Çin savaş uçakları Amerikan keşif uçağını takip etti

Amerikan raporlarına göre, 17 Mayıs Salı günü iki Çin savaş jeti, Amerikan casus uçağına yaklaşık 4,6 metre mesafede uçtular. Olay, 2000’de bir Çin savaş uçağının düşmesi ve Amerikan uçağının iniş yapmaya zorlanmasıyla sonuçlanan hadiseyle benzer nitelikte.

Pentagon’a göre Güney Çin Denizi’nin üstünde yer alan olayda, bir EP-3E Aries keşif uçağı ve iki adet Shenyang J-11 avcı uçağı yer aldı. Pentagon’a göre “rutin devriye” görevinde olan uçağa iki adet J-11 avcı uçağı aralarında yalnızca 4,6 metrelik mesafe kalacak şekilde yaklaştı. Bir Amerikan Savunma Departmanı sözcüsü bu karşılaşma durumunu “tehlikeli” olarak nitelendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise olayın Hainan Adası yakınlarında yer aldığını belirtti. Sözcü Hong Lei’nin iddiasına göre “iki Çin savaş uçağı, yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde, ABD uçağını güvenli bir mesafeden, riskli bir harekette bulunmadan takip etti ve gözlemledi.”

EP-3E “Aries” uçağı orijinalinde bir denizcilik devriye uçağı olan ancak sonradan “SIGINT” (Sinyal ve istihbarat görevleri) operasyonlarını yürütmek için dönüştürülmüş bir keşif uçağı. Uçak, yabancı ülkelerin sahillerinde uçarak iletişimi gözlemleyebiliyor, radarları ve diğer elektronik yayılımları dinleyebiliyor ve video kaydedebiliyor. ABD’de bu uçaktan 16 tane bulunuyor ve her bir uçağın mürettebatı 24 kişiden oluşuyor.

EP-3E’nin video çekme kabiliyeti, Pentagon’un Çinli avcı uçaklarına karşı ortaya attığı iddiaların doğruluğunun kanıtlanabilmesi açısından önem taşıyor.

Pentagon, uçağın Güney Çin Denizi’nde ne yaptığını açıklamazken, uçağın Çin’in yapay adaları ve ana kara arasındaki iletişimi gözlemlediği, adalardan istihbarat topladığı ve Çin’in alan üstündeki uçuşlara verdiği tepkiyi ölçtüğünü varsayabiliriz. ABD, Çin’in bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı sürekli eleştirel bir tutum izlemişti ve Çin’in bölgedeki haksız toprak iddialarına karşı da sürekli itirazlarını dile getirmişti.

2000 yılında gerçekleşen benzer olaysa iki Shenyang J8-D “Finback” avcı uçağı ve bir EP-3’ün yer aldığı bir hadiseydi ve EP-3 ile bir Finback’in çarpışmasıyla sonuçlanmıştı. Hasar alan EP-3, Hainan Adası’na indirilmeye zorlanmış ve mürettebat serbest bırakılmadan önce 10 gün boyunca göz altında tutulmuştu. EP-3, ABD hükümetine üç ay sonra iade edilmişti. Kazada suçlu olduğu düşünülen Çinli pilot ise kaybolmuş ve öldürüldüğü farz edilmişti.

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/news/a20963/chinese-fighters-buzz-us-surveillance-aircraft/