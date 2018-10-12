Çin’in en zenginleri listesinde kripto girişimcileri de var

Geçtiğimiz günlerde Çin'in en zenginlerinin bulunduğu bir liste yayınlandı. Yayınlanan listede, Çin'in en büyük kripto para madenciliği cihazları üreticisi olan Bitmain Technologies'in kurucu ortağı Micree Zhan Ketuan, tahmini 29,5 milyar yuanlık (2,4 milyar dolar) servetiyle ilk 100’de yer alıyor. Listede Ketuan'dan sonraki en zengin kripto girişimcisi, 204. sırada yer alan ve 16,5 milyar yuanlık (2.3 milyar dolar) servetiyle Bitmain'in diğer kurucu ortağı Wu Jihan oldu.



Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, yaklaşık 15 milyar yuanlık (2.1 milyar dolar) servetiyle ile 230. sırada yer alırken onu OKCoin borsasının kurucusu Star Xu ve Huobi’nin kurucusu Li Lin izledi.

Dijital para madenciliği cihazları üreten Canaan Creative'in kurucusu Zhang Nangeng ve madencilik cihazları üreten bir başka şirket olan Ebang International Holdings'in kurucusu Hu Dong da yayınlanan listede yer aldı.

Listede 7 milyar yuanlık (1 milyar dolar) servetiyle Bitcoin yatırımcısı Li Xiaolai da var. Geçtiğimiz günlerde Li, gelecekteki Blockchain projelerine artık yatırım yapmayacağını söylemişti.

https://cointelegraph.com/news/annual-list-of-chinas-richest-includes-crypto-entrepreneurs