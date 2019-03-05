Juno, Jüpiter'in büyüleyici bulutlarını görüntüledi

Juno uzay aracı, Jüpiter'in muhteşem atmosferik yapılarını incelemeye devam ediyor. NASA'nın yayınladığı yeni fotoğrafta adeta bir duvar kağıdını andıran büyüleyici bir görüntü var.