Çin malı telefonla konuşurken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

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Dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Çin'de faaliyet gösteren üreticiler, Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Apple ve HTC gibi cep telefonu sektörüne yön veren firmaların ürünlerini yapılan onca uyarıya karşın klonlayıp küresel pazara sunmaya devam ediyor. Küresel pazarı adeta istila eden Çin menşeili cep telefonları ve gerek rakiplerine kıyasla fiyat avantajları gerek orjinal ürünlere benzerlikleri nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Peki bu ürünlerin üreticiler tarafından yeteri kadar kalite ve güvenlik testlerine tabii tutulup tutulmadığını daha önce hiç düşündünüz mü?
Teknoloji dünyasında genelde yan sanayi üretimi bataryaların şarj ya da konuşma esnasında patladığına dair haberlere şahit oluyoruz. Kullanıcının elinde adeta bir bomba gibi patlayan telefon yanma, sıçrayan parçalardan dolayı yaralanma ve hatta ölümle dahi sonuçlanabiliyor. Fakat bu seferki olay biraz daha farklı...
Hindistan'da yaşayan ve Çin malı cep telefonu kullanan 25 yaşındaki Dhanji Damor, telefonu şarj cihazına bağlıyken konuştuğu esnada elektrik akımına kapıldı. Bu feci olayın hemen ardından hastaneye kaldırılan Damor ne yazık ki kurtarılamadı.
Bu tür olayları göz önünde bulundurduğumuzda Çin malı cep telefonu, aksesuar veya batarya alırken tekrar tekrar düşünmek gerektiğini söylemek mümkün. Söz konusu insan hayatı ve sağlıksa gerisi teferrüat olarak kalıyor.
http://www.cellular-news.com/story/49638.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Iphone 4s 4 s3 piyasadaki bütün telefonların patladığı haberini gördük maalesef.
Hele hele bir de çakma batarya mevzusu tam bir facia. Orjinalden çok çakma var piyasada. Sorsan çakma ama orjinali kadar kaliteli ağbi..
Evet Yüksek gerilim trafosunun içinde kaskad devresinde yüksek gerilim kondansatörleri elektriği uzun müddet saklayabilir ama oraya normal vatandaşın eli denk gelmez tv nin içini açıp EHT tüp soketini sökmen lazım.
(tam bilmiyorum.)
ben laptopun adaptörüne dilimi değiriyorum dilimi tiretiyor sadece
dandik bi adaptör ne kadar güç verebilir ki ?
Bunca yıldır elektronik ve elektrikle uğraşıyorum ... :) iyi atmışsın :)
Şöyle olmuş olabilir: Şarj aletlerinin içindeki devrenin birinci tarafı 220 volt yani yüksek gerilim ikinci tarafı bundan elektriki olarak bağımsız yani yalıtılmış düşük gerilim devresi kısmıdır. Bu modüle komple SMPS denir.(switch mode pals system)İki devreyi birbirinden ayıran ve güç dönüşümü sağlayan yüksek frekansla çalışan smps trafosu aşırı ısınıp içindeki yalıtıcı eriyip birinci devre ile ikinci devre yani yüksek gerilim kısmı ile alçak gerilim kısmı teması sağlanmıştır. Arkadaşında elleri ıslak olarak yada terli telefonun metal aksmına denk gelmiş ve kasları kitlenmiş olabilir. Ne diyelim ecel zamanı gelince herkezi bi şekilde bi yerde bi bahane ile yakalayacak..Selamlar
Olayı yanlış anlamışsın bahsedilen tel herhangi bi lisansı olmayan güvenlik testlerinden geçmemiş sar değeri tavan yapan merdiven altı üretim cihazlar. tabi buyuk fırmalar çinde fabrika kuruyor işçilik ucuz olduğu için.Ancak sadec işçilik için projedir lisanstır güvenlik testleridir bunların hepsinide yapıyorlar.
40.000 volta carpılan 440volta carpılan ve hala yasayan tanıdıklarım var.birinin kıcından digerinin sag dirseginden devreyi tamamladı akım.vucudu mahvediyor ama yaşıyorsun sonuçta.
elektrikle ugrasırken sag elinizi tercih edin kalbinize bişey olmasın.elektrik cıkacak bi yer bulur:)
bana göre milyonda bir ihtimal öleceği varsa bahanesi oluyor işte çin malı dediğimiz ürünler kullanmış olduğumuz cihazların bir çoğu değilmi
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