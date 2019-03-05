Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Juno, Jüpiter'in büyüleyici bulutlarını görüntüledi

Juno uzay aracı, Jüpiter'in muhteşem atmosferik yapılarını incelemeye devam ediyor. NASA'nın yayınladığı yeni fotoğrafta adeta bir duvar kağıdını andıran büyüleyici bir görüntü var.
2 ay
4,8b
1
9
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA'nın 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine yerleştirdiği Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni etrafındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Gaz devini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, devasa Jüpiter sisteminden sıklıkla gönderdiği muhteşem fotoğraflarla da hem NASA'lı bilim insanlarını hem de biz uzay meraklılarını büyülüyor.

Yukarıdaki fotoğraf Juno'nun Junocam isimli, görev için özel olarak tasarlanmış kamerasıyla 12 Şubat 2019 tarihinde çekilmiş. Uzay aracının Jüpiter bulutlarından sadece 13 bin kilometre uzaklıkta bulunduğu sırada yakalanan fotoğrafta, gaz devinin kuzey yarımküresindeki atmosferik olaylarının büyüleyici görüntüsüne şahitlik ediyoruz.

Fotoğrafla ilgili açıklamalar yapan NASA,"Juno'nun gönderdiği yeni fotoğrafta Jet N6 ismini verdiğimiz bir jet stream bölgesini görüyoruz. Sol tarafta koyu dairesel şekildeki devasa girdap ve etrafında dönen bulutlar görülüyor." ifadelerini kullandı.

Juno görevinde çekilen fotoğraflar NASA tarafından tüm dünyaya işlenmemiş şekilde sunuluyor. Örneğin yukarıdaki fotoğrafın orijinal halini buradan görebilirsiniz. Jet Propulsion Laboratory'de görev yapan bilim insanı Kevin M. Gill; orijinal fotoğraf üzerinde döndürme, kesme ve renk düzeltmeleri gibi teknikler kullanarak yukarıdaki görüntüyü ortaya çıkarmış.

İşlenmemiş Juno fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.

12 Şubat'ta çekilen bir diğer fotoğraf:

NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay araştırma programı New Frontiers kapsamında 2011 yılında uzaya fırlatılan Juno, 5 yıllık dev uzay yolculuğunun ardından 4 Temmuz 2016 günü Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu. O günden bu yana Güneş Sistemimizin en büyük ve en tehlikeli gezegeni etrafında çalışmalar yapan uzay aracı özellikle de her 53 günde bir gerçekleştirdiği yakın geçişler sırasında inanılmaz değerli veriler topluyor. Juno şimdiye kadar toplam 18 farklı yakın geçiş gerçekleştirdi.

Bu yakın geçişler sırasında gezegenin bulutlarına 5 bin kilometre kadar yaklaşan Juno, bir yandan gönderdiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülerken diğer bir taraftan ise topladığı bilimsel veriler sayesinde Jüpiter'i daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan Juno, bakalım önümüzdeki dönemlerde ne tür bilgiler ve fotoğraflarla bizleri şaşırtacak. 

https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/dramatic-jupiter Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FerdosParadise 2 ay en beğenilen
MaşaALLAH.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirkadyen 2 ay TetraYazilim
He canım NASA'nın 17.000 küsür çalışanının başka işi yok oturup Jupiter'e bulut çizmişler.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mavizaman 2 ay
altındaki görüntü nasıl acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 ay
Soyutluğun içinde somutluğunu unutuyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay
bu kadar net foto çekilebiliyor mu ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostumm 2 ay
Sübhanallah.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 2 ay
Bunları çizenlerin hayal gücü oldukça yüksek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirkadyen 2 ay TetraYazilim
He canım NASA'nın 17.000 küsür çalışanının başka işi yok oturup Jupiter'e bulut çizmişler.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Ulan bu dış güçlerde galiba uzayda kendine bir dış güç bulmak için çok gayret gösteriyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FerdosParadise 2 ay en beğenilen
MaşaALLAH.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Huawei, ABD hükümetini dava etmeye hazırlanıyor 2 ay Microsoft, çift ekranlı cihazlar için Windows Lite versiyonunu geliştiriyor 2 ay Yeni iPhone modelleri özel bir su altı moduna sahip olacak 2 ay Yeni Peugeot 208, elektrikli versiyonuyla birlikte Cenevre'de sahne aldı 2 ay Oyun konsoluna dönüşen otomobil 2 ay Volkswagen, 250 km menzile sahip elektrikli ID Buggy konseptini tanıttı 2 ay Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi Jaguar I-Pace oldu 2 ay Facebook'un iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinde hata bulundu 2 ay Kordonlu, taşıması kolay sporcu kulaklığı "Plantronics BackBeat FIT 2100 incelemesi" 2 ay HTC marka hakkını devredebilir 2 ay Yeni Renault Clio hibrit seçeneği ve yeni motorlarıyla Cenevre'de tanıtıldı 2 ay Çin, Mars’taki yaşamının benzerini yeni açtığı merkezde deneyimleme imkânı sunuyor 2 ay Lego’dan Galaxy Fold modeline ilginç gönderme 2 ay Samsung'un katlanabilir ekran avantajı | Tarihten silinen Galaxy modeli 2 ay Anthem bazı PS4 konsollarını çökertmeye başladı 2 ay GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında indirim 2 ay Netflix Türkiye'ye zam geldi! 2 ay Meizu Note 9 modelinin fiyatı ve Geekbench testi ortaya çıktı 2 ay Samsung Galaxy A60 özellikleri sızdırıldı 2 ay DisplayMate, Galaxy S10'un ekranına şimdiye kadarki en yüksek puanı verdi 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Juno, Jüpiter'in büyüleyici bulutlarını görüntüledi Sonraki Shazam! filminin merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı 2 ay Elektronik sigara kullanımı hırıltı gibi çeşitli sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir 2 ay LineageOS güncellemesi Android 9.0 desteği sunuyor 2 ay Gaziantep Üniversitesi'nde Hackathlon etkinliği düzenlenecek 2 ay Huawei P30 Pro'nun kılıfları kendisinden önce Türkiye'ye geldi 2 ay Microsoft, Android ve iOS platformları için yeni bir yarış oyunu geliştiriyor 2 ay Honor 20'nin teknik özellikleri, görüntüsü ve fiyatı ortaya çıktı 2 ay AirPods 2 kablosuz olarak sadece 15 dakikada şarj olacak 2 ay Volvo, 2020'den itibaren tüm araçlarında 180 km/s hız limiti uygulayacak 2 ay Facebook kulaklıksız ses teknolojisi geliştiriyor 2 ay Yerli yapım Moof zorlayıcı mekanikleriyle ilgi görüyor 2 ay Android Central ve Windows Central gibi yayınların sahibi Mobile Nations satıldı 2 ay Grafik kartı satışları geçen yıl son çeyrekte düşüş gösterdi 2 ay Meitu T9 özçekim DxoMark puanı amiral gemileri ile yarışıyor 2 ay Xiaomi Mi9 kutusundan çıkıyor | Huawei ve Samsung'a meydan okuyor 2 ay Netflix'ten Steven Spielberg'e cevap geldi 2 ay Yeni bir açık Thunderbolt üzerinden bilgisayarınızı etkiliyor 2 ay Otonom araçlar, sürücüleri tehlikelere karşı kayıtsız hale getiriyor 2 ay Apple donanım mühendisinden çok yazılım mühendisi arıyor 2 ay 5 dakikada 400 km menzil vadeden elektrikli otomobil: Mark Zero Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim