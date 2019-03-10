Çin'in dev uzay istasyonu hazır: Türkiye de astronot gönderebilir mi?

Çin, kalıcı uzay istasyonu Tiangong 3'ün inşaasına bu yılın sonlarına doğru başlamayı hedefliyor. 3 farklı taykonota ev sahipliği yapabilecek olan istasyon en az 10 yıl yörüngede görev yapacak.