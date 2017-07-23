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Çin hükümeti Müslümanlara zorla casus uygulama yükletiyor

Çin hükümeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan müslümanları telefonlarına özel bir uygulama yüklemeye zorluyor. Devletin izleme yapmasını sağlayan casus uygulamayı yüklemeyenler tutuklanacak.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Çin hükümeti etnik azınlıkların bir kısmını, akıllı telefonlarına özel bir uygulama yüklemeye zorluyor. Kullanıcıların tüm hareketlerinin devlet tarafından izlenmesini sağlayan bu uygulamayı 10 gün içinde cihazına kurmayanlar ise göz altına alınacak.
Girişim Çin'in batısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde başlatıldı. Yetkililer WeChat aracılığıyla Urumçi sakinlerine, Jingwang adlı bir Android uygulaması yüklemelerinin zorunlu olduğunu belirten bir mesaj gönderdiler. Kullanıcıları bir casus gibi izleyen uygulama "terör içerikli ve yasadışı dini videolar, resimler, fotoğraflar, e-kitaplar ve elektronik belgeleri" tespit edebiliyor.
Yerel basın, bölgedeki insanların çoğunun Müslüman olduğunu ve mesajın hem Mandarin dilinde hem de 8 milyon nüfuslu Uygur etnik grubu tarafından konuşulan Uygurca olarak gönderildiğini söylüyor.

Casus Android uygulamasını kurmayana göz altı

Mesajda ayrıca uygulamayı 10 gün içerisinde kurmayanların göz altına alınacağını bildiren bir uyarıyla birlikte, uygulamanın indirilmesini sağlayan bir QR kod var.
Kolluk kuvvetleri, herkesin uygulamayı yüklediğinden ve cihazlarda yasa dışı herhangi bir içeriğin depolanmadığından emin olmak için önümüzdeki haftalarda rastgele denetimlerin gerçekleştirileceği konusunda uyarıda bulundu. Uygulama çalışıyorsa ve yönergeleri ihlal eden içerik tespit edilirse kullanıcılardan silmeleri istenecek. Buna uymayanlar ise polis tarafından göz altına alınacak.
Ayrıca Bkz. "Essential Phone'un çıkış tarihi "tekrar" açıklandı"
Uygulama, Çin'deki en popüler iletişim platformlarından ikisi olan WeChat ve Weibo'daki sohbetler de dahil olmak üzere telefonda gerçekleştirilen eylemlerin çoğunu gizlice izleyebiliyor. Ayrıca Wi-Fi giriş bilgileri, cihaz IMEI numarası ve SIM kartı verileri gibi bilgilerin yanı sıra cihazda depolanan medya dosyaları ve terörist faaliyetlerle bağlantılı tüm içerikler için de gözetim söz konusu.
Casus uygulamayla kullanıcıları izleme girişiminin sadece Android cihazları hedeflediği görülüyor ancak iOS'un Çin'deki cihazların %10'undan daha az bir kısmında çalıştığı göz önüne alındığında, hedefteki azınlık grubunun büyük bir bölümünün izlenmeye takılacağı söylenebilir.

http://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/shaoshuminzu/ql2-07132017112039.html Yorum Yaz
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hidrojennn 1 yıl en beğenilen
çinde bazı şeyler hala komunist kafa da kalmış. bölge özerk. 200bin geçince ayrılacak ve bagımsız olacaklar. nüfus 2 milyon ayrılamıyorlar, dünya da buna birşey demiyor. sebebi bölgedeki dogalgaz ve uranyum kaynakları. Türkiye'de yaşayan Oguz boyları (Türkmenler) bu bölgeden geldiler. ben birkaç Uygur Türkü ile karşılaştım Türkçeleri bize yakın anlaşabiliyorsunuz. ülkemiz de her ota boka gösteri yapan aktivist geçinen gruplar senelerdir bu bölgede olan katliamlara seyirci kalıyorlar.
çinde bazı şeyler hala komunist kafa da kalmış. bölge özerk. 200bin geçince ayrılacak ve bagımsız olacaklar. nüfus 2 milyon ayrılamıyorlar, dünya da buna birşey...
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emre1393 1 yıl
eyyy çin sen kimsin ya diyebilir mi, diyemez.
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SigSauer6 1 yıl emre1393
emre1393

eyyy çin sen kimsin ya diyebilir mi, diyemez.

Biz dalga geçmeyi bırakıp bu ülkeye bir şeyler katabilseydik.Ona onu diyebilecek cesareti verirdik.
emre1393eyyy çin sen kimsin ya diyebilir mi, diyemez.Biz dalga geçmeyi bırakıp bu ülkeye bir şeyler katabilseydik.Ona o...
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