Çin'in dev uzay istasyonu hazır: Türkiye de astronot gönderebilir mi?

Uzay araştırmalarına yaptığı yatırımlarla son zamanlarda sıkça gündeme gelen Çin, uzun bir süredir çalışmalarını yürüttüğü yeni uzay istasyonu için artık son aşamaya geldi. Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen habere göre Tiangong 3 (Gök Sarayı 3) isimli kalıcı uzay istasyonu beklenenden daha erken bir tarihte yörüngeye yerleştirilmiş olacak.
Çin Ulusal Uzay İdaresi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yeni nesil ağır yük roketi Long March 5B'nin geliştirme sürecinde sona gelindiğini duyurdu. Bu roket Tiangong 3'ün yörüngeye taşınabilmesi için hayati öneme sahip. Long March 5B'nin test sürecinin önümüzdeki hafta itibarıyla başlaması ve yıl sonuna doğru da resmi uçuşlar için hazır olması bekleniyor.
Tiangong 3 uzay istasyonu modüler bir tasarıma sahip. Xinhua'nın haberinde istasyonunun inşaasının yaklaşık 3 yıl süreceği belirtilmiş. Bu yılın sonlarında öncelikle Tiangong 3'ün ana modülü yörüngeye fırlatılacak. Daha sonra ise iki farklı laboratuvar modülünün de uzaya gönderilmesi ve ana modüle eklenmesi bekleniyor. Dev uzay istasyonu şu anki planlara göre 2022 yılında tamamlanmış olacak. Sonrasında da resmen Çinli taykonotlara ev sahipliği yapmaya başlayacak.
Tiangong 3 modüler bir yapıya sahip olduğu için istenildiği takdirde ilerleyen zamanlarda ekstra parçalar da istasyona eklenebilecek. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek. Ayrıca uzay istasyonunun 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabileceği söyleniyor.
Çin, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesine dahil olmadığı için çok uzun bir süre insanlı uzay görevlerinden uzak kalmıştı. Bu anlamda Tiangong 3'ün Çin'in uzay araştırmaları tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
Çin Ulusal Uzay İdaresi, ayrıca Tiangong 3 ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na da bir rakip olmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklamada Çin'in Tiangong 3 için diğer ülkelerle iş birliği yapmaya hazır olduğu söylenmişti. Yani Türkiye gibi ISS'in parçası olmayan diğer ülkeler de Çin ile anlaşılabilmesi halinde Tiangong 3'e astronot gönderebilecek.
Çin Ulusal Uzay İdaresi, şimdiye kadar Tiangong 1 ve Tiangong 2 olmak üzere iki farklı mini uzay laboratuvarını yörüngeye yerleştirdi. Uzay ajansı bu laboratuvarları Tiangong 3'de kullanılacak olan temel teknolojiler için bir test yatağı olarak tasarlamıştı. 2011 yılında fırlatılan Tiangong 1 hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Dünya'ya düştü. 2016'da yörüngeye yerleştirilen Tiangong 2 ise önümüzdeki temmuz ayında atmosfere dalış yapacak. Tiangong 1 ve Tiangong 2 toplamda 5 taykonota ev sahipliği yaptı.
Çin Ulusal Uzay İdaresi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yeni nesil ağır yük roketi Long March 5B'nin geliştirme sürecinde sona gelindiğini duyurdu. Bu roket Tiangong 3'ün yörüngeye taşınabilmesi için hayati öneme sahip. Long March 5B'nin test sürecinin önümüzdeki hafta itibarıyla başlaması ve yıl sonuna doğru da resmi uçuşlar için hazır olması bekleniyor.
Tiangong 3 uzay istasyonu modüler bir tasarıma sahip. Xinhua'nın haberinde istasyonunun inşaasının yaklaşık 3 yıl süreceği belirtilmiş. Bu yılın sonlarında öncelikle Tiangong 3'ün ana modülü yörüngeye fırlatılacak. Daha sonra ise iki farklı laboratuvar modülünün de uzaya gönderilmesi ve ana modüle eklenmesi bekleniyor. Dev uzay istasyonu şu anki planlara göre 2022 yılında tamamlanmış olacak. Sonrasında da resmen Çinli taykonotlara ev sahipliği yapmaya başlayacak.
Tiangong 3 modüler bir yapıya sahip olduğu için istenildiği takdirde ilerleyen zamanlarda ekstra parçalar da istasyona eklenebilecek. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek. Ayrıca uzay istasyonunun 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabileceği söyleniyor.
Çin, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesine dahil olmadığı için çok uzun bir süre insanlı uzay görevlerinden uzak kalmıştı. Bu anlamda Tiangong 3'ün Çin'in uzay araştırmaları tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
Çin Ulusal Uzay İdaresi, ayrıca Tiangong 3 ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na da bir rakip olmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklamada Çin'in Tiangong 3 için diğer ülkelerle iş birliği yapmaya hazır olduğu söylenmişti. Yani Türkiye gibi ISS'in parçası olmayan diğer ülkeler de Çin ile anlaşılabilmesi halinde Tiangong 3'e astronot gönderebilecek.
Tiangong 1 ve Tiangong 2'de testler yapılmıştı
Çin Ulusal Uzay İdaresi, şimdiye kadar Tiangong 1 ve Tiangong 2 olmak üzere iki farklı mini uzay laboratuvarını yörüngeye yerleştirdi. Uzay ajansı bu laboratuvarları Tiangong 3'de kullanılacak olan temel teknolojiler için bir test yatağı olarak tasarlamıştı. 2011 yılında fırlatılan Tiangong 1 hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Dünya'ya düştü. 2016'da yörüngeye yerleştirilen Tiangong 2 ise önümüzdeki temmuz ayında atmosfere dalış yapacak. Tiangong 1 ve Tiangong 2 toplamda 5 taykonota ev sahipliği yaptı.
http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/04/c_137868589.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması, muhasebeleştirilmesi ve iç denetime ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Ajans tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Ajans Başkanı ve Başkan Yardımcıları, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca sırasıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına denktir.”
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” bölümüne “50) Türkiye Uzay Ajansı” satırı ilave edilmiştir.”
İtiraz edilen maddeler bunlar önce oku sonra anlayabilirsen yorum yap.