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    Çin, yeşil hidrojen üretiminde dünyanın geri kalanını geride bırakıyor

    Çin, ulusal hidrojen üretim hedeflerini belirlediği takvimden önce aşmaya hazırlanıyor. Çin, yılda 220.000 ton yeşil hidrojen üretmeye hazırlanırken tüm dünyayı da geride bırakıyor.
    Çin, yeşil hidrojen üretiminde tüm dünyayı geride bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Çin, ulusal hidrojen üretim hedeflerini diğer yenilenebilir enerji hedeflerinde olduğu gibi aşmaya hazırlanıyor. Ülke rekor miktarda güneş ve rüzgar kapasitesine sahipken benzer bir hamleyi de yeşil hidrojen üretiminde gerçekleştiriyor. Yayınlanan yeni rapora göre halihazırda dünyanın en büyük hidrojen üreticisi ve tüketicisi olan Çin’in yıl sonuna kadar yaklaşık 2,5 gigawatt hidrojen elektrolizör kapasitesi kurması öngörülüyor.

    Çin, temiz hidrojende lider

    2,5 gigawatt hidrojen elektrolizör kapasitesi ile Çin’in yılda 220.000 ton yeşil hidrojen üretmesi bekleniyor. Bunun da dünyanın geri kalanından yılda 6.000 ton daha fazla olduğu ve ulusal 2025 hedefi olan 200.000 tonu aştığı belirtiliyor. Referans olması açısından, 2022 yılında Avrupa'nın yeşil hidrojen üretimi sadece 20.000 tondu.

    Çin, yeşil hidrojen üretiminde tüm dünyayı geride bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Rystad Energy raporuna göre Çin, 2023 yılında kümülatif 1 GW elektrolizör kapasitesi kurarak teknolojinin benimsenmesinde dünya lideri konumunu pekiştirdi. Bununla birlikte, Çin'in hidrojen arzının önemli bir kısmı kömür gazlaştırma veya buhar metan reformasyonu (SMR) yoluyla üretilen gri hidrojenden elde ediliyor. Ülke 2023 yılında yaklaşık 35,5 milyon ton hidrojen üretti. Ancak yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik kullanılarak suyun bileşenlerine ayrıştırılmasıyla elde edilen yeşil hidrojen sadece yüzde 1'lik bir paya sahipti.

    Dünyanın en büyük sera gazı emisyonu yapan ülkesi olan Çin, 2060 yılına kadar ulusal karbon-nötr hedefine ulaşmak için hidrojeni gelecekteki enerji karışımında kilit bir unsur olarak tanımlıyor. Bu bağlamda ülke, “gri” hidrojen yerine artık “yeşil” hidrojen, yani üretimin temiz kaynaklar tarafından yapılmasını merkeze alıyor. Çin’in hidrojen üretiminin 2050 yılına kadar 119 milyon tona ulaşması ve bunun 70 milyon tonunun yeşil hidrojen arzıyla oluşturulması hedefleniyor. Bu arada rapor, 1 milyon tpa yeşil hidrojen üretiminin yaklaşık 20 GW kara rüzgâr kapasitesine ihtiyaç duyduğuna işaret ediyor. Bu, Çin için bir sorun değil zira ülke, 2023 yılında güneş enerjisinde  217 GW, rüzgarda ise 76 GW'lık yeni kurulum yaptı.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/china-surpasses-2025-green-hydrogen-goals https://www.rystadenergy.com/news/china-hydrogen-targets
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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