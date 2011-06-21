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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin malı telefonla konuşurken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

7 yıl
10,4b
1
79
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Çin'de faaliyet gösteren üreticiler, Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Apple ve HTC gibi cep telefonu sektörüne yön veren firmaların ürünlerini yapılan onca uyarıya karşın klonlayıp küresel pazara sunmaya devam ediyor. Küresel pazarı adeta istila eden Çin menşeili cep telefonları ve gerek rakiplerine kıyasla fiyat avantajları gerek orjinal ürünlere benzerlikleri nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Peki bu ürünlerin üreticiler tarafından yeteri kadar kalite ve güvenlik testlerine tabii tutulup tutulmadığını daha önce hiç düşündünüz mü? 
Teknoloji dünyasında genelde yan sanayi üretimi bataryaların şarj ya da konuşma esnasında patladığına dair haberlere şahit oluyoruz. Kullanıcının elinde adeta bir bomba gibi patlayan telefon yanma, sıçrayan parçalardan dolayı yaralanma ve hatta ölümle dahi sonuçlanabiliyor. Fakat bu seferki olay biraz daha farklı...
Hindistan'da yaşayan ve Çin malı cep telefonu kullanan 25 yaşındaki Dhanji Damor, telefonu şarj cihazına bağlıyken konuştuğu esnada elektrik akımına kapıldı. Bu feci olayın hemen ardından hastaneye kaldırılan Damor ne yazık ki kurtarılamadı.  
Bu tür olayları göz önünde bulundurduğumuzda Çin malı cep telefonu, aksesuar veya batarya alırken tekrar tekrar düşünmek gerektiğini söylemek mümkün. Söz konusu insan hayatı ve sağlıksa gerisi teferrüat olarak kalıyor.

http://www.cellular-news.com/story/49638.php Yorum Yaz
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Cremiesto 7 yıl en beğenilen
ölümler devam eder neyazikki bu arada P.R.C çin olduğunu bilmeyenler bile var.
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erolihsan 7 yıl
Telefono 320v ilemi şarz ediyormuş elaman cok merak ettim yada çabuk dolsun diye parmağını felan sokmuş olmasin sonucda adaptörin verdiği elektirikle anca titretir :)
Telefono 320v ilemi şarz ediyormuş elaman cok merak ettim yada çabuk dolsun diye parmağını felan sokmuş olmasin sonucda adaptörin verdiği elektirikle anca titre...
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waltran 7 yıl
adaptörde çin malı demek
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CVenturas 6 yıl
Hani bunlar tesadüf falan da. Li ion batarya gerçekten tehlike ya. Bir tek Nexus 4te bu sorun olmuyor sanırım. Onda ısıya dayanıklı li po gibi bir adı olan batarya vardı.

Iphone 4s 4 s3 piyasadaki bütün telefonların patladığı haberini gördük maalesef.

Hele hele bir de çakma batarya mevzusu tam bir facia. Orjinalden çok çakma var piyasada. Sorsan çakma ama orjinali kadar kaliteli ağbi..
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Abysm Nucleus 6 yıl
Magara yazacaktim zaten ayni konuymus
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Graypast 6 yıl
bende saçlarımı dandik bir saç kurutma makinesıyla kuruturken makineden elektrik gelmeye başladı , elimden atıcaktım ki elimde patladı.
her yerim simsiyah oldu
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ebulfeth 6 yıl
Hiçte sevmem sahte malları Allah korusun .
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DH Misafiri 6 yıl
HHİİİİ BENDE DE VAARRR ÇİN MALI İPHONE HEMEN ATICAM ÇÖPEEEE :o :O
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vedatkerem 7 yıl
Jimmy Wales
Klasör.:X:.
ottoman_solider
Klasör.:X:.
ottoman_solider Bende geçen 380 Volt Tri Faza kapıldım. Etrafım Bembeyaz oldu. Sağlam salladı ve yerden abartısız belki 1 mt. havaya hopladım. Yüksek gerilimli ısıtıcının kızdırma telleri koruyucusunu düzelteyim derken kendimi düzeltiyordum. Topraklamanız yoksa korkmayın sallar fırlatır atar ama ciddi yaralanmazsınız. Kesinlikle ayağınızda kauçuk tabanlı ayakkabı terlik vs. şart
tecrübe konuşuyor


Televizyonu anlatsam, elektron tüpü gibi hiç bişi çarpamaz adamı.... Çok yüksek elektrik yüklü bir kapasitor vazife görür namussuz.
Merak varya, içine türkürdüğüm 11 yaşındayım.
Açtım TV yi geçtim arkasına bakıyorum bu ney şu ney. derken. bir çıkıstıııı [:] diye ses, baktım ki 3 metre ilerdeki yemek masasının altındayım. Saçlarım 2 gün dimdik gezdim...
Unutmadan Elektriğe bağışıklılık da önemli bir unsur. Çünkü her insanın yağ su doku oranı vucudunun iletkenlik katsayını belirler... Ayrıca elektrik en kısa yolu seçer. sağ kolunuzla elektriği tutup sol kolunuzla duvara degmeniz elektriği kalp ve beyin ekseninden iletir. Ya felç bırakır ya da öldürür. Allah muhafaza[:]
keşke adını ottoman değilde elektroman yapsaydın
Bişey sorcam bende meraklıyım bu elektronik aletlere.Televizyon fişten çekili iken elektrik çarpma ihtimali varmı anlattığınız gibi?Ben çarpıyor diye biliyorum.Ancak televizyon kurcalamama rağmen korkuyla yaklaştığım için tornavidayla dokunabiliyorum sadece tvye..Buda baya zorlaştırıyır işimi :)
Evet var fiş çekildiği andan günler sonra bile içinde akım olabiliyormuş. Tamir için gelen elektronikçi söylemişti bana.

Evet Yüksek gerilim trafosunun içinde kaskad devresinde yüksek gerilim kondansatörleri elektriği uzun müddet saklayabilir ama oraya normal vatandaşın eli denk gelmez tv nin içini açıp EHT tüp soketini sökmen lazım.
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çakma hitman 6 yıl
Çin malı iphone vsvs. satılmasın diye medyaya yalan haber yaptırmış olabilirler.

(tam bilmiyorum.)
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phoenixim 6 yıl
Abi imkanı yok ki , nasıl çarpılıyor hadi yine tamam elektirik değmiştir ama nasıl ölüyor ?

ben laptopun adaptörüne dilimi değiriyorum dilimi tiretiyor sadece

dandik bi adaptör ne kadar güç verebilir ki ?
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Wroclaw. 6 yıl
Garip
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DH Misafiri 7 yıl
djisis
Yanlış bir düşünce var,Kısaca açıklamaya çalışayım,Yüksek gerilim insanı ölmürmez şoka sokar,Sorun yüksek akım,200ma (0,2A) insanı öldürmeye yeter,Sanırım adaptörün içindeki tarfoda bir kısadevre oldu, trafo çıkışı direk 220 ye verdi,Telefona gelince 220 tüm devreyi kapatıp direk hoparlöre verdi (Burada hoparlördeki mıknatısın büyük etkisi olmuştur, sonuçta manyetik alan) ve sonuçta 50Ae kadar çekebileceğin şehir şebekesi direk kulağında oldu,İnsan vücududa elektrik karşısında iyi bir yük olduğu için bir hayli yüksek akım çekmiştir,İlginç değil olası bir durum bu,Eğer adaptörün kablosu incelenirse yüksek akımdan dolayı kömürleştidiğinide görürler,Dikkatli olmak gerekiyor, ucuz dandik ürünlerden kaçınmak lazım,Hayatımızı yolda bulmadık...Yaradan ailesine sabır versin...

Bunca yıldır elektronik ve elektrikle uğraşıyorum ... :) iyi atmışsın :)
Şöyle olmuş olabilir: Şarj aletlerinin içindeki devrenin birinci tarafı 220 volt yani yüksek gerilim ikinci tarafı bundan elektriki olarak bağımsız yani yalıtılmış düşük gerilim devresi kısmıdır. Bu modüle komple SMPS denir.(switch mode pals system)İki devreyi birbirinden ayıran ve güç dönüşümü sağlayan yüksek frekansla çalışan smps trafosu aşırı ısınıp içindeki yalıtıcı eriyip birinci devre ile ikinci devre yani yüksek gerilim kısmı ile alçak gerilim kısmı teması sağlanmıştır. Arkadaşında elleri ıslak olarak yada terli telefonun metal aksmına denk gelmiş ve kasları kitlenmiş olabilir. Ne diyelim ecel zamanı gelince herkezi bi şekilde bi yerde bi bahane ile yakalayacak..Selamlar
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1Winston 7 yıl
cin ürünler ucuz bi yandan iyi oluyor ama bunu ölümle ödemek kötü
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esrefemir 7 yıl
Devre tamamlanmadiktan sonra problem olmaz titretir gecer acin bakin mhp mitingleinden birinde adam elektrik diregine cikmis nasil bir zekaysa.adam tele degiyo 2 defa kafasindan duman cikio adamin kafa yan yatio sonra tekrar ayiliyo. Sunan adamin hastanindurumunun iyi oldugunu soylemisti
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MAVİT 7 yıl
Key
bence bu haber tamamiyle çin malini kötülemek üzre yapilmiş bir haber...
unutmayin iphone gibi orjinal telefonlarda var..ve .çinde üretiliyorlar , çin mali kötü diye bir haber yapilmiş burada resmen...her çin mali kötü diye birsey yoktur bence..
ve bu haberde saçma bir haber gibi gorunuyor... yok telefon bomba gibi patliyor ...yok elektirik akimina kapiliyor? nasil ya? ya 220ye felan kapilmiş olmasin o...adaptor ornek olarak 7.6v lük pili sarz etmek için bir akim çikartiyor ucundan ve herif bunlar ölüyor oylemi? hadi oda bozuk diyelim o kablonun ucundan incecik bir telden yani 220ye kapiligini varsayalim...sizce bu kablo dayanirmi 220ye..? amacim çine katki saglamak degil ama resmen tüm malllari kötüymüş gibi haber yapiliyor burda çine karşi..

Olayı yanlış anlamışsın bahsedilen tel herhangi bi lisansı olmayan güvenlik testlerinden geçmemiş sar değeri tavan yapan merdiven altı üretim cihazlar. tabi buyuk fırmalar çinde fabrika kuruyor işçilik ucuz olduğu için.Ancak sadec işçilik için projedir lisanstır güvenlik testleridir bunların hepsinide yapıyorlar.
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YediyuzYetmisYedi 7 yıl
voltaj degeri onemli degil 115,220, 380,440,10000.akım yuksekse eger ve kalbine yakın bi yerden temasa maruz kalmıssan,akım kalbinin uzerinden devreyi tamamlayıp topraklanırsa ölürsün buyuk ihtimalle.
40.000 volta carpılan 440volta carpılan ve hala yasayan tanıdıklarım var.birinin kıcından digerinin sag dirseginden devreyi tamamladı akım.vucudu mahvediyor ama yaşıyorsun sonuçta.
elektrikle ugrasırken sag elinizi tercih edin kalbinize bişey olmasın.elektrik cıkacak bi yer bulur:)
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MAVİT 7 yıl
NE ZAMANDAN BERİ ÇİN MALI KLONLARI HABER YAPIP DURUYORSUNUZ. MİLLETİ ÖZENDİRİYORSUNUZ, BU AMAÇLA HABER YAPMAMIŞ OLSANIZDA. BU OLAY BURDAN Bİ HABER GÖRÜP ÇİN MALI TEL ALAN BİLİNÇSİZ BİR KULLANICININDA BAŞINA GELEBİLİR. KENDİNİZE Bİ ÇİZGİ EDİNİN KLONLARIN HABERLERINI GÖRMEK İSTEMİYORUZ.EMEK HIRSIZLIĞI YAPAN İNSANLAR NE YAPMIŞ UMRUMUZDA BİLE DEĞİL.İLERLEYEN ZAMANLARDA SAÇMA SAPAN KLON HABERİ YAPMAMANIZ DİLEĞİYLE
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MxFxOx 7 yıl
"Kaçak çin malları öldürür" kampanya yapılsa yeridir.Bu olayın bir benzeri Türkiye de oldu.
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gonca90 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

"Kaçak çin malları öldürür" kampanya yapılsa yeridir.Bu olayın bir benzeri Türkiye de oldu.

bana göre milyonda bir ihtimal öleceği varsa bahanesi oluyor işte çin malı dediğimiz ürünler kullanmış olduğumuz cihazların bir çoğu değilmi
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