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Çin'in dev uzay istasyonu hazır: Türkiye de astronot gönderebilir mi?

Çin, kalıcı uzay istasyonu Tiangong 3'ün inşaasına bu yılın sonlarına doğru başlamayı hedefliyor. 3 farklı taykonota ev sahipliği yapabilecek olan istasyon en az 10 yıl yörüngede görev yapacak.
2 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarına yaptığı yatırımlarla son zamanlarda sıkça gündeme gelen Çin, uzun bir süredir çalışmalarını yürüttüğü yeni uzay istasyonu için artık son aşamaya geldi. Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen habere göre Tiangong 3 (Gök Sarayı 3) isimli kalıcı uzay istasyonu beklenenden daha erken bir tarihte yörüngeye yerleştirilmiş olacak.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yeni nesil ağır yük roketi Long March 5B'nin geliştirme sürecinde sona gelindiğini duyurdu. Bu roket Tiangong 3'ün yörüngeye taşınabilmesi için hayati öneme sahip. Long March 5B'nin test sürecinin önümüzdeki hafta itibarıyla başlaması ve yıl sonuna doğru da resmi uçuşlar için hazır olması bekleniyor.

Tiangong 3 uzay istasyonu modüler bir tasarıma sahip. Xinhua'nın haberinde istasyonunun inşaasının yaklaşık 3 yıl süreceği belirtilmiş. Bu yılın sonlarında öncelikle Tiangong 3'ün ana modülü yörüngeye fırlatılacak. Daha sonra ise iki farklı laboratuvar modülünün de uzaya gönderilmesi ve ana modüle eklenmesi bekleniyor. Dev uzay istasyonu şu anki planlara göre 2022 yılında tamamlanmış olacak. Sonrasında da resmen Çinli taykonotlara ev sahipliği yapmaya başlayacak.


Tiangong 3 modüler bir yapıya sahip olduğu için istenildiği takdirde ilerleyen zamanlarda ekstra parçalar da istasyona eklenebilecek. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek. Ayrıca uzay istasyonunun 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabileceği söyleniyor.

Çin, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesine dahil olmadığı için çok uzun bir süre insanlı uzay görevlerinden uzak kalmıştı. Bu anlamda Tiangong 3'ün Çin'in uzay araştırmaları tarihinde çok önemli bir yeri olacak.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, ayrıca Tiangong 3 ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na da bir rakip olmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklamada Çin'in Tiangong 3 için diğer ülkelerle iş birliği yapmaya hazır olduğu söylenmişti. Yani Türkiye gibi ISS'in parçası olmayan diğer ülkeler de Çin ile anlaşılabilmesi halinde Tiangong 3'e astronot gönderebilecek.

Tiangong 1 ve Tiangong 2'de testler yapılmıştı


Çin Ulusal Uzay İdaresi, şimdiye kadar Tiangong 1 ve Tiangong 2 olmak üzere iki farklı mini uzay laboratuvarını yörüngeye yerleştirdi. Uzay ajansı bu laboratuvarları Tiangong 3'de kullanılacak olan temel teknolojiler için bir test yatağı olarak tasarlamıştı. 2011 yılında fırlatılan Tiangong 1 hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Dünya'ya düştü. 2016'da yörüngeye yerleştirilen Tiangong 2 ise önümüzdeki temmuz ayında atmosfere dalış yapacak. Tiangong 1 ve Tiangong 2 toplamda 5 taykonota ev sahipliği yaptı. 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/04/c_137868589.htm Yorum Yaz
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MustafaC53 2 ay en beğenilen
Türkiyede chp gibi, uzay ajansını mahkemeye başvurup kapattırmaya çalışan bi muhalefet olduktan sonra, İşin zor Türkiyem.
2 Yanıt Yanıtla +28
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chnvat 2 ay MustafaC53
Yönetim Kurulu üyelerine 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) ek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.
Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması, muhasebeleştirilmesi ve iç denetime ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Ajans tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Ajans Başkanı ve Başkan Yardımcıları, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca sırasıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına denktir.”
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” bölümüne “50) Türkiye Uzay Ajansı” satırı ilave edilmiştir.”
İtiraz edilen maddeler bunlar önce oku sonra anlayabilirsen yorum yap.
Yönetim Kurulu üyelerine 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı ...
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Deswaaa 2 ay
Bu ülke başımızdakiler yüzünden karnını zor doyuruyor uzay mı haykırdım
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1 Avatar
ucrun 2 ay
aman CHP duymasın AYM'de soluğu alır...
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Askaparta 2 ay
Huzur hakkı zaten alınıyor bir çok kurumda. Uzaya gidebilmek huzur bozuyor sanırım.
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Krone 2 ay
CHP engel olmuşta bilmem ne yapmışlar vs. Hikayeler uydurup durmayın. Bu zamana kadar uzayla alakalı bir girişimimiz oldu mu türksat uydusu göndermek dışında ? Onu da başka ülkelerden gönderiyoruz. Türkiye'de astronot mu var Allah aşkına..
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DH Misafiri 2 ay
Önceki yorum dan sonra ekşi sözlük içinde ancak şu yazıyı buldum...
[image]https://eksisozluk.com/chpnin-uzay-ajansi-kararnamesini-iptal-basvurusu--5960762[/image]
chp 4 fıkranın, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle, anayasa mahkemesine başvurdu.
chp'nin iptalini istediği düzenlemeler:
madde 6-
(8) yönetim kurulu üyelerine 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) ek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.
madde 8- (4) ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması, muhasebeleştirilmesi ve iç denetime ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu kararı doğrultusunda ajans tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
madde 10-
(4) ajans başkanı ve başkan yardımcıları, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca sırasıyla türkiye istatistik kurumu başkan ve başkan yardımcılarına denktir.
madde 11-
(4) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa ekli (ıı) sayılı cetvelin "b) özel bütçeli diğer idareler" bölümüne "50) türkiye uzay ajansı" satırı ilave edilmiştir.
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DH Misafiri 2 ay
MustafaC53
Türkiyede chp gibi, uzay ajansını mahkemeye başvurup kapattırmaya çalışan bi muhalefet olduktan sonra, İşin zor Türkiyem.

netten baktım ve gördüğüm bakan varank'ın attığı twit haber yapılmış hani belgesi yada chp den açıklama baktım ben bulamadım varsa göster paylaş da bizde bilelim ve hak verelim bu yazdığınıza, niye neye karşıymış bu chp yine nasıl hainlik etmişler(dedikodu ile hain olunmaz)...
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hcebi11 2 ay
Türkiyede de, MustafaC53 gibileride oldukça dışardan gelen iki kuruşluk postalara vergi kesilir!
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mcebi001 2 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Deswaaa 2 ay
Bu ülke başımızdakiler yüzünden karnını zor doyuruyor uzay mı haykırdım
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smart1978 2 ay
Cin Turklerin AZILI kadim dusmanidir. Cinin Turk kokenlilere yaptigi zulmu de gorunce hayaller ve gerceklerle sizi basbasa birakirim.
NATO ulkesi Turkiye her istedigini de yapamaz. Tribune oynamaktir Amerika ile diklestigini sanan kesimlere de-facto misali sanki kesinmis gibi Cin ile yakinlasma muttefiklik filan mi olacak ... Sanmam...
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FatihAsl 2 ay smart1978
Tamam Çin düşmanımız, Benim anlamadığım Atatürk'ün denize döktüğü düşmanlara nasıl oluyor da sevgi dolu gözlerle bakıyoruz anlamıyorum.
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cabriyo 2 ay
uzay üssü astronot falan hikaye bunlar. uzayda silahlanma işi bu. dünya savaşı oldumu abd nin uydularını vur. savaş başlamadan biter.
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uzay araştırmaları, tiangong 3 ve
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