Çin'den iddialı uzay projesi: 10 yıllık 'asteroit-kuyruklu yıldız' görevi

Uzay araştırmalarına yaptığı yatırımlarla son zamanlarda sıkça gündeme gelen Çin, yine ilginç bir proje üzerinde çalışıyor. Uzak Doğu ülkesi, yalnızca tek bir uzay aracı kullanarak hem bir asteroiti hem de bir kuyruklu yıldızı keşfetmeye çalışacak.
Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre; geliştirilecek olan uzay sondası önce Dünya'ya yakın bir konumda bulunan 2016 HO3 isimli asteroite gidecek ve göktaşının yüzeyine iniş yapacak. Yüzeyde örnek maddeler toplayacak olan aracın sonrasında topladığı örneklerle beraber Dünya'nın yörüngesine geri döneceği ve burada iki parçaya ayrılacağı belirtiliyor.
2016 HO3 asteroitinde toplanan örnek maddeler bir kapsül yardımıyla Yeryüzü'ne indirilecek. Uzay aracının diğer parçası ise Dünya'ya iniş yapmayacak ve direkt olarak 133P/Elst–Pizarro isimli kuyruklu yıldıza doğru hareket etmeye başlayacak. Dünya ve Mars'ın kütleçekiminden faydalanacak olan aracın kısa sürede asteroit kuşağına ulaşıp 133P'nin yörüngesine yerleşmesi bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Çin'in dev uzay istasyonu hazır: Türkiye de astronot gönderebilir mi?"
133P/Elst–Pizarro, yapısı itibarıyla normalden biraz farklı bir kuyruklu yıldız. Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunan 133P, hem asteroit hem de kuyruklu yıldız özelliklerini gösteren hibrit yapısal özelliklere sahip. "Kuşak kuyruklu yıldızı" kategorisinde değerlendirilen 133P'nin ayrıca bir asteroit ismi de var: 7968 Elst-Pizarro.
'Asteroit ve kuyruklu yıldız' görevinin 2022 yılında başlaması ve tam 10 yıl sürmesi bekleniyor. Çinli araştırmacılar bu görevden elde edecekleri verilerle birlikte iki cismin yapısını, yörüngelerini, şekillerini, boyutlarını ve diğer karakteristik özelliklerini daha iyi anlamayı umuyor.
Çin, bu tarz uzay misyonlarında aslında görevin bilimsel hedeflerinden çok ülkeye kazandıracağı prestiji önemsiyor. Uzak Doğu ülkesi, milyarlarca dolarlık uzay görevlerinde yakaladığı başarılarla birlikte ABD ve Rusya gibi dünya devleriyle aynı arenada olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
Çin'in uzay araştırmalarındaki hedeflerinde baktığımızda ise saymakla bitmeyen birçok plan görüyoruz. Uzak Doğu ülkesinin şu an için öncelikli hedefi 2020 yılında Mars'a bir gözlem aracı indirmek. Bundan hemen sonra da 2022'de Gök Sarayı 3 (Tiangong 3) isimli dev uzay istasyonunu yörüngeye yerleştirme planı var. Son olarak Jüpiter ve Uranüs'e de uzay araçları göndermeyi hedefleyen Çin, nihai hedefini ise 2030'lu yıllarda Ay'a bir insan indirmek olarak belirledi.
Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre; geliştirilecek olan uzay sondası önce Dünya'ya yakın bir konumda bulunan 2016 HO3 isimli asteroite gidecek ve göktaşının yüzeyine iniş yapacak. Yüzeyde örnek maddeler toplayacak olan aracın sonrasında topladığı örneklerle beraber Dünya'nın yörüngesine geri döneceği ve burada iki parçaya ayrılacağı belirtiliyor.
2016 HO3 asteroitinde toplanan örnek maddeler bir kapsül yardımıyla Yeryüzü'ne indirilecek. Uzay aracının diğer parçası ise Dünya'ya iniş yapmayacak ve direkt olarak 133P/Elst–Pizarro isimli kuyruklu yıldıza doğru hareket etmeye başlayacak. Dünya ve Mars'ın kütleçekiminden faydalanacak olan aracın kısa sürede asteroit kuşağına ulaşıp 133P'nin yörüngesine yerleşmesi bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Çin'in dev uzay istasyonu hazır: Türkiye de astronot gönderebilir mi?"
133P/Elst–Pizarro, yapısı itibarıyla normalden biraz farklı bir kuyruklu yıldız. Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunan 133P, hem asteroit hem de kuyruklu yıldız özelliklerini gösteren hibrit yapısal özelliklere sahip. "Kuşak kuyruklu yıldızı" kategorisinde değerlendirilen 133P'nin ayrıca bir asteroit ismi de var: 7968 Elst-Pizarro.
'Asteroit ve kuyruklu yıldız' görevinin 2022 yılında başlaması ve tam 10 yıl sürmesi bekleniyor. Çinli araştırmacılar bu görevden elde edecekleri verilerle birlikte iki cismin yapısını, yörüngelerini, şekillerini, boyutlarını ve diğer karakteristik özelliklerini daha iyi anlamayı umuyor.
Çin'in gelecek uzay planları saymakla bitmiyor
Çin, bu tarz uzay misyonlarında aslında görevin bilimsel hedeflerinden çok ülkeye kazandıracağı prestiji önemsiyor. Uzak Doğu ülkesi, milyarlarca dolarlık uzay görevlerinde yakaladığı başarılarla birlikte ABD ve Rusya gibi dünya devleriyle aynı arenada olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
Çin'in uzay araştırmalarındaki hedeflerinde baktığımızda ise saymakla bitmeyen birçok plan görüyoruz. Uzak Doğu ülkesinin şu an için öncelikli hedefi 2020 yılında Mars'a bir gözlem aracı indirmek. Bundan hemen sonra da 2022'de Gök Sarayı 3 (Tiangong 3) isimli dev uzay istasyonunu yörüngeye yerleştirme planı var. Son olarak Jüpiter ve Uranüs'e de uzay araçları göndermeyi hedefleyen Çin, nihai hedefini ise 2030'lu yıllarda Ay'a bir insan indirmek olarak belirledi.
http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/18/c_137988423.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle