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Çin savaş uçakları Amerikan keşif uçağını takip etti

Tansiyonun ve gerilimin halihazırda yüksek olduğu Güney Çin Denizi’nde sular durulacak gibi görünmüyor. Bir ABD keşif uçağıyla iki Çin avcı uçağının karşı karşıya geldiği olayın detayları haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Amerikan raporlarına göre, 17 Mayıs Salı günü iki Çin savaş jeti, Amerikan casus uçağına yaklaşık 4,6 metre mesafede uçtular. Olay, 2000’de bir Çin savaş uçağının düşmesi ve Amerikan uçağının iniş yapmaya zorlanmasıyla sonuçlanan hadiseyle benzer nitelikte.
Pentagon’a göre Güney Çin Denizi’nin üstünde yer alan olayda, bir EP-3E Aries keşif uçağı ve iki adet Shenyang J-11 avcı uçağı yer aldı. Pentagon’a göre “rutin devriye” görevinde olan uçağa iki adet J-11 avcı uçağı aralarında yalnızca 4,6 metrelik mesafe kalacak şekilde yaklaştı. Bir Amerikan Savunma Departmanı sözcüsü bu karşılaşma durumunu “tehlikeli” olarak nitelendirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı ise olayın Hainan Adası yakınlarında yer aldığını belirtti. Sözcü Hong Lei’nin iddiasına göre “iki Çin savaş uçağı, yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde, ABD uçağını güvenli bir mesafeden, riskli bir harekette bulunmadan takip etti ve gözlemledi.”
EP-3E “Aries” uçağı orijinalinde bir denizcilik devriye uçağı olan ancak sonradan “SIGINT” (Sinyal ve istihbarat görevleri) operasyonlarını yürütmek için dönüştürülmüş bir keşif uçağı. Uçak, yabancı ülkelerin sahillerinde uçarak iletişimi gözlemleyebiliyor, radarları ve diğer elektronik yayılımları dinleyebiliyor ve video kaydedebiliyor. ABD’de bu uçaktan 16 tane bulunuyor ve her bir uçağın mürettebatı 24 kişiden oluşuyor.
EP-3E’nin video çekme kabiliyeti, Pentagon’un Çinli avcı uçaklarına karşı ortaya attığı iddiaların doğruluğunun kanıtlanabilmesi açısından önem taşıyor.
Pentagon, uçağın Güney Çin Denizi’nde ne yaptığını açıklamazken, uçağın Çin’in yapay adaları ve ana kara arasındaki iletişimi gözlemlediği, adalardan istihbarat topladığı ve Çin’in alan üstündeki uçuşlara verdiği tepkiyi ölçtüğünü varsayabiliriz. ABD, Çin’in bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı sürekli eleştirel bir tutum izlemişti ve Çin’in bölgedeki haksız toprak iddialarına karşı da sürekli itirazlarını dile getirmişti.
2000 yılında gerçekleşen benzer olaysa iki Shenyang J8-D “Finback” avcı uçağı ve bir EP-3’ün yer aldığı bir hadiseydi ve EP-3 ile bir Finback’in çarpışmasıyla sonuçlanmıştı. Hasar alan EP-3, Hainan Adası’na indirilmeye zorlanmış ve mürettebat serbest bırakılmadan önce 10 gün boyunca göz altında tutulmuştu. EP-3, ABD hükümetine üç ay sonra iade edilmişti. Kazada suçlu olduğu düşünülen Çinli pilot ise kaybolmuş ve öldürüldüğü farz edilmişti.

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/news/a20963/chinese-fighters-buzz-us-surveillance-aircraft/ Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
tahir40
neo01470 Çin haklı
Nasıl haklı? Çin okyanusun ortasına yapay adalar kurup komşularının okyanustaki haklarını çalmaya çalışan sonra bu adalara askeri üsler kurup etraftaki ülkeleri tehdit eden bir diktatörlüktür. Ruslardan aşırdıkları çakma sukhoi uçaklarla yine ruslardan edindikleri kanunsuz yakın taciz ve çarpışma rotasına girme manevralarıyla uluslarası sulardaki uçakları taciz ediyorlar.

Amerika bu dünyanın polisi mi?
Çin haklı.
tahir40neo01470 Çin haklıNasıl haklı? Çin okyanusun ortasına yapay adalar kurup komşularının okyanustaki haklarını çalmaya ça...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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tahir40 3 yıl neo01470
neo01470

Çin haklı

Nasıl haklı? Çin okyanusun ortasına yapay adalar kurup komşularının okyanustaki haklarını çalmaya çalışan sonra bu adalara askeri üsler kurup etraftaki ülkeleri tehdit eden bir diktatörlüktür. Ruslardan aşırdıkları çakma sukhoi uçaklarla yine ruslardan edindikleri kanunsuz yakın taciz ve çarpışma rotasına girme manevralarıyla uluslarası sulardaki uçakları taciz ediyorlar.
neo01470Çin haklıNasıl haklı? Çin okyanusun ortasına yapay adalar kurup komşularının okyanustaki haklarını çalmaya çalışan...
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Yanıtla +26
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bizdeki savunma sistemi
sadece rus uçakları uçunca çalışıyor !
nede olsa hava savunma sistemimiz tamamen amerikan malı yani !
3 Yanıt Yanıtla +10
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Atılgan oo 3 yıl
çin adeta komsunun gicik cocugu gibi. her seye burnunu sokup gıcık gicik etrafta dolaniyor.
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DeanWinchester. 3 yıl
Yiyin birbirini gavatlar sizi gidi
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MegaWolt38 3 yıl
V4LKyR
tahir40
neo01470 Çin haklı
Nasıl haklı? Çin okyanusun ortasına yapay adalar kurup komşularının okyanustaki haklarını çalmaya çalışan sonra bu adalara askeri üsler kurup etraftaki ülkeleri tehdit eden bir diktatörlüktür. Ruslardan aşırdıkları çakma sukhoi uçaklarla yine ruslardan edindikleri kanunsuz yakın taciz ve çarpışma rotasına girme manevralarıyla uluslarası sulardaki uçakları taciz ediyorlar.
Amerika bu dünyanın polisi mi?Çin haklı.

Acı ama gerçek, evet ABD dünyanın polisi, jandarması ya da her ne derseniz o. İster Çin ol, ister Rusya bu gerçeği değiştirmiyor.
Bizim hükümet büyüklerimiz nasıl PYD=PKK demesine rağmen Suriye sınırındaki PYD'yi vuramıyorsa, her gün IŞİD Kilis'e roket yağdırıp, haklı savunma hakkıyla Suriye'ye giremiyorsak, ABD ve Rusya onbinlerce kilometre öteden gelip, seni senin sınırındaki tehdidi yok etmene izin vermiyorsa, evet ABD dünyanın polisidir.
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magicrea 3 yıl
canguler917
playstylebizdeki savunma sistemi sadece rus uçakları uçunca çalışıyor ! nede olsa hava savunma sistemimiz tamamen amerikan malı yani !
hava savunma sistemimiz mi?yok öyle bir şey çıkar onu aklından

hey dostum, ne alıp veremediğin var senin bizim füzelerimizle? ha.
:D
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MALTHAEL 3 yıl
İndirseymişti keşke mısırım kasede kaldı .
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canguler917 3 yıl
playstyle
bizdeki savunma sistemi sadece rus uçakları uçunca çalışıyor ! nede olsa hava savunma sistemimiz tamamen amerikan malı yani !

hava savunma sistemimiz mi?yok öyle bir şey çıkar onu aklından
1 Yanıt Yanıtla +2
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AKTeknisyen 3 yıl
playstyle
bizdeki savunma sistemi sadece rus uçakları uçunca çalışıyor ! nede olsa hava savunma sistemimiz tamamen amerikan malı yani !

Tabi tabi.O yüzden Ege denizinde bolca Amerikan ürününü kullanan Yunanlılarla senelerdir kapışıyoruz, kilit atıp kilit yiyoruz.
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gcb1903 3 yıl
İçimizde Çin'i hala komünist sananlar var. Hıhı Irak'a da demokrasi getirmişti Abd. Ayrıca Hitler ölmedi Antartika'da yaşıyor ve bor madenin kullanabilirsek dünyanın tek gücü oluruz.
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DemirAtlı 3 yıl
daha çinin komunistmi kapitalistmi olduğunu bilmeyenler çıkmış yorum yapıyor gülermisin sabahamı bırakırsın
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BekirTemel 3 yıl
çin kolay lokma değil ,abd düşürseydide çok büyük tepkiler veremezdi sonuçta orta doğu ülkesi değil çin, üreten teknoloji olan bir ülke.
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HABERİN ETİKETLERİ
ABD, çin ve
13 etiket daha keşif uçağı avcı uçağı savaş uçağı shenyang j-11 ep-3e aries ep-3 shenyang j-8d finback güney çin denizi hainan adası pentagon Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji
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