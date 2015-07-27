Çin, konsol yasağını tamamen kaldırıyor

2000 yılında ebeveynlerin oyun konsolları konusundaki düşüncelerine kulak veren Çin hükumeti "genç bireylerin daha sağlıklı gelişebilmesi" için ülke genelinde konsol satışlarını yasaklamıştı. Geçtiğimiz yıl ise 14 yıllık yasak kısmen kalkmış ve "Şangay serbest ticaret alanı" içerisinde konsolların denetlenerek satılmasına izin verilmişti. Bu pilot uygulamanın başarılı olmasının ardından satış yasağının tamamen kaldırılması kararı alındı.

Yeni karar, yerli ve yabancı üreticilerin ülkenin tüm bölgelerinde konsol satışı yapmasının önünü açmış durumda. Yasağın kalkmasının ardından Xbox, Playstation ve Nintendo gibi oyun konsolunun dev isimleri Çin'de satışlara başlamak için kolları sıvadı. Sony sözcüsü durumu "Bizim için harika bir haber" şeklinde değerlendirirken Microsoft ve Nintendo kanadından henüz yasakların kalkması ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Araştırma firması Newzoo BV'nin yaptığı analize göre Çin'de video oyunları ve konsol pazarı bir önceki yıla göre %23 artarak 22.2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yasak ülkedeki oyunculuğun genellikle PC platformu üzerinde şekillenmesine sebep olurken, şimdi konsolların yeniden satışlara başlamasının PC'ye olan ilgiyi ne derecede düşüreceği merak konusu.

http://www.wsj.com/articles/sony-closer-to-shipping-game-consoles-in-china-1412851408