en büyük örneği. Strawberry Tree dünyanın ilk halka açık güneş enerjili şarj istasyonu. İstasyon güneş panelleriyle çalışıyor 16 porta kadar her türlü cep telefonunu destekliyor. İnsanlar ücretsiz olarak cihazlarını 15 dakikada şarj edebiliyor. 
Enerji yedekleme özelliği sayesinde gece saatlerinde de şarj edebilmek mümkün. Kasım ayında hizmete girmesinden sonraki ilk 40 günde 10000 kez cep telefonlarını şarj etmiş. Bu da saatte 10 şarj ediyor.
İstasyon fikrinin sahibi ise Milos Milisavljevic adlı bir Sırp. Projeye başladığında 17 yaşında olan genç mucit şimdi 22 yaşında ve Strawberry Energy adında bir sivil toplum örgütünün de kurucusu. Milos bu istasyondan hiç para kazanmıyor. Çünkü güneş gibi bir kaynaktan gelen enerjiyi satmayı etik bulmuyor. Tek amacı genç mucitleri güneş enerjisiyle ilgili buluşlar yapmaya teşvik etmek.

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muslumaslan 7 yıl
ülkemizde bu tür işler yapmak nerdeyse zor demek değilde en azınan şimdiki kanunlarla imkansız. bizde teknoloji üretmek yasak desem yeri olur.
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OverClocK1ng 7 yıl
Bizde de yaparlar. Üzerine de 15 dakika şarj 1 Lira yazarlar.
Bedava mı? , Türkiye'de mi? , Şaka mı?
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resler 7 yıl
Ücretsiz gibi görünebilir ama bu yapıların üzerine reklam almaya başladıklarında kurulum masrafını ve işletme giderlerini fazlasıyla çıkaracaktır.
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Bukalemun 7 yıl
BM bir ara KKTC ile RUM kesimi arasındaki sınır daki SOKAK LAMBASI için bu yönetemi çare olarak BEDAVA sunmuştu:)) basit , küçük ve işlevsel bir proje olup . . . özellikle cep tlf oprt. lerinin benimsemesi gerekli , malum taşınabilir cihazlar arttı , şarj 24 saat dayanmıyor ve festival , konser , açık hava etkinliklerinde bu tür destekler şart.
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Guest 7 yıl
Güneş enerjisinden elektrik üretme henüz emekleme aşamasında. ticari amaçlı güneş pillerinin verimi malesef %20'yi geçmiyor.

verim konusunda daha çok yatırım yapılması gerekiyor. bu konu devletler tarafından desteklenmezse hayat bulmaz. ciddi araştırma gerektirecek bir konu.

telefon şarj etmek bu konuyu popüler hale getirmek için önemli olabilir ama enerji üretimine çözüm olarak değer ifade etmiyor bence. formula g gibi aktiviteler de bunun gibi. konuya dikkat çekmek açısından çok değerliler ama çözüm üretilen yer değiller. bu anlamda çok ciddi devlet desteği sunulması gerekiyor.
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manyakurt 7 yıl
Milos bu istasyondan hiç para kazanmıyor. Çünkü güneş gibi bir kaynaktan gelen enerjiyi satmayı etik bulmuyor. Tek amacı genç mucitleri güneş enerjisiyle ilgili buluşlar yapmaya teşvik etmek.

Adamsın lan...
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Batuist 7 yıl
yalnız çok hızlı şarj ediyormuş sanırım. 15dk'da şarj mı olur.. bir ay telefonu ordan şarj etsen telefonun pili 1 ayda mefta olur.. :))
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