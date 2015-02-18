Çin pazarının yeni hakimi Xiaomi oldu

Xiaomi'nin Çin'in yükselen teknoloji devlerinden birisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira şirket 2013 yılı itibariyle pazarın %5.3'ünün hakimi iken 2014 yılında %186'lık bir büyüme göstererek pazar payını %12.5'e çıkarmış oldu. Samsung pazar payının da düşüşte olmasını avantaja çeviren Xiaomi 2014 yılında Çin de akıllı telefon pazarında en yüksek paya sahip şirket oldu.

IDC analiz şirketinin paylaştığı verilere göre geçtiğimiz yıl Çinde toplam 420.7 Milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. Samsung'un 2013 yılında %18.7 olan pazar payı 2014 yılında %12.1'e kadar gerileyerek ikinci sıraya düştü. Apple 2014 yılının sadece son çeyreğini kapsayan dönemde %12.3'lük pazar payına ulaşabilirken yıl geneline bakıldığında ilk 5 sıraya giremedi. Samsung'un ardından 3. sırada %11.9'luk pazar payı ile Lenovo yer alırken 4. sırada Huawei %9.8 pazar payı elde etmeyi başardı 5. sırada ise %9.4'lük pazar payı ile Coopad yer aldı.

Adeta kıyasıya bir çekişme yaşanan pazarda en büyük 5 üreticinin toplam payları %55.8'e ulaşırken diğer üreticiler pazarın %44.2'lik kısmına hakim oldu. Raporda IDC Xiaomi'nin yükselişini uygun fiyatlı cihazları yüksek performans ile kullanıcılara ulaştırma gayretinin olumlu bir getirisi olarak değerlendirdi. Apple'ın ilk 5'de yer almaması ise iPhone 6'nın 2014 yılının son çeyreğinde satışa sunulması gösterildi.