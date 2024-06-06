Çin, yeşil hidrojen üretiminde dünyanın geri kalanını geride bırakıyor

Çin, temiz hidrojende lider
2,5 gigawatt hidrojen elektrolizör kapasitesi ile Çin’in yılda 220.000 ton yeşil hidrojen üretmesi bekleniyor. Bunun da dünyanın geri kalanından yılda 6.000 ton daha fazla olduğu ve ulusal 2025 hedefi olan 200.000 tonu aştığı belirtiliyor. Referans olması açısından, 2022 yılında Avrupa'nın yeşil hidrojen üretimi sadece 20.000 tondu.
Dünyanın en büyük sera gazı emisyonu yapan ülkesi olan Çin, 2060 yılına kadar ulusal karbon-nötr hedefine ulaşmak için hidrojeni gelecekteki enerji karışımında kilit bir unsur olarak tanımlıyor. Bu bağlamda ülke, “gri” hidrojen yerine artık “yeşil” hidrojen, yani üretimin temiz kaynaklar tarafından yapılmasını merkeze alıyor. Çin’in hidrojen üretiminin 2050 yılına kadar 119 milyon tona ulaşması ve bunun 70 milyon tonunun yeşil hidrojen arzıyla oluşturulması hedefleniyor. Bu arada rapor, 1 milyon tpa yeşil hidrojen üretiminin yaklaşık 20 GW kara rüzgâr kapasitesine ihtiyaç duyduğuna işaret ediyor. Bu, Çin için bir sorun değil zira ülke, 2023 yılında güneş enerjisinde 217 GW, rüzgarda ise 76 GW'lık yeni kurulum yaptı.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/china-surpasses-2025-green-hydrogen-goals https://www.rystadenergy.com/news/china-hydrogen-targets Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.