Çin, Microsoft’un Nokia’yı satın almasını mercek altına aldı

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin, Microsoft’un Nokia’yı satın almasını mercek altına aldığı ortaya çıktı.Çin’in bu hamlesinin sebebi ise satın alımın antitröst yasalarının ihmal edilebilecek olması.

Digitimes’ın kaynaklarından edindiği bilgilere göre Çin Ticaret Bakanlığı, tekel oluşumuna neden olacağı kaygısıyla büyük ölçüde tamamlanan Microsoft’un Nokia’yı satın almasını incelemeye başladı. İncelemenin şu anda ne derece tamamlandığı bilinmemekle birlikte; bakanlık incelemesinin Microsoft ile Nokia ikilisinin diğer üreticilerden aldığı patent lisans ücretlerini düşürmek zorunda kalmasıyla sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Hatırlanacağı gibi bir süre önce de Google’ın Motorola’yı satın almasıyla ilgili inceleme başlatmış ve ülke içerisinde Google’dan Android için şu anki açık kaynaklı yapıyı koruyacağı garantisini alarak geç de olsa satın alıma onay vermişti.

7000’den fazla patentten oluşan portföyü ile sektörün en güçlü isimlerinden biri olan Nokia, son yıllarda aralarında Apple, HTC, BlackBerry ve ViewSonic’in de bulunduğu birçok önemli isme patent ihlal davası açmıştı. Apple ve BlackBerry ile anlaşan Nokia, HTC’ye açtığı davaları ise ABD, İngiltere ve Almanya’da kazanmıştı.

http://www.digitimes.com/news/a20131227PD200.html