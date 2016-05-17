Çin, hidrojen ile çalışan tramvay geliştirdi

Çin'in atmosfere bolca saldığı zararlı sera gazlarını düşürmek için bir adım da Çin Güney Demiryolu Şirketi'nin (China Soul Rail Corporation) iştiraki olan Sifang'dan geldi. Sifang, dünyanın hidrojenle çalışan ilk tramvayını üretti. Tramvayın üretilmesi için toplamda iki yıl araştırma ve geliştirme faaliyetlerine harcandı. Bu sürecin sonunda ise gücünü tamamen hidrojen yakıt hücrelerinden alan bir tramvay ortaya çıktı. Geliştirilen araç bir tren değil tramvay olduğu için maksimum hızı saatte 70 km ile sınırlı. Ayrıca araç sadece şehirlerde kullanılacak. Aracın yolcu kapasitesi ise 380 kişi.

Tramvayın deposunun doldurulması yalnızca 3 dakika sürüyor ve araç 100 kilometrelik bir menzil sunuyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yeni tramvay şehirlerde havanın daha temiz olmasına ve işletme maliyetlerinin düşmesine yarayacak. Tramvayın tek salınımı/atığı ise su olacak. Üstelik hidrojen yakıt hücreleri 100 santigrat derecenin altında muhafaza edileceği için herhangi bir şekilde nitrojen oksit salınımı meydana gelmeyecek.

Aracın videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz:





http://www.alternative-energy-news.info/hydrogen-powered-tram/