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Çin kendi Wikipedia'sını oluşturmak için kolları sıvadı

Çin, Wikipedia'ya rakip olacak kendi çevrimiçi ansiklopedisini oluşturmak için binlerce akademisyeni istihdam etti. Platformun, Wikipedia'nın Çin versiyonuyla aynı boyutta olması planlanıyor.
2 yıl
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9
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Çin kendi Wikipedia'sını oluşturmak için kolları sıvadı
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Çin, Great Firewall isimli internet sansürü programı kapsamında uzun bir süredir kısmi olarak erişim yasağı uyguladığı Wikipedia'ya rakip olacak bir çevrimiçi sözlük oluşturma hazırlığında. Ülkede her ne kadar Baidu ve Qihoo 360 gibi internet şirketleri kendi sözlüklerini oluştursa da bu sözlükler Wikipedia'nın yanında oldukça sönük kalıyordu. Bu duruma son vermek isteyen Çin hükümeti kendi çevrimiçi ansiklopedisini oluşturmak üzere 20.000 akademiseyeni görevlendirdi. 


100'den fazla akademik disiplin hakkında yazılacak olan yaklaşık 300.000 girdiden oluşacak dev ansiklopedinin önümüzdeki yıl hazır olması ve Wikipedia'yla boy ölçüşecek seviyeye gelmesi planlanıyor. Ülke için bir ilk niteliği taşıyacak olan Çin Ansiklopedisi isimli platform Britannica Ansiklopedisi'nin iki katı büyüklüğünde ve Wikipedia'nın Çin dil versiyonuyla aynı boyutta girdiye sahip olacak.


Platformun oluşturulmasından sorumlu olan Çin Kitap ve Süreli Yayınlar Dağıtım Birliği başkanı Yang Muzhi, akademisyenlere yaptığı açıklamada "Çin Ansiklopedisi bir kitap değil, büyük bir kültür duvarı." diyerek yaptıkları işin önemini vurgularken Çin'in uluslararası baskı altında olduğunu ve "anavatanı ve toplumu yönlendirmek ve yönetmek" için kendi ansiklopedilerini üretmenin acil bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.


Tarafsızlığından Şüphe Duyuluyor 

720 milyon internet kullanıcısıyla dünyanın en büyük kullanıcı ağına ev sahipliği yapan Çin'de son zamanlarda Facebook ve Google gibi şirketlerin bazı sansür uygulamalarını hayata geçirerek ülkede tekrardan kullanıma sunulabileceği tartışılırken atılan bu adım ülkenin sansür programını sıkı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğini gösterirken oluşturulacak ansiklopedinin de, bu sansür programına paralel olacak şekilde, tarafsız olmayacağı tahmin ediliyor.

https://www.engadget.com/2017/05/02/china-makes-its-own-wikipedia/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tahir40 2 yıl en beğenilen
Yasak ve sansür konusunda 1 numaralı rakibimiz Çin bizdeki Wikipedia yasağını görüp yasaklamadan önce yerini hazırlıyor anlaşılan ;)
1 Yanıt Yanıtla +7
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eulogy 2 yıl
Bence en iyisini yapıyorlar. Ben de dünya hakiminin araçlarını kullanmak istemem.
Sansür diye hakaret etmeye çalıştığınız şey aslında özgürlük.
Google'dan daha büyük zindan mı var mesela ?
Bence en iyisini yapıyorlar. Ben de dünya hakiminin araçlarını kullanmak istemem.Sansür diye hakaret etmeye çalıştığınız şey aslında özgürlük.Google'd...
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DH Misafiri 2 yıl
Bizde hazıra o kadar alışılmış ki bir şey yasaklandığı zaman aglamaktan başka bir şey yapmayan tayfa oluşuyor. Hâlâ çoğu platformun yerli alternatifi kurulmadi, çalışmasına dahi baslanmadi... Adamlar Türk Mahkemelerini tanımam diyor, tanimiyorsa burada hizmet de vermesin.
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kadirirdem 2 yıl
Biraz geç kaldılar ama yine de rekabet iyidir.
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GetSomeRest 2 yıl
Sözkonusu amerikan kuruluşları olunca tarafsızlığından şüphe edilmiyor ama Çin, Rusya ya da batı ülkelerinin karşısında olan bir ülke olunca "tarafsız olmayacağı tahmin ediliyor" bababababa. Sizin amerika sever beyinlerinizin içine ... ne koydular acaba!
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eulogy 2 yıl
Bence en iyisini yapıyorlar. Ben de dünya hakiminin araçlarını kullanmak istemem.
Sansür diye hakaret etmeye çalıştığınız şey aslında özgürlük.
Google'dan daha büyük zindan mı var mesela ?
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Fashionality 2 yıl
Bir de bu akademisyenleri falan toplayip kendi kutuphanemizi kuracagiz ayagiyla uyguladiklari sansurun ustunu ortmeye calisiyor,
az cakal degiller
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serafon 2 yıl
Vay be Wikipedia nın da gizli ajandası varmış. Bir de ağlayıp para istemişlerdi milletten. Korkulur bunlardan
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selcuksert38 2 yıl
Yasaklamak doğru değil ancak her ülke ve ulusun objektif bir dijital kütüphane oluşturması gerekli
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Yasak ve sansür konusunda 1 numaralı rakibimiz Çin bizdeki Wikipedia yasağını görüp yasaklamadan önce yerini hazırlıyor anlaşılan ;)
1 Yanıt Yanıtla +7
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dragonborn95 2 yıl tahir40
tahir40
Yasak ve sansür konusunda 1 numaralı rakibimiz Çin bizdeki Wikipedia yasağını görüp yasaklamadan önce yerini hazırlıyor anlaşılan ;)

Çinde bütün yasakların yerli bir karşılığı var ama bizde yok. Farkımız bu.
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