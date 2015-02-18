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Çin pazarının yeni hakimi Xiaomi oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,2b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Çin pazarının yeni hakimi Xiaomi oldu
Xiaomi'nin Çin'in yükselen teknoloji devlerinden birisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira şirket 2013 yılı itibariyle pazarın %5.3'ünün hakimi iken 2014 yılında %186'lık bir büyüme göstererek pazar payını %12.5'e çıkarmış oldu. Samsung pazar payının da düşüşte olmasını avantaja çeviren Xiaomi 2014 yılında Çin de akıllı telefon pazarında en yüksek paya sahip şirket oldu.
IDC analiz şirketinin paylaştığı verilere göre geçtiğimiz yıl Çinde toplam 420.7 Milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. Samsung'un 2013 yılında %18.7 olan pazar payı 2014 yılında %12.1'e kadar gerileyerek ikinci sıraya düştü. Apple 2014 yılının sadece son çeyreğini kapsayan dönemde %12.3'lük pazar payına ulaşabilirken yıl geneline bakıldığında ilk 5 sıraya giremedi. Samsung'un ardından 3. sırada %11.9'luk pazar payı ile Lenovo yer alırken 4. sırada Huawei %9.8 pazar payı elde etmeyi başardı  5.  sırada ise %9.4'lük pazar payı ile Coopad yer aldı.
Adeta kıyasıya bir çekişme yaşanan pazarda en büyük 5 üreticinin toplam payları %55.8'e ulaşırken diğer üreticiler pazarın %44.2'lik kısmına hakim oldu. Raporda IDC Xiaomi'nin yükselişini uygun fiyatlı cihazları yüksek performans ile kullanıcılara ulaştırma gayretinin olumlu bir getirisi olarak değerlendirdi. Apple'ın ilk 5'de yer almaması ise iPhone 6'nın 2014 yılının son çeyreğinde satışa sunulması gösterildi.
 
Çin pazarının yeni hakimi Xiaomi oldu

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cepAnkara 4 yıl
başka bir marka olamazdı zaten Türkiye ye bir gelseydi diğer çöpler yavaş yavaş biterdi

red mi 2 ile yazıldı
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doctor_bey 4 yıl
Abi %186 büyüme nedir ya, o kadar kişi bu cihazları kullanıyorsa vardır herhalde bir bildikleri değil mi? Xiaomi bunu sonuna kadar hakediyor, bastır be kim tutar seni!
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Ebu Zerr Gıffari 4 yıl
Bardağın dolu taraı ile kaf dağının ardını göremedim? göremedik neden acaba!?
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engurlu 4 yıl
Apple a ne oldu ??

Hani gecen gun Çin pazarini salladi soyle boyle oldu liderligi ele gecirdi diye haberler vardi ??

Sadece 1 ceyrekte %12 almakla olmuyormus demekki..Ilk 5 te bile degiller..Hadi iphone 6 sayesinde bir ceyrekte boyle oldu diyelim onceki ceyreklerde iphone 5 ve 5s yok muydu ?

Samsung ise sanki kendi vataninda satar gibi yillik %12 ile muthis bir rakama imza atmis..Gecen seneye oranla ne kadar duserse dussun kolay elde edilmeyecek bir basari..
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akifbagci 4 yıl
1 yıldır xiaomi mi3 kullanıyorum bu telefonum bozulduğunda da xiami markası altında yeni çıkanlardan bi model alacağım. telefonumdan çok memnunum alacaklara şüphe etmeden almalarını öneririm.
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Angel of the Lord 4 yıl
Meizu kaçıncı acaba.
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Okisht 4 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord
Meizu kaçıncı acaba.

Merhaba, siralamayi bilmiyorum fakak %2 gibi bir paya sahip. Soz konusu çin pazari olunca %1 bile buyuk rakamlara denk geliyor
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cepAnkara 4 yıl
bütün yaptığı ürünler harika.. inşallah ülkemize de bir an önce gelirler. pahalı çöplerden kurtulmuş olurduk
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koyunsavar 4 yıl
Zaomi balon gibi dunyaya acildigi zaman patlayacak
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Fenomenon 4 yıl
Xiaomi dünyaya açılsa dünyayı da sallar.
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javaprof 4 yıl
çinlilerde vestel venüs yok biz her türlü daha üstünüz.
not:kendimi avutamadım.
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Guaire 4 yıl
Zaten bunu biliyorduk. Önceki çeyreklere göre belliydi. Diğerleri hemen hemen aynı seviyede kalırken Samsung'un pazar payı olduğu gibi Xiaomi'ye geçmiş gibi gözüküyor.

Samsung'un Çin'de bu sene de pazar kaybedeceğini düşünüyorum, ama bu sefer sadece Xiaomi'ye yaramaz.

Xiaomi'de ise şımarma belirtileri var. Mi Note geçtiğimiz senede kalmış, üstelik fiyat seviyesi artmış. Mi Note Pro'da fiyatı uçurmuşlar.

Redmi 2 ise hayal kırıklığı. Zaten istedikleri gibi satamadıkları için anında RAM ve dahili depolama birimini arttırarak güncelleme kararı aldılar.

Redmi Note da çok zayıf kaldı, Redmi Note 2'yi sürmekte çok geç kaldılar. Rakipleri o segmentte piyasayı süpürüyor. Redmi Note Hindistan'da da son partiyi satamadığı için isteyen istediği anda alabiliyor şu anda elde kalanları. Zira o piyasada da Yureka'ya karşı çok zayıf kaldı.

Xiaomi hatasını erkenden görmez, başarı formülüne ihanet etmekten vazgeçmezse 2015'te 2014'teki hızlı yükselişini gösteremez.

Geçen senenin sonlarında Meizu iyi işler yaptı, bu yolda ilerlerse 2015'i iyi bir şekilde kapatır.

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