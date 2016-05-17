Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin, hidrojen ile çalışan tramvay geliştirdi

Alternatif enerji kaynaklarının hayatımızda daha çok yer ettiği günlerden geçiyoruz. Alternatif enerji kullanımına bir örnek de Çin'den geldi. Çin'de hidrojenden gücünü alacak tramvay üretildi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,4b
1
34
Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin'in atmosfere bolca saldığı zararlı sera gazlarını düşürmek için bir adım da Çin Güney Demiryolu Şirketi'nin (China Soul Rail Corporation) iştiraki olan Sifang'dan geldi. Sifang, dünyanın hidrojenle çalışan ilk tramvayını üretti. Tramvayın üretilmesi için toplamda iki yıl araştırma ve geliştirme faaliyetlerine harcandı. Bu sürecin sonunda ise gücünü tamamen hidrojen yakıt hücrelerinden alan bir tramvay ortaya çıktı. Geliştirilen araç bir tren değil tramvay olduğu için maksimum hızı saatte 70 km ile sınırlı. Ayrıca araç sadece şehirlerde kullanılacak. Aracın yolcu kapasitesi ise 380 kişi.
Tramvayın deposunun doldurulması yalnızca 3 dakika sürüyor ve araç 100 kilometrelik bir menzil sunuyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yeni tramvay şehirlerde havanın daha temiz olmasına ve işletme maliyetlerinin düşmesine yarayacak. Tramvayın tek salınımı/atığı ise su olacak. Üstelik hidrojen yakıt hücreleri 100 santigrat derecenin altında muhafaza edileceği için herhangi bir şekilde nitrojen oksit salınımı meydana gelmeyecek.
Aracın videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz:


http://www.alternative-energy-news.info/hydrogen-powered-tram/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Hasan07-36 3 yıl en beğenilen
Bence tramvay gibi bir araç için biraz fazla zorlama olmuş. Çünkü hidrojeni doğrudan bulamazsınız. Ya organik bileşiklerden (petrol ürünleri falan gibi) ayrıştıracaksınız ya da sudan falan. Bu hidrojeni büyük ihtimal yakıt hücresine verip elektrik üretiyorlar, onunla da aracı itiyorlar. Bence bu çevrime hiç gerek yok. Tramvay raylar üzerinde gittiği için gideceği yer belli. Otomobil gibi her yere gidemez. Standart üzerindeki telden güç çekerek, elektrik motoruyla itme sağlayan sistem bence çok daha mantıklı, temiz ve verimli. Ha ama hidrojen otomobillerde olabilir. Gerçi ben bu çevrimler nedeniyle otomobillerde de olmasın, onun yerine çevreye zarar vermeyecek yeni bir batarya teknolojisi üzerinde çalışılsın diyorum. Bence herkes gücünü birleştirip bu alanda çalışırsa daha güzel şeyler olabilir.
Bence tramvay gibi bir araç için biraz fazla zorlama olmuş. Çünkü hidrojeni doğrudan bulamazsınız. Ya organik bileşiklerden (petrol ürünleri falan gibi) ayrıştı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 3 yıl
farkli acidan bakan
Petrol içenlerin sonu yakın Artık kum satarlar

Herşey petrolden uretılıyor, aldıgın su şişesi bile televizyonun paneli bile nereye kum satıyorlar.
farkli acidan bakanPetrol içenlerin sonu yakın Artık kum satarlarHerşey petrolden uretılıyor, aldıgın su şişesi bile tel...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
1881 3 yıl
Yine de Çin mesela bizi köprü ve baraj yaptığımız için kıskanıyor olabilir, güvenmiyorum bu yumuk gözlülere.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ßenle100les 3 yıl
Bence elektirik motorlarına destek verilmeli sadece elektirik ile ulaşım sağlanmalı fosil yakıtlar uzay araştırmaları vb içşn kulllanılırsa iyi olur zaten eninde sonunda bitçek fosit yakıtlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savarog 3 yıl ßenle100les
ßenle100les

Bence elektirik motorlarına destek verilmeli sadece elektirik ile ulaşım sağlanmalı fosil yakıtlar uzay araştırmaları vb içşn kulllanılırsa iyi olur zaten eninde sonunda bitçek fosit yakıtlar

Bu motorlar için gereken elektriği nereden sağlayacaksın, yıldırımlardan mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkurt02 3 yıl
Hidrojen çabuk yanıyor diye zeplinleri kullanımdan kaldırmamışlar mıydı zamanında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asau 3 yıl
Bu Çin hakikaten başa bela. bu dünyada en büyük fenomenlerden biri olan "demokratik olmayan ülke gelişemez" tezini çürütüyor ya, gelecekte bu büyük sorun olacak!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 3 yıl asau
asau

Bu Çin hakikaten başa bela. bu dünyada en büyük fenomenlerden biri olan "demokratik olmayan ülke gelişemez" tezini çürütüyor ya, gelecekte bu büyük sorun olacak!

Burda gelişmenin tanımı veya nasıl ele alındığı önemli.

Demokrasi dediğin şeyin neye yaradığı da belli, böyle bakınca nereye varacaz? Bi nevi bitmez tartışmaya dönüşür, antik Yunana faln gider belki.

Baskıcı rejimlerde-ülkelerde-ortamlarda yeterli innovasyon olmaz noktasına indirgenirse daha doğru olur bence. Gerçekten de baskı altında innovasyon geriden geliyor, veya hiç kıvılcım bulamıyor. Buna aynı mühendisin uzakdoğuda başka, ABD'ye gidince başka davranması, kafasının başka çalışmaya başlaması belki örnek olur.

İnsanlar dışardan çok şey söylüyor veya çeşitli suçlamalarda bulunuyorlar ama Çin'de Parti de akıllı, en azından akıllı admlar var. En azın en azın, çıkmaz bi yola doğru gidiliyorsa şöyle gidelim, en azından kıyamet kopar ortalık birbirine girdiğinde her koyun kendi bacağından asıldığında elimizde bişey kalsın diyorlar. Böyle buralarda ucundan bahsedilen belki binlerce haber ve detayı var her alanda.

Adamlar süper innovatif faln değiller belki. Ama şimdiki zamanda olan en büyük şeylerden birini de görüyorlar : Bilginin dolaşımı / erişimi. Yeteri kadar para atıyorsun sağa sola, onu bunu şunu yapın çalışın edin diyorsun. Şundan da yapın bundan da yapın diyorsun. Bunda yolsuzluk da oluyor, suistimal da oluyor, her türlü pislik de oluyor, ama öyle veya böyle bişeyler de açığa çıkıyor. Hem son ürün olarak, hem de biriken kaliteli bilgi anlamında. İlla çöp olmak zornda değil herşey yani üretilen. Belki batıdaki gibi bi innovasyon seviyesi yok, ama şu denklem şu , problem bu, veriler bunlar çöz dediğin zaman işini görecek insan var elinin altında. Yeterince para hammadde kaynak ulaşılabilir araç gereç de var. Hani gelişmekte olan ülkelerin çektiği paralar ile yapması gerekip yapmadıkları şeyleri yapıyorlar. TAbi doğal olarak daha devasa ölçekte. ABD'den faln bulabildikleri gözlerine kestirdikleri her şirketi almak için çabalıyorlar, sıkı rekabete pazarlığa giriyorlar alabilmek için. Arkasında zengin Çinliler de var, direk hükümet vs. den desteklenen firmalar da var. 4 sene içerisinde Çin'deki eski Dec Alpha temelinden yapılan işlemcileri kenara atacak ARM temelli 64 çekirdekli işlemci yapanı da var, 28 nm Fab da var, Altera-Xilinix'in orta-alt seviye ürünlerini kenara itecek kadar iyi fiyat-perf'i olan FPGA üreticisi de var vs..... tonla örnek var.

Batıdaki birçok şirket, piyasaların içinde olduğu durumlardı yok büyümeydi yok talep eksikliği idi vs. gibi bahanelerle değil, gerçekten varolan geliştirme zorluğu ve maliyetler yüzünden sıkıntı yaşıyor. Aralarında onlarca sene fark vardı, Çin bu tarz atılımlarla bu farkı hızla kapatıyor. Herşeyle her alanda rekabet edemez, ama 28nm ve görece iş görecek fab'ın olması önemli bişey mesela. 28 nm'de yapılan yapılabilecek bi sürü şey var. Dünyada işler karışsa, herkes el etek çekse, kendi yağında kavrulacak imkanları var artık. Geçmişte çok daha fazla muhtaçtı, şimdi baya farklı bi yerde.

Kısacası innovasyon lideri olacak noktada değil hala, kabul. Ama yaptığı yapabileceği çok şey var ve devasa fırtına koparsa eğer, herkes kendi bacağından asılacak dökülün bakalım noktasına gelinirse birikmiş tonla know-how olacak elinde. Kalkıp Intel'in en yeni x86 'sı ile rekabet edecek bişey üretemez belki(zaten ambargo var şu an HPC altyapısı için), ama süperbilgisayar için işlemci de hızlandırıcı da üretip işini görebilir(Batı'nın ambargosu da başka bi teşvik mesela, Xeon Phi, Tesla HPC için gelmeyince DSP temelinden değişik hızlandırıcı altyapılar geliştiridiler ve kabul edilir becerisi var).
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyberfalcon 3 yıl
Tsuda
neutumn Hidrojeni elde etmek çok maliyetli, ayrıca hidrojen bir enerji kaynağı değildir, oksijen ile suda bulunur. Su moleküllerini ayrıştırmak oldukça zordur, açığa çıkartmak için de büyük bir enerjiye ihtiyaç vardır. Yani günümüz dünyası için çok uğraştıcı, belki 20-30 yıl sonra işlevi artar, petrole abanmaya devam.
Suya elektrik vermek yeterli oluyor. Bu şekilde oksijen ve hidrojeni ayırıyorsun. Zor değil yani.

Elektrolizle hidrojen üretmek büyük enerji isteyen bir olaydır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyberfalcon 3 yıl
BatuhanXxX
İyide elektriği neyle üretecekler. Herşey elektrikli olsun iyide elektriği üretecek kaynakta önemli. Hidrojen motorlar tamamen temiz enerji. Tabiki güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ile elektirik üretimi sağlanır ise gelecekte tramwaylar için hidrojene gerek yok. Şuan için lityum piller tamamen çevre dostu değil. Hidrojen ile elektirik üreten araçlar lityum piller ile çalışan araçlara göre daha temiz enerji fakat tehlikeli ve saklaması zor.

Hidrojeni neyle üretecekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hamikisi 3 yıl
Tarihi Yanlis hatirlamiyorsam 1946 da hidrojen ile calisan motor üretilmişti.Tabi o zaman petrol sirketleri adami baskilamis ve yayilmasini engellemistir.Zaten onu yaptiktan sonra 1 hafta sonra oldurulmustu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bafbaf 3 yıl
yec44
bafbaf
yec44
Hasan07-36 Bence tramvay gibi bir araç için biraz fazla zorlama olmuş. Çünkü hidrojeni doğrudan bulamazsınız. Ya organik bileşiklerden (petrol ürünleri falan gibi) ayrıştıracaksınız ya da sudan falan. Bu hidrojeni büyük ihtimal yakıt hücresine verip elektrik üretiyorlar, onunla da aracı itiyorlar. Bence bu çevrime hiç gerek yok. Tramvay raylar üzerinde gittiği için gideceği yer belli. Otomobil gibi her yere gidemez. Standart üzerindeki telden güç çekerek, elektrik motoruyla itme sağlayan sistem bence çok daha mantıklı, temiz ve verimli. Ha ama hidrojen otomobillerde olabilir. Gerçi ben bu çevrimler nedeniyle otomobillerde de olmasın, onun yerine çevreye zarar vermeyecek yeni bir batarya teknolojisi üzerinde çalışılsın diyorum. Bence herkes gücünü birleştirip bu alanda çalışırsa daha güzel şeyler olabilir.
söyle düşün. elektrik depolanamıyor. gundüz eldedilen günes enerjisini gece kullanmak için bu yol kullanılabilir. günes enerjisinin yardımı ilre hidrojen üretilir çeşitli yollarla. suan günes enerji panelleri pek verimlideğil ama hep böyle kalacak değil. pil teknolojisinde devrim yapılmadıgı sürece gerekli böyle seyler. söyle örnek vereyim birde. diyeli bir araban var ve bunu güneş enerjisi ile hareket ettirmek istiyorsun. 100 m2 lik bir güneş paneli 100lece kilo yük gerek. bunun yerine ya güneşle bir pili sarj eder arabaya koyarsın yada h2o da h ni ayırırsın. piller çok agır zamanla bitiyor dolumu deiştirmesi zor. 200-300 kg pili değiştirmek oldukca zor.
Tramvaylar genellikle gece çalıştırılmaz ve Çinde 24.000 bin kadar baraj var elektrik depolanmasına çok ihtiyaçları yoktur heralde.100 km menzil büyük ihtimalle sadece motorlara enerji verilerek düz hatta katedilen mesafe, dönüş ve yokuşlar olunca mesafe kısalır. Daha havalandırma(ısıtma,soğutma,filtreleme) sistemi,aydınlatma sisteme vs. sistemleride eklenince mesafe daha da azalır. Yani yolda kalmamak için her 50 km de batarya değişimi gerekir ki günde 500 km yol yapsa 20 defa batarya değiştirmek gerekir, batarya değişimi 3 dakikadan günde 1 saat batarya değişim süresi gerekir :) Daha da yazarımda gerek yok ölü doğmuş bir teknoloji.
Ölü felan doğduğu yok. Sadece senin vizyonsuzlugun. Aklıma Henry Ford un at araba hikayesi geldi. İlla tramvay da uygulanacak diye bişey yok. Hoca bize ödev veriyordu örnek motor yapın. Çgu kişi efsane motorlar yapıp getirmişler ama motor boş dönüyor herkes e 60-70 vermişti benim arkadaş sıradan bir motor yapmış ama ucuna pervane bağlamış hava üflüyor 100aldi. Önemli olan şuan bu teknolojinin uygulanmasi. Evet 2016da bu teknoloji rakiplerinden geride ama 2030 da ne olacağını tahmin edemezsin. Gemiler de kullanılır ilerde böyle araçlar olur. Onlarca neden yazabilirsin tabi atlar varken kim otomobil almak ister ki değil mi?

Çinliler on yıllardır geliştirilen hidrojen yakıt hücresini on yıllardır var olan bir toplu taşıma aracına takmışlar, sen kalkmış kimsede olmayan birşey üreten fordla kıyaslama yapıyorsun.
İşin içinde hidrojen varsa risk ve maliyet yükselir. Bu yüzden ticari olarak kullanımı kısıtlıdır. Raylı sistemlerde yol sabit olduğu için yukarıya tel çekip elektriği almak her alternatiften ucuza gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
toryum petrolün yerini alır yakında
ExxonMobil fosil yakıt işinden çıktı yakında kokusu sarar her tarafı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
İnsanoğlunun 2 çaresi var. Ya hidrojen ile enerji üretmek, ya da güneş enerjisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4428 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hidrojen, çin ve
9 etiket daha toplu taşıma hidrojen yakıt hücreleri hidrojen yakıtlı tramvay tramvay sifang çin güney demiryolu şirketi ulaşım Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mr. Robot'un 2.sezonundan yeni fragman 3 yıl iPhone 7 kablosuz şarj teknolojisine sahip ilk model olabilir 3 yıl Google Play yeni sürümünde, beta programlarından çıkmak kolaylaşıyor 3 yıl 24 dizisi yeniden ekranlarda, bu kez Bauer’siz 3 yıl Huawei P9 Plus mercek altında: 3DTouch, Stereo Ses ve dahası... 3 yıl VLC'nin evrensel Windows 10 uygulaması çok yakın 3 yıl SpaceX'in indirdiği son Falcon 9 gereğinden fazla hasar gördü 3 yıl Runkeeper, kişisel bilgilerinizi satıyor 3 yıl TÜBİTAK’tan Atık Pil Geri Kazanım Tesisi 3 yıl Corsair RM1000i "Sessiz Canavar" power supply incelemesi 3 yıl Sınıfındaki en iyi kameraya sahip Moto G4 Plus tanıtıldı 3 yıl HTC 10'dan esintiler sunan OnePlus 3'ün yeni görüntüsü yayınlandı 3 yıl Moto G, dördüncü nesle terfi ediyor 3 yıl WhatsApp sonunda görüntülü arama özelliğine kavuşuyor 3 yıl iOS 9.3.2 güncellemesinde yine sorun 3 yıl Samsung Türkiye’de “Yapay Zeka Laboratuvarı” açtı 3 yıl Lenovo’dan 100$’lık Vibe C akıllı telefon 3 yıl Prison Break yeniden ekranlara dönüyor 3 yıl Sony Xperia XA Ultra: OIS destekli ön kamera ve dev ekran 3 yıl YouTube iOS uygulaması Cardboard desteği ile güncellendi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çin, hidrojen ile çalışan tramvay geliştirdi Sonraki Fotoğraf ve linkler, artık Twitter karakter sınırına takılmayacak 3 yıl İklim değişikliği: Nisan ayında sıcaklık rekoru, 2016 tarihin en sıcak yılı olacak 3 yıl HTC Desire 820 nihayet Android Marshmallow almaya başladı 3 yıl Garmin, GPS destekli yeni bilekliğini duyurdu 3 yıl GPS'e güvendi otomobiliyle buz gibi mavi sulara gömüldü 3 yıl AMD Polaris davetiyeleri 1 Haziran’ı işaret ediyor 3 yıl Meizu Pro 6 mercek altında: 10 çekirdekli işlemci, 3DTouch, USB 3.1 ve dahası... 3 yıl Google'a Avrupa Birliği'nden 3.4 milyar dolarlık ceza geliyor 3 yıl Google Spaces, paylaşımın yeni adı 3 yıl Tesla ucuz işçi kullanmakla suçlanıyor 3 yıl Türkiye’de akıllı telefon değiştirme sıklığı 2,5 yıl 3 yıl Huawei’den Xiaomi Mi Band’a rakip geliyor 3 yıl Milli savaş uçağına ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı 3 yıl Google Chrome, Flash desteğine son veriyor 3 yıl Alcatel Türkiye ofisi faaliyete başladı 3 yıl AMD Radeon M400 ekran kartları resmi sitede 3 yıl Türk yapımı Jump.Now sınırları zorlamaya geliyor 3 yıl MSI X99A GAMING Pro Carbon anakart duyuruldu 3 yıl Mesajlaşma uygulaması Line, kurye ile sipariş gönderecek 3 yıl Microsoft temiz Windows 10 kurulumunu kolaylaştıracak bir araç hazırlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim