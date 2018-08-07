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Çin, 2018'in ilk altı ayında 24.3 GW'lık güneş enerjisi tesisi kurdu

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla dikkat çeken Çin, bu yılın ilk yarısında 24.3 GW enerji kapasitesine sahip güneş enerjisi tesisi kurdu. Toplam üretim kapasitesi azalırken da yerel tesisler arttı.
9 ay
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Çin, 2018'in ilk altı ayında 24.3 GW'lık güneş enerjisi tesisi kurdu
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Son yıllarda güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Çin'de, Ulusal Enerji İdaresi(NEA) yılın ilk yarısındaki güneş enerjisi yatırımlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında toplamda 24.4 GW kapasiteye sahip güneş enerjisi tesisleri kuran Çin, bu yılın ilk yarısını 23.4 GW'lık kapasite ile tamamladı. Bu düşüş Çin'in enerji dağıtım ağındaki yeni politikasını gözler önüne seriyor.


 
Merkeziyetçi anlayış değişiyor 

Büyük ölkekli (50 MW ve üstü) güneş enerjisi tesisleri kurmak yerine geleneksel enerji dağıtım ağından farklı olarak yerel enerji tesisleri kurmaya odaklanan Çin, geçtiğimiz yılın ilk yarısında 17.3 GW kapasitesine sahip büyük ölçekli, merkezi güneş enerjisi tesisleri ile 7.1 GW kapasitesine sahip küçük ölçekli, yerel güneş enerjisi tesisleri kurmuştu. Bu yılın ilk yarısında kurulan büyük ölçekli tesislerin toplam kapasitesi 12.1 GW'ye gerilerken küçük ölçekli tesislerin toplam kapasitesi 12.2 GW'ye çıktı. Böylece ülkede yeni enerji anlayışına uygun olarak ''dağıtılmış güneş enerjisi'' altyapısının oluşturulması için önemli bir adım atıldı.


Tabi bu yeni politika ve yılın ilk yarısına ilişkin sonuçlar analistlerin de tahminlerini değiştirmesine neden oldu. Enerji piyasaları üzerine araştırmalar yapan GTM şirketi Çin'in 2018'i toplamda 28 GW kapasitesine sahip güneş enerjisi tesisi kurarak kapatacağını düşünüyor.Çin'in enerji pazarını yakından takip eden analist Frank Haugwitz ise ikinci yarıda 5-10 GW'lık tesis kurulumu gerçekleşeceğini ve yıl boyunca toplamda 30-35 GW'lık güneş enerjisi tesisi kurulacağını tahmin ediyor. Haugwitz'e göre yeni tesis kurulumu yavaşlasa da elektrik ücretleri düşmeye devam edecek.


Çinli şirketlerin Asya pazarına enerji tedariki için güneş enerjisine olan yatırımları artırması halinde bu tahminlerin değişebileceği vurgulanırken ucuz ekipmanlar ve devlet teşviği ile halen güneş enerjisi projelerinin şirketler için oldukça karlı olduğu belirtiliyor. Yılın ikinci yarısında ne kadar güneş enerjisi tesisi kurulur bilinmez ancak Çin'deki mevcut güneş enerjisi tesislerini toplam kapasitesi 154 GW'a ulaşmış durumda. 


https://cleantechnica.com/2018/08/06/china-installs-24-3-gigawatts-in-first-half-of-2018/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IM-cleantechnica+%28CleanTechnica%29 Yorum Yaz
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erdem552 9 ay en beğenilen
Bizim enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için benzer projeler yapmamız lazım. Cari açığın ciddi bir bölümü enerji harcamalarından kaynaklanıyor.
Dolar 5,50 olmaya merdiven dayamış bizimkiler hala kanal İstanbul deyip betona milyar dolarlar gömmeye devam ediyor. Anlamıyorum biride çıkıp sanayiye, enerjiye yatırım yapalımda hem cari açık azalsın hemde kar edelim demiyor... Aynı tas aynı hamam devam.
Bizim enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için benzer projeler yapmamız lazım. Cari açığın ciddi bir bölümü enerji harcamalarından kaynaklanıyor.Dolar 5,50...
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Blackwolf42 9 ay
Keşke ama yol daha önemli bizim andavallar için
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Snnrvp 9 ay
Urfa'da yaşıyorum, Urfa'da alınabilecek Güneş miktarı potansiyeli inanılmaz yüksek. Kış aylarında dahi (yeterli panel olursa) Güneşten faydalınabilir. Hem Urfa hem çevre illerde bu tür projeleri görmeyi çok isterim.
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Aryxt 9 ay
Türkiye`de şu an ortalama günlük enerji tüketimi 1TW. Günlük 10MW(24 saatte 10 saat güneş aldığını varsaydığım 1MW\s) güneş enerjisi maliyeti ise 1.5-2 milyon dolar. Şimdi biz günlük 1 TW güneş enerjisi için toplam 200-250 milyar dolar ödememiz gerekir.
Bu Türkiye için oldukça karlı bir iş olur tabi tüm sistemi yine yurt içinde üretirsek, bana kalırsa hem güneş enerjisi hem de led fabrikası kurulması gerekir ve bunu ithal ikameci olarak yaparak ülke içinde üretilmesi ve artan ölçek ekonomisine göre yurt dışıyla rekabet edebilecek düzeye getirmek gerekir. Buradan da elektrikli otomobiller üzerine yoğunlaşarak 25 yıl içinde tamamen kendi imkanlarımızla enerji bakımından dışa bağımlı ülke olmaktan kurtulmuş oluruz. Tüm bunların bize maliyeti tahminen 500 milyar dolar olur, çok ciddi bir para ama uzun vadede yıllık 20 milyar dolar ayırarak 25 yılda rahatlıkla yapabiliriz. Tabi gelecekte neler olur bilmiyorum. Baya uçuk bir hesap oldu ancak neden olmasın.
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Alpha Centauri 9 ay
kurtuluş güneş enerjisinde. darısı başımıza
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selcuksert38 9 ay
Urfa bunu beğendi...
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LGR9 9 ay
Keban Barajı'nın 5.4Gw olduğunu düşünürsek; Çin'in yaptığı muazzam bir şey. Umarım biz de büyük ölçekli güneş çiftlikleri kurarız da enerji konusunda bağımlılığımız azalır.
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ALKaraca 9 ay
Biz de yapmalıyız şundan
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Blackwolf42 9 ay
Keşke ama yol daha önemli bizim andavallar için
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erdem552 9 ay en beğenilen
Bizim enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için benzer projeler yapmamız lazım. Cari açığın ciddi bir bölümü enerji harcamalarından kaynaklanıyor.
Dolar 5,50 olmaya merdiven dayamış bizimkiler hala kanal İstanbul deyip betona milyar dolarlar gömmeye devam ediyor. Anlamıyorum biride çıkıp sanayiye, enerjiye yatırım yapalımda hem cari açık azalsın hemde kar edelim demiyor... Aynı tas aynı hamam devam.
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St Batuhan 9 ay erdem552
Aslında denilmekte ama öyle güzel bir meclisimiz var ki diğerlerini dinlemekten aciz. Zira her önergeyi bir grup reddetmekte. Bedelli konusu tartışılırken malum torbada bu da eklenmişti. Ona dair konuşmaları da güzelce dinledim ve vekillerden biri bunu net bir şekilde belirtti konuşmasında.
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