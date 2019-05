Çin sinemalarına damgasını vuran 'The Wandering Earth' Netflix'te yayınlanacak

İçerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, şu sıralar Çin'de vizyonda olan bilim kurgu filmi The Wandering Earth'in dünya genelindeki yayın haklarını satın aldı. Çin'in ilk yüksek bütçeli bilim kurgu filmi olarak dikkat çeken The Wandering Earth, görsel efektleri ve ilginç konusuyla oldukça etkileyici görünüyor.The Wandering Earth, Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı 5 Şubat 2019 gününde vizyona girmişti. Kısa süre içerisinde ülkedeki sinemalara adeta damgasını vuran film sadeceinanılmaz bir gişe hasılatı elde etti. The Wandering Earth, şu anda Çin tarihinin gişedeki en başarılı ikinci filmi konumunda bulunuyor. Birinci sırada ise 2017'de vizyona giren Wolf Warrior 2 (854 milyon dolar) yer alıyor.The Wandering Earth,aynı adlı kısa hikayesinden uyarlanmış. Çin bilim kurgu edebiyatının en önemli ismi olan Liu Cixin,isimli romanıyla 2015'te Hugo Ödülü almıştı. Cixin dünyada genellikle bu romanıyla tanınıyor ancak Çinli yazarın The Wandering Earth, The Dark Forest gibi başka ünlü eserleri de var.The Wandering Earth, yıldızımızapokaliptik bir gelecekte geçiyor. Filmde belirtilen öngörülere göre herhangi bir önlem alınmaması durumunda Güneş sadece 100 yıl içerisinde Dünya'yı yutacak. 300 yıl içerisindeyse tüm Güneş Sistemi'nin sonu gelecek. Bu problemle yüzleşmek için Çin hükümeti liderliğinde bir araya gelen dünya liderleriyse ilginç bir çözüm önerisi ortaya atıyor:Filmin haklarının alınmasının ardından bazı açıklamalar yapan Netflix yetkisili Jerry Zhang,"Netflix olarak eğlence sevdalılarına geniş çeşitlilikte bir global içerik sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yüksek kalite yapımcılığı ve müthiş hikaye anlatımıyla The Wandering Earth, bilim kurgu severlerin beğenisini kazanacak." şeklinde konuştu.Netflix, The Wandering Earth'in yayın tarihi için henüz bir açıklama yapmadı. Filmin dünyayla aynı anda Türkiye'de de yayınlanması bekleniyor. Fragmanı aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.