Çin kendi Wikipedia'sını oluşturmak için kolları sıvadı

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Çin, Great Firewall isimli internet sansürü programı kapsamında uzun bir süredir kısmi olarak erişim yasağı uyguladığı Wikipedia'ya rakip olacak bir çevrimiçi sözlük oluşturma hazırlığında. Ülkede her ne kadar Baidu ve Qihoo 360 gibi internet şirketleri kendi sözlüklerini oluştursa da bu sözlükler Wikipedia'nın yanında oldukça sönük kalıyordu. Bu duruma son vermek isteyen Çin hükümeti kendi çevrimiçi ansiklopedisini oluşturmak üzere 20.000 akademiseyeni görevlendirdi.





100'den fazla akademik disiplin hakkında yazılacak olan yaklaşık 300.000 girdiden oluşacak dev ansiklopedinin önümüzdeki yıl hazır olması ve Wikipedia'yla boy ölçüşecek seviyeye gelmesi planlanıyor. Ülke için bir ilk niteliği taşıyacak olan Çin Ansiklopedisi isimli platform Britannica Ansiklopedisi'nin iki katı büyüklüğünde ve Wikipedia'nın Çin dil versiyonuyla aynı boyutta girdiye sahip olacak.





Platformun oluşturulmasından sorumlu olan Çin Kitap ve Süreli Yayınlar Dağıtım Birliği başkanı Yang Muzhi, akademisyenlere yaptığı açıklamada "Çin Ansiklopedisi bir kitap değil, büyük bir kültür duvarı." diyerek yaptıkları işin önemini vurgularken Çin'in uluslararası baskı altında olduğunu ve "anavatanı ve toplumu yönlendirmek ve yönetmek" için kendi ansiklopedilerini üretmenin acil bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.





Tarafsızlığından Şüphe Duyuluyor

720 milyon internet kullanıcısıyla dünyanın en büyük kullanıcı ağına ev sahipliği yapan Çin'de son zamanlarda Facebook ve Google gibi şirketlerin bazı sansür uygulamalarını hayata geçirerek ülkede tekrardan kullanıma sunulabileceği tartışılırken atılan bu adım ülkenin sansür programını sıkı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğini gösterirken oluşturulacak ansiklopedinin de, bu sansür programına paralel olacak şekilde, tarafsız olmayacağı tahmin ediliyor.

https://www.engadget.com/2017/05/02/china-makes-its-own-wikipedia/