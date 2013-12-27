Çin, Microsoft’un Nokia’yı satın almasını mercek altına aldı

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin, Microsoft’un Nokia’yı satın almasını mercek altına aldığı ortaya çıktı.Çin’in bu hamlesinin sebebi ise satın alımın antitröst yasalarının ihmal edilebilecek olması.
Digitimes’ın kaynaklarından edindiği bilgilere göre Çin Ticaret Bakanlığı, tekel oluşumuna neden olacağı kaygısıyla büyük ölçüde tamamlanan Microsoft’un Nokia’yı satın almasını incelemeye başladı. İncelemenin şu anda ne derece tamamlandığı bilinmemekle birlikte; bakanlık incelemesinin Microsoft ile Nokia ikilisinin diğer üreticilerden aldığı patent lisans ücretlerini düşürmek zorunda kalmasıyla sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
Hatırlanacağı gibi bir süre önce de Google’ın Motorola’yı satın almasıyla ilgili inceleme başlatmış ve ülke içerisinde Google’dan Android için şu anki açık kaynaklı yapıyı koruyacağı garantisini alarak geç de olsa satın alıma onay vermişti.
7000’den fazla patentten oluşan portföyü ile sektörün en güçlü isimlerinden biri olan Nokia, son yıllarda aralarında Apple, HTC, BlackBerry ve ViewSonic’in de bulunduğu birçok önemli isme patent ihlal davası açmıştı. Apple ve BlackBerry ile anlaşan Nokia, HTC’ye açtığı davaları ise ABD, İngiltere ve Almanya’da kazanmıştı.
http://www.digitimes.com/news/a20131227PD200.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Politik kısmı da var evet ama bence iş esas ekonomik olan da. ;)
Acaba Türkiye ya da herhangi başka bir ülke teknolojik anlamda atılım yapamaya çalışsa,tüm teknolojiyi baştan mı yaratacaklar,var olanı alıp geliştirmek yerine? Eğer birilerinin dünyada tek başına tüm pazarları,alanları kontrolüne alıp,insanları ve paralarını yani emeklerini istediği gibi sömürmesini önlemek istiyorsan karşısına aynı hedefe sahip bir başkasını koymalısın.
80'lere kadar bu işi Sovyetler yaptı şimdi de Çin yapmaya çalışıyor ve hiç birini sevmek zorunda değilsin ama gücün dengelenmesi için bu gerekli.
Aksi takdirde büyük balık tüm dünyayı yutar.
Düzenleme:İmla
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