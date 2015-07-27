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Çin, konsol yasağını tamamen kaldırıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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35
Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Çin, konsol yasağını tamamen kaldırıyor
 
2000 yılında ebeveynlerin oyun konsolları konusundaki düşüncelerine kulak veren Çin hükumeti "genç bireylerin daha sağlıklı gelişebilmesi" için ülke genelinde konsol satışlarını yasaklamıştı. Geçtiğimiz yıl ise 14 yıllık yasak kısmen kalkmış ve "Şangay serbest ticaret alanı" içerisinde konsolların denetlenerek satılmasına izin verilmişti. Bu pilot uygulamanın başarılı olmasının ardından satış yasağının tamamen kaldırılması kararı alındı.
Yeni karar, yerli ve yabancı üreticilerin ülkenin tüm bölgelerinde konsol satışı yapmasının önünü açmış durumda. Yasağın kalkmasının ardından Xbox, Playstation ve Nintendo gibi oyun konsolunun dev isimleri Çin'de satışlara başlamak için kolları sıvadı. Sony sözcüsü durumu "Bizim için harika bir haber" şeklinde değerlendirirken Microsoft ve Nintendo kanadından henüz yasakların kalkması ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Araştırma firması Newzoo BV'nin yaptığı analize göre Çin'de video oyunları ve konsol pazarı bir önceki yıla göre %23 artarak 22.2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yasak ülkedeki oyunculuğun genellikle PC platformu üzerinde şekillenmesine sebep olurken, şimdi konsolların yeniden satışlara başlamasının PC'ye olan ilgiyi ne derecede düşüreceği merak konusu. 

http://www.wsj.com/articles/sony-closer-to-shipping-game-consoles-in-china-1412851408 Yorum Yaz
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Western alien 4 yıl en beğenilen
Alan herkez aynı anda psn'ye girerse halimize
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Omoshiroi 4 yıl
Ps4 yakında kırılır o zaman
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teramit 4 yıl
çin tek başına bir konsolun dünya satışının %30'unu oluşturabilir.
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BekirTemel 4 yıl
Xbox 1 var,sıkıntı yok server açısından.


En azından Playstation a göre
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Witcher3 4 yıl
Simdi ps4 satislarini tahmin edemiyorum.
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huseyinadukeeee 4 yıl
Dünyada ps4 kalmayacak.
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ajdarvevo 4 yıl
Ustream
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DonsuzBalık 4 yıl
windows xp üzeri işletim sisteminin yasak olduğu ülkede büyük bir gelişime
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Yoneey 4 yıl
xbox karlı olacağı bir haber japon mallarına boykot yapıyordu çinliler.
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Dante 4 yıl
Çin store'da fiyatlar nasil olacak bakalim
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aycibin 4 yıl
ps olmadan olurmu yaaaa
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radzel4343 4 yıl
Aazam
Vay anasını, çin gibi teknomanyak bi ülkede yasak olduğunu bilmiyordum.

hocam tam olarak yasak değildi özel ticaret bölgelerinde satışı serbestti. pazarda çok bir kıpırdanma olmaz bence burdaki arkadaşların bahsettiği gibi.. isteyen internetten sipariş ile temin edebiliyordu.Serbest kaldığına göre yerli bir alternatifi günyüzüne çıkıcak.Aynı telefon sektörü gibi.
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TheMarjinaLs 4 yıl
PS4 , XONE Karşısında rahat +10.000.000 farklı satış rakamı koyar gibi :)
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ESAras 4 yıl
yalnız yasak gerçekten sacma olmus
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alemburda34 4 yıl
Çin psn kayıt şart oldu :)
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Captain_Ivy 4 yıl
Vay anasını, çin gibi teknomanyak bi ülkede yasak olduğunu bilmiyordum.
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DH Misafiri 4 yıl
yakında çin menşeili oyun konsolu görüceğimizi düşünüyorum
bu kadar büyük bir pazara girmeden durmayacaklardır.
keza oyun pazarıda öyle.
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MetalWave 4 yıl
resmen patlama olur satışta. diğer ülkelerde Xbox 360 ps 3 olanlar idare edip almıyordu bunlarda oda yok. ağzı sulanmıştır sony'nin
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teramit 4 yıl
çin tek başına bir konsolun dünya satışının %30'unu oluşturabilir.
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