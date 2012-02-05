Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin dünyanın en büyük enerji depolama istasyonunu tamamladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,5b
1
50
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elinde tuttuğu ucuz işgücü imkanı ve nadir bulunan element stoklarıyla Çin artık dünyanın en büyük elektronik cihaz üretim tesisi haline gelmiş durumda. Pek çok elektronik devinin ürünlerini üreten veya birleştiren devasa fabrikalarda milyonlarca işçi çalışıyor.

Ülke adına büyük bir avantaj gibi görünse de bu durum iki büyük tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Birincisi hava kirliliği, ikincisi aşırı enerji tüketimi. Çin'in üretim merkezi büyük şehirlerinde tehlikeli boyutlarda hava kirliliği yaşanıyor ve kirliliğin önüne de kolay kolay geçilemiyor.

Aşırı enerji tüketimi ise biraz daha karşılanabilir nitelikte ve Çin hükümeti enerji ihtiyacını karşılamak için düğmeye bastı.

Hükümet destekli bir proje kapsamında otomotvi üreticisi BYD ve State Grid firması Hebei Eyaleti'nde dünyanın en büyük enerji üretim ve depolama merkezinin inşaatını tamamladığını duyurdu. 

İlk etapta 500 milyon dolar yatırım yapılan merkez 100 mega watt rüzgar ve 40 mega watt güneş enerjisi üretebiliyor, 36 mega watt saat (MWh) enerjiyi de depolayabiliyor. Merkezin adı State Grid olarak belirlenmiş. BYD firması proje haricinde yılda 1GW enerji üreten güneş panelleri üretiyor. Projede ise bir futbol sahası büyüklüğünde depolama bataryaları üretecek. Böylece hem enerji ihtiyacı anlık olarak karşılanabilirken hem de muhtemel kesintilere karşı bataryalar kullanılacak.

State Grid projesi Çin'in enerji üretimi konusunda başlattığı Altın Güneş atılımının bir parçası.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
blackhead 7 yıl en beğenilen
zaten tilt olyorum bu bizim milletin yapılanları küçük görmesine... herşey adım adım olur. yürümeden koşulmaz. arkadaşın dediği gibi çin de zamanında sizin gibi düşünse hala aynı yerdeydi. bu tür şeyler bir kere başladıktan sonra gittikçe hızlanır. ama biz elalem şunu yapıyor biz daha burayız dersek hiç bir yere gidemeyiz.
zaten tilt olyorum bu bizim milletin yapılanları küçük görmesine... herşey adım adım olur. yürümeden koşulmaz. arkadaşın dediği gibi çin de zamanında sizin gibi...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pector 7 yıl
adamlar yapıyor biz hala yerli otomobil yerli uçak peşindeyiz.Hep gündemi sondan takip ediyoruz.Örneğin; hızlı tren için haydarpaşa yı kapattılar .Devir hızlı tren devri değil maglev teknolojisi devri ama nerede bizde o kafa
adamlar yapıyor biz hala yerli otomobil yerli uçak peşindeyiz.Hep gündemi sondan takip ediyoruz.Örneğin; hızlı tren için haydarpaşa yı kapattılar .Devir hızlı t...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 7 yıl FightForBeer
Orqun06

artenis

hemen özelleştirelim :D


Orası Türkiye Degil !!

+1
En azından siz anlamışsınız beni
Orqun06artenishemen özelleştirelim :DOrası Türkiye Degil !!+1En azı...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ezgen 7 yıl
ARKADAŞLAR ENERJİ İHTİYACI OLANLAR BİZİ ARAYA BİLİR.YARDIMCI OLURUZ.05352821117
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celalcaner2 7 yıl ezgen
ezgen

ARKADAŞLAR ENERJİ İHTİYACI OLANLAR BİZİ ARAYA BİLİR.YARDIMCI OLURUZ.05352821117

kız arkadaşımadn elektrik alamıyorum.
sabahları kalktığımda kendimi enerjik hissetmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Rüzgar Enerjisi üzerine ödevim için araştırma yaparken haberinize rastladım. Verdiğiniz bilgiler işime yaradı, çok teşekkür ederim. Acaba rica etsem bana ruzgarenerjisi.gen.tr/... Rüzgar Enerjisi sitesi gibi bağımsız makaleler içeren bir site önerebilir misiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bırakalım ne halleri varsa görsünler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whitehazel 7 yıl
Bu kadar karamsarlığın anlamı yok. Bugün hindistan yazılımda dünyanın önde gelen ülkelerinden. Adamlar 30 yıl önce bir plan yapmışlar 25 yıllık , onun meyvelerini bugün topluyorlar. Oysa biz tez canlıyız hemen 2 yılda teknoloji ülkesi olup zengin olmayı hedefliyoruz. Hala derdimiz kısa yoldan zengin olmak :)
yurt dışında da ders vermiş türkiye nin en genç profesör olmuş hocalarından biri bize şunu demişti :) buradaki öğrencilerin zeka ve temsil bilgi olarak avrupa dan amerika dan farkı yok. Ama onlarda çalışma disiplinin bilinci iş ahlakı var. Adamlar herşeyden önce çalışkan. Farklı olan bu demişti.
Maalesef kafamızı kullanmak konusunda tembeliz. Bu yüzden millet olarak pratik zekalı olsak da şöyle 50 yıllık bir plan yapamıyoruz , teori geliştiremiyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emiLL 7 yıl whitehazel
whitehazel

Bu kadar karamsarlığın anlamı yok. Bugün hindistan yazılımda dünyanın önde gelen ülkelerinden. Adamlar 30 yıl önce bir plan yapmışlar 25 yıllık , onun meyvelerini bugün topluyorlar. Oysa biz tez canlıyız hemen 2 yılda teknoloji ülkesi olup zengin olmayı hedefliyoruz. Hala derdimiz kısa yoldan zengin olmak :)
yurt dışında da ders vermiş türkiye nin en genç profesör olmuş hocalarından biri bize şunu demişti :) buradaki öğrencilerin zeka ve temsil bilgi olarak avrupa dan amerika dan farkı yok. Ama onlarda çalışma disiplinin bilinci iş ahlakı var. Adamlar herşeyden önce çalışkan. Farklı olan bu demişti.
Maalesef kafamızı kullanmak konusunda tembeliz. Bu yüzden millet olarak pratik zekalı olsak da şöyle 50 yıllık bir plan yapamıyoruz , teori geliştiremiyoruz.

doğru diyorsun

kendimden örnek vereyim bazı zamanlar oluyor ki düşünmek için bile üşeniyor

yapmam gereken işin nasıl yapıldığını iyi biliyorum ama kafayı çalıştırmaya üşeniyorum bazen
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Menow 7 yıl
KLASIK YORUM "Çin aldı başını gidiyor, birde bize bak"
Bu klasik yorumu yapanlar acaba "Çin neden aldı başını gidiyor? Biz neden bu haldeyiz" demiyor???
Sen Çin ile bizi kıyaslarsan o zaman nüfusumuzu ve yüzölçümümüzü epey bir arttırman gerek.
Birde fabrika çalışanlarının her birinin ayda 100TL ye iş yapmasını sağlamalı ve maden kaynağı olarak da Çin kadar rezerve sahip olmalısın!
Hiç bir Avrupa veya Amerika veya Eski Sovyet ülkesi Çin kadar üretim gücüne sahip değiller! Sen mi olacaksın?????
Azıcık mantıklı düşünün ne olur...
Bu demek değil ki Türkiye elindekini adam gibi kullanıyor. Hayır buna da inanmıyorum ama sizin dediklerinizde biraz komik kaçıyor...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demircibu 7 yıl
2018de süper güç çin olcak ama ordu teknolojik silah bakımından vs hala usa önde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver021 7 yıl
ColDasHeLL
amerika 100 yıl ilerdeçin 50 yıl ilerdeJaponya 75 yıl ilerdeAvrupa 40 yıl ilerde.

Bugün Türkiyede 1982 darbesinde yapılanları konuşuyor.
Ordanda say bize eksi 30 yıl. Bizim nerede durduğumuz besbelli ortada.
Amerikanın Iraktan çekilme kararından sonra akbaba gibi üşüşüp teknolojilerine el koyma arzusu içerisine gireriz. Ben bugün Türkiyemden mutluyum arkadaş. Ama ilerisi için umutsuzum. Tayyeap birilerini içeriye tıkarda gündeme haber düşer diye ağzının içine bakar dururuz ancak.
Biraz imrenme olur yahu. Hani ülkeler global anlamda büyüyor yerine sığamıyor ama bizim yaptığımız kendi içimizdekileri parçalamak ayıklamak. Türkiye enerjisini boşa harcıyor. Siyaseten el değiştiren yapıları yıkmanın peşinde koşuyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 7 yıl
Enerji depolamak maliyeti getirisinden fazla bir iş. 36 megavat ancak anlık enerji ihtiyacını saglar ki oda hiç susmaması gereken fabrikalara için. Malum bazı tekstil, cam, elektronik fabrikaları enerji kesilmesi durumunda tekrardan faaliyete girmesi saatler hatta günler alıyor ve genelde bu fabrikalar usp ve jeneratorlerle korunuyor. Fakat alt yapı maliyeti cok yüksek oldugu için devlet bu işe orada el atmış gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djduke 7 yıl
olay farklı boyuta gitmiş bende bi cvp yazayım. bu ülkede değil saatte 1 doalr günde 1 dolara çalışsanda yine birşey olmaz. çünkü geri kalan 20 dolar patronun (yada kim sorumlu ise) cebine girer. oda gider bi ferrariye biner.Para italyaya gider. Daha uzatmicam.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kumandan 7 yıl
Çinde facebook, twitter ve google gibi sitelerin yasak olduğunu bilmeyen varmı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdd112233 7 yıl
saati 1$ ın altında çalışmayı kabul ederseniz türkiyede çin gibi olabilir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Crumby 7 yıl asdd112233
asdd112233
saati 1$ ın altında çalışmayı kabul ederseniz türkiyede çin gibi olabilir

O olay masallarda kaldi artik 1dolara cinde de calisilmiyo :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8452 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Alternatif Enerji, china
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl PowerColor HD7950 PCS+ ekran kartı video inceleme 7 yıl AOC i2353fh LCD monitör video inceleme 7 yıl Turkcell T11 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim