Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin, Microsoft’un Nokia’yı satın almasını mercek altına aldı

5 yıl
1,2b
1
21
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin, Microsoft’un Nokia’yı satın almasını mercek altına aldı

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin, Microsoft’un Nokia’yı satın almasını mercek altına aldığı ortaya çıktı.Çin’in bu hamlesinin sebebi ise satın alımın antitröst yasalarının ihmal edilebilecek olması.

Digitimes’ın kaynaklarından edindiği bilgilere göre Çin Ticaret Bakanlığı, tekel oluşumuna neden olacağı kaygısıyla büyük ölçüde tamamlanan Microsoft’un Nokia’yı satın almasını incelemeye başladı. İncelemenin şu anda ne derece tamamlandığı bilinmemekle birlikte; bakanlık incelemesinin Microsoft ile Nokia ikilisinin diğer üreticilerden aldığı patent lisans ücretlerini düşürmek zorunda kalmasıyla sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Hatırlanacağı gibi bir süre önce de Google’ın Motorola’yı satın almasıyla ilgili inceleme başlatmış ve ülke içerisinde Google’dan Android için şu anki açık kaynaklı yapıyı koruyacağı garantisini alarak geç de olsa satın alıma onay vermişti.

7000’den fazla patentten oluşan portföyü ile sektörün en güçlü isimlerinden biri olan Nokia, son yıllarda aralarında Apple, HTC, BlackBerry ve ViewSonic’in de bulunduğu birçok önemli isme patent ihlal davası açmıştı. Apple ve BlackBerry ile anlaşan Nokia, HTC’ye açtığı davaları ise ABD, İngiltere ve Almanya’da kazanmıştı.


http://www.digitimes.com/news/a20131227PD200.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 5 yıl
daha sadesi, cin micrososftun nokia patentlerini kullanarak kendi ureticilerini baski altina almasini istemiyor.
2 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Pondera 5 yıl
:D Birilerinin .ötü tutuşmuş. Microsoft geldi mi "çakma" üretim ve korsanlık zorlaşacak çünkü. Microsoft limitsiz kaynağa ve büyük güce sahip. Düştü peşine yıllar da sürse sonunda hakkını alıyor. Adamların patentlerden yüzde almadığı bir firma var mı, biri söylesin. XD İstese şu an yattığı yerden geçimini sağlar adamlar.
Politik kısmı da var evet ama bence iş esas ekonomik olan da. ;)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Microsoft zati yazılım şirketi olmaktan çıkıp patent şirketi halini alıcak gibi.Diğer yandan Apple patent ile üreticileri kıstırıyor.Çin iyi bir hamle ile bunu önlemeli,yoksa piyasayı domine edecek bir güce sahip olur Microsoft.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byhackermstf 5 yıl
çinde artık ekonominin denge taşlarından biri oldu amerikadan sonra çin gelicek artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
nokia'nın elinde aşırı derecede patent var microsoft adroidli makinelere ve apple baskı yapabilir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultraslan.1905 5 yıl
çin ilk önce başka markaların ne yaptığına bakacağına kendine baksın nokianın iphone nun vb. markaların kopyalarını yapıyor alan almış satan satmış adam gibi cihazları yok olan markalarda çöp zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hawloo 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 5 yıl
Bu kadar kuvvetli (bi ton patent)olan bir firmanın şu anda bu hale düşmesi çok trajik ve düşündürücü.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dekuki 5 yıl
Çin bence artislik yapıyor IBM notebook kısmını en iyi zamanında Lenovo ya sattı adamlar IBM sayesinde bugün buralara geldi. Şimdi Microsoftun satın almasından sanane ki Microsoft şirketi en kötü zamanında satın alıyor en iyi zamanında değil. Ayrıca çinin sahip olduğu teknolojinin tamamı batı menşeili bide kendileri Arge yapsınlar bakalım kopyalamak yerine.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 5 yıl Dekuki
kocweb

Çin bence artislik yapıyor IBM notebook kısmını en iyi zamanında Lenovo ya sattı adamlar IBM sayesinde bugün buralara geldi. Şimdi Microsoftun satın almasından sanane ki Microsoft şirketi en kötü zamanında satın alıyor en iyi zamanında değil. Ayrıca çinin sahip olduğu teknolojinin tamamı batı menşeili bide kendileri Arge yapsınlar bakalım kopyalamak yerine.

Acaba Türkiye ya da herhangi başka bir ülke teknolojik anlamda atılım yapamaya çalışsa,tüm teknolojiyi baştan mı yaratacaklar,var olanı alıp geliştirmek yerine? Eğer birilerinin dünyada tek başına tüm pazarları,alanları kontrolüne alıp,insanları ve paralarını yani emeklerini istediği gibi sömürmesini önlemek istiyorsan karşısına aynı hedefe sahip bir başkasını koymalısın.
80'lere kadar bu işi Sovyetler yaptı şimdi de Çin yapmaya çalışıyor ve hiç birini sevmek zorunda değilsin ama gücün dengelenmesi için bu gerekli.
Aksi takdirde büyük balık tüm dünyayı yutar.

Düzenleme:İmla
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 5 yıl
Bir biz kendi içimizde birlik dirlik olup dünyaya karşı tek vücut olamadık, kendimize güvenemedik, vatanımızı (gerçek manada) sevemedik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 5 yıl
Diyor ki o patentleri kullanarak kendi lehine kullanarak tekel güç oluşturamazsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1207 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
blackberry, nokia ve
6 etiket daha viewsonic patent htc Apple çin microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Olağan dışı" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Samsung Galaxy NX: Dünyanın ilk değiştirilebilir lensli Android fotoğraf makinesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim