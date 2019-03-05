Juno, Jüpiter'in büyüleyici bulutlarını görüntüledi

NASA'nın 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine yerleştirdiği Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni etrafındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Gaz devini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, devasa Jüpiter sisteminden sıklıkla gönderdiği muhteşem fotoğraflarla da hem NASA'lı bilim insanlarını hem de biz uzay meraklılarını büyülüyor.
Yukarıdaki fotoğraf Juno'nun Junocam isimli, görev için özel olarak tasarlanmış kamerasıyla 12 Şubat 2019 tarihinde çekilmiş. Uzay aracının Jüpiter bulutlarından sadece 13 bin kilometre uzaklıkta bulunduğu sırada yakalanan fotoğrafta, gaz devinin kuzey yarımküresindeki atmosferik olaylarının büyüleyici görüntüsüne şahitlik ediyoruz.
Fotoğrafla ilgili açıklamalar yapan NASA,"Juno'nun gönderdiği yeni fotoğrafta Jet N6 ismini verdiğimiz bir jet stream bölgesini görüyoruz. Sol tarafta koyu dairesel şekildeki devasa girdap ve etrafında dönen bulutlar görülüyor." ifadelerini kullandı.
Juno görevinde çekilen fotoğraflar NASA tarafından tüm dünyaya işlenmemiş şekilde sunuluyor. Örneğin yukarıdaki fotoğrafın orijinal halini buradan görebilirsiniz. Jet Propulsion Laboratory'de görev yapan bilim insanı Kevin M. Gill; orijinal fotoğraf üzerinde döndürme, kesme ve renk düzeltmeleri gibi teknikler kullanarak yukarıdaki görüntüyü ortaya çıkarmış.
İşlenmemiş Juno fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.
12 Şubat'ta çekilen bir diğer fotoğraf:
NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay araştırma programı New Frontiers kapsamında 2011 yılında uzaya fırlatılan Juno, 5 yıllık dev uzay yolculuğunun ardından 4 Temmuz 2016 günü Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu. O günden bu yana Güneş Sistemimizin en büyük ve en tehlikeli gezegeni etrafında çalışmalar yapan uzay aracı özellikle de her 53 günde bir gerçekleştirdiği yakın geçişler sırasında inanılmaz değerli veriler topluyor. Juno şimdiye kadar toplam 18 farklı yakın geçiş gerçekleştirdi.
Bu yakın geçişler sırasında gezegenin bulutlarına 5 bin kilometre kadar yaklaşan Juno, bir yandan gönderdiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülerken diğer bir taraftan ise topladığı bilimsel veriler sayesinde Jüpiter'i daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan Juno, bakalım önümüzdeki dönemlerde ne tür bilgiler ve fotoğraflarla bizleri şaşırtacak.
Yukarıdaki fotoğraf Juno'nun Junocam isimli, görev için özel olarak tasarlanmış kamerasıyla 12 Şubat 2019 tarihinde çekilmiş. Uzay aracının Jüpiter bulutlarından sadece 13 bin kilometre uzaklıkta bulunduğu sırada yakalanan fotoğrafta, gaz devinin kuzey yarımküresindeki atmosferik olaylarının büyüleyici görüntüsüne şahitlik ediyoruz.
Fotoğrafla ilgili açıklamalar yapan NASA,"Juno'nun gönderdiği yeni fotoğrafta Jet N6 ismini verdiğimiz bir jet stream bölgesini görüyoruz. Sol tarafta koyu dairesel şekildeki devasa girdap ve etrafında dönen bulutlar görülüyor." ifadelerini kullandı.
Juno görevinde çekilen fotoğraflar NASA tarafından tüm dünyaya işlenmemiş şekilde sunuluyor. Örneğin yukarıdaki fotoğrafın orijinal halini buradan görebilirsiniz. Jet Propulsion Laboratory'de görev yapan bilim insanı Kevin M. Gill; orijinal fotoğraf üzerinde döndürme, kesme ve renk düzeltmeleri gibi teknikler kullanarak yukarıdaki görüntüyü ortaya çıkarmış.
İşlenmemiş Juno fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.
12 Şubat'ta çekilen bir diğer fotoğraf:
NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay araştırma programı New Frontiers kapsamında 2011 yılında uzaya fırlatılan Juno, 5 yıllık dev uzay yolculuğunun ardından 4 Temmuz 2016 günü Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu. O günden bu yana Güneş Sistemimizin en büyük ve en tehlikeli gezegeni etrafında çalışmalar yapan uzay aracı özellikle de her 53 günde bir gerçekleştirdiği yakın geçişler sırasında inanılmaz değerli veriler topluyor. Juno şimdiye kadar toplam 18 farklı yakın geçiş gerçekleştirdi.
Bu yakın geçişler sırasında gezegenin bulutlarına 5 bin kilometre kadar yaklaşan Juno, bir yandan gönderdiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülerken diğer bir taraftan ise topladığı bilimsel veriler sayesinde Jüpiter'i daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan Juno, bakalım önümüzdeki dönemlerde ne tür bilgiler ve fotoğraflarla bizleri şaşırtacak.
https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/dramatic-jupiter Yorum Yaz Paylaş Tweetle