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Çin artık şifrelenmiş verileri de istiyor

Adım adım yabancı teknoloji firmalarını kontrol altına almaya doğru giden Çin hükümeti, kabul edilen yeni terör kanunu ile artık istediği her türlü veriye erişebilecek.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin artık şifrelenmiş verileri de istiyor


Ulusal güvenlik gerekçesiyle Çin'in Batılı teknoloji devlerine uyguladığı kısıtlamalar yeni bir döneme doğru gidiyor. Verilerin depolandığı sunucuların ülkede barındırılması veya kaynak kodlarının gösterilmesi gibi şartlardan sonra şimdi de sırada şifrelenmiş veriler var.

Çin parlamentosunun onayladığı yeni anti-terör yasasına göre, ülkede faaliyet gösteren teknoloji firmalarının gerektiği takdirde, hassas bilgileri devlet yetkililerine teslim etmesi gerekiyor. Bu hassas bilgiler içerisinde şifreleme anahtarları gibi veriler yer alıyor. Ayrıca ordu, gerekli gördüğü takdirde denizaşırı sistemlerde de anti-terör operasyonları yapabilecek. 

Çin hükümeti; ülkesinin militan ve ayrılıkçılar tarafından giderek büyüyen bir terör tehdidine maruz kaldığını, geçmiş yıllarda terör saldırıları nedeniyle büyük kayıplar verdiklerini, özellikle Doğu Türkistan tarafında büyük bir terör tehdidi olduğunun altını çiziyor. Parlamentonun suç kanunları bölümü başkan yardımcısı Li Shouwei; kabul edilen kanunun, Batılı ülkelerin uyguladıkları koruma kanunlarından farklı olmadığını savunuyor. 

Yeni kanunun normal bir şekilde işleyen teknoloji firmalarını etkilemeyeceği ve herhangi bir arka kapı entegrasyonunun söz konusu olmadığı ifade ediliyor. Kanun, Temmuz ayında komisyonlarda kabul edilmiş ve sonrasında meclise sunulmuştu. İlk günden bu yana kanuna tepkiler de dinmedi. 

Pek çok sivil toplum kuruluşu, yabancı firmaları baskı altına almak için adaletsiz bir kanun hazırlandığını iddia ediyor. Bazı uzmanlar, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin baskılar nedeniyle tepki gösterdiğini ancak bunun terör hareketi kapsamında değerlendirildiğini ifade ediyor. ABD başkanı Obama da, Çin devlet başkanını bizzat arayarak kanundan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Yeni kanunda ayrıca medya kuruluşlarının ve sosyal medya hesaplarının, terör saldırılarının detaylarını yansıtma konusunda da kısıtlanması öngörülüyor.  

http://www.reuters.com/article/us-china-security-idUSKBN0UA07220151227 Yorum Yaz
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