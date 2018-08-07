Çin, 2018'in ilk altı ayında 24.3 GW'lık güneş enerjisi tesisi kurdu

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Son yıllarda güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Çin'de, Ulusal Enerji İdaresi(NEA) yılın ilk yarısındaki güneş enerjisi yatırımlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında toplamda 24.4 GW kapasiteye sahip güneş enerjisi tesisleri kuran Çin, bu yılın ilk yarısını 23.4 GW'lık kapasite ile tamamladı. Bu düşüş Çin'in enerji dağıtım ağındaki yeni politikasını gözler önüne seriyor.







Merkeziyetçi anlayış değişiyor

Büyük ölkekli (50 MW ve üstü) güneş enerjisi tesisleri kurmak yerine geleneksel enerji dağıtım ağından farklı olarak yerel enerji tesisleri kurmaya odaklanan Çin, geçtiğimiz yılın ilk yarısında 17.3 GW kapasitesine sahip büyük ölçekli, merkezi güneş enerjisi tesisleri ile 7.1 GW kapasitesine sahip küçük ölçekli, yerel güneş enerjisi tesisleri kurmuştu. Bu yılın ilk yarısında kurulan büyük ölçekli tesislerin toplam kapasitesi 12.1 GW'ye gerilerken küçük ölçekli tesislerin toplam kapasitesi 12.2 GW'ye çıktı. Böylece ülkede yeni enerji anlayışına uygun olarak ''dağıtılmış güneş enerjisi'' altyapısının oluşturulması için önemli bir adım atıldı.





Tabi bu yeni politika ve yılın ilk yarısına ilişkin sonuçlar analistlerin de tahminlerini değiştirmesine neden oldu. Enerji piyasaları üzerine araştırmalar yapan GTM şirketi Çin'in 2018'i toplamda 28 GW kapasitesine sahip güneş enerjisi tesisi kurarak kapatacağını düşünüyor.Çin'in enerji pazarını yakından takip eden analist Frank Haugwitz ise ikinci yarıda 5-10 GW'lık tesis kurulumu gerçekleşeceğini ve yıl boyunca toplamda 30-35 GW'lık güneş enerjisi tesisi kurulacağını tahmin ediyor. Haugwitz'e göre yeni tesis kurulumu yavaşlasa da elektrik ücretleri düşmeye devam edecek.





Çinli şirketlerin Asya pazarına enerji tedariki için güneş enerjisine olan yatırımları artırması halinde bu tahminlerin değişebileceği vurgulanırken ucuz ekipmanlar ve devlet teşviği ile halen güneş enerjisi projelerinin şirketler için oldukça karlı olduğu belirtiliyor. Yılın ikinci yarısında ne kadar güneş enerjisi tesisi kurulur bilinmez ancak Çin'deki mevcut güneş enerjisi tesislerini toplam kapasitesi 154 GW'a ulaşmış durumda.

https://cleantechnica.com/2018/08/06/china-installs-24-3-gigawatts-in-first-half-of-2018/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IM-cleantechnica+%28CleanTechnica%29