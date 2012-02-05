Çin dünyanın en büyük enerji depolama istasyonunu tamamladı

Elinde tuttuğu ucuz işgücü imkanı ve nadir bulunan element stoklarıyla Çin artık dünyanın en büyük elektronik cihaz üretim tesisi haline gelmiş durumda. Pek çok elektronik devinin ürünlerini üreten veya birleştiren devasa fabrikalarda milyonlarca işçi çalışıyor.





Ülke adına büyük bir avantaj gibi görünse de bu durum iki büyük tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Birincisi hava kirliliği, ikincisi aşırı enerji tüketimi. Çin'in üretim merkezi büyük şehirlerinde tehlikeli boyutlarda hava kirliliği yaşanıyor ve kirliliğin önüne de kolay kolay geçilemiyor.





Aşırı enerji tüketimi ise biraz daha karşılanabilir nitelikte ve Çin hükümeti enerji ihtiyacını karşılamak için düğmeye bastı.





Hükümet destekli bir proje kapsamında otomotvi üreticisi BYD ve State Grid firması Hebei Eyaleti'nde dünyanın en büyük enerji üretim ve depolama merkezinin inşaatını tamamladığını duyurdu.





İlk etapta 500 milyon dolar yatırım yapılan merkez 100 mega watt rüzgar ve 40 mega watt güneş enerjisi üretebiliyor, 36 mega watt saat (MWh) enerjiyi de depolayabiliyor. Merkezin adı State Grid olarak belirlenmiş. BYD firması proje haricinde yılda 1GW enerji üreten güneş panelleri üretiyor. Projede ise bir futbol sahası büyüklüğünde depolama bataryaları üretecek. Böylece hem enerji ihtiyacı anlık olarak karşılanabilirken hem de muhtemel kesintilere karşı bataryalar kullanılacak.





State Grid projesi Çin'in enerji üretimi konusunda başlattığı Altın Güneş atılımının bir parçası.