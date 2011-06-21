Çin malı telefonla konuşurken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Çin'de faaliyet gösteren üreticiler, Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Apple ve HTC gibi cep telefonu sektörüne yön veren firmaların ürünlerini yapılan onca uyarıya karşın klonlayıp küresel pazara sunmaya devam ediyor. Küresel pazarı adeta istila eden Çin menşeili cep telefonları ve gerek rakiplerine kıyasla fiyat avantajları gerek orjinal ürünlere benzerlikleri nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Peki bu ürünlerin üreticiler tarafından yeteri kadar kalite ve güvenlik testlerine tabii tutulup tutulmadığını daha önce hiç düşündünüz mü?

Teknoloji dünyasında genelde yan sanayi üretimi bataryaların şarj ya da konuşma esnasında patladığına dair haberlere şahit oluyoruz. Kullanıcının elinde adeta bir bomba gibi patlayan telefon yanma, sıçrayan parçalardan dolayı yaralanma ve hatta ölümle dahi sonuçlanabiliyor. Fakat bu seferki olay biraz daha farklı...



Hindistan'da yaşayan ve Çin malı cep telefonu kullanan 25 yaşındaki Dhanji Damor, telefonu şarj cihazına bağlıyken konuştuğu esnada elektrik akımına kapıldı. Bu feci olayın hemen ardından hastaneye kaldırılan Damor ne yazık ki kurtarılamadı.



Bu tür olayları göz önünde bulundurduğumuzda Çin malı cep telefonu, aksesuar veya batarya alırken tekrar tekrar düşünmek gerektiğini söylemek mümkün. Söz konusu insan hayatı ve sağlıksa gerisi teferrüat olarak kalıyor.



http://www.cellular-news.com/story/49638.php