Çin, yeşil hidrojen üretiminde dünyanın geri kalanını geride bırakıyor

Tam Boyutta Gör Çin, ulusal hidrojen üretim hedeflerini diğer yenilenebilir enerji hedeflerinde olduğu gibi aşmaya hazırlanıyor. Ülke rekor miktarda güneş ve rüzgar kapasitesine sahipken benzer bir hamleyi de yeşil hidrojen üretiminde gerçekleştiriyor. Yayınlanan yeni rapora göre halihazırda dünyanın en büyük hidrojen üreticisi ve tüketicisi olan Çin’in yıl sonuna kadar yaklaşık 2,5 gigawatt hidrojen elektrolizör kapasitesi kurması öngörülüyor.

Çin, temiz hidrojende lider

2,5 gigawatt hidrojen elektrolizör kapasitesi ile Çin’in yılda 220.000 ton yeşil hidrojen üretmesi bekleniyor. Bunun da dünyanın geri kalanından yılda 6.000 ton daha fazla olduğu ve ulusal 2025 hedefi olan 200.000 tonu aştığı belirtiliyor. Referans olması açısından, 2022 yılında Avrupa'nın yeşil hidrojen üretimi sadece 20.000 tondu.

Tam Boyutta Gör Rystad Energy raporuna göre Çin, 2023 yılında kümülatif 1 GW elektrolizör kapasitesi kurarak teknolojinin benimsenmesinde dünya lideri konumunu pekiştirdi. Bununla birlikte, Çin'in hidrojen arzının önemli bir kısmı kömür gazlaştırma veya buhar metan reformasyonu (SMR) yoluyla üretilen gri hidrojenden elde ediliyor. Ülke 2023 yılında yaklaşık 35,5 milyon ton hidrojen üretti. Ancak yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik kullanılarak suyun bileşenlerine ayrıştırılmasıyla elde edilen yeşil hidrojen sadece yüzde 1'lik bir paya sahipti.

Çin, dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini devreye aldı 1 gün önce eklendi

Dünyanın en büyük sera gazı emisyonu yapan ülkesi olan Çin, 2060 yılına kadar ulusal karbon-nötr hedefine ulaşmak için hidrojeni gelecekteki enerji karışımında kilit bir unsur olarak tanımlıyor. Bu bağlamda ülke, “gri” hidrojen yerine artık “yeşil” hidrojen, yani üretimin temiz kaynaklar tarafından yapılmasını merkeze alıyor. Çin’in hidrojen üretiminin 2050 yılına kadar 119 milyon tona ulaşması ve bunun 70 milyon tonunun yeşil hidrojen arzıyla oluşturulması hedefleniyor. Bu arada rapor, 1 milyon tpa yeşil hidrojen üretiminin yaklaşık 20 GW kara rüzgâr kapasitesine ihtiyaç duyduğuna işaret ediyor. Bu, Çin için bir sorun değil zira ülke, 2023 yılında güneş enerjisinde 217 GW, rüzgarda ise 76 GW'lık yeni kurulum yaptı.

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Çin, yeşil hidrojen üretiminde tüm dünyayı geride bırakıyor