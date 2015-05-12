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Çin'de akıllı telefon pazarı doyuma ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Çin'de akıllı telefon pazarı doyuma ulaştı
 
Son zamanlarda akıllı telefon denilince akla ilk gelen ülke Çin oluyor. Öyle ki ülkenin kendi içerisinde yüzlerce akıllı telefon markası bulunurken, bu sektörde bir çok global marka da yetiştirmiş durumda. Apple gibi büyük üreticiler için de önemli bir pazar olan Çin pazarı için son araştırma sonuçları artık büyümenin oldukça yavaşladığını gösteriyor.

Özellikle IDC'nin raporu dikkat çekerken raporda 2015 yılının ilk çeyreğinde 98.8 Milyon akıllı telefon satıldığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıla göre %4.3'lük düşüş yaşanırken satışların son 6 yıldır ilk defa azaldığı belirtiliyor. Uzmanlar ise akıllı telefon satışlarının azalmaya başlamasını yeni akıllı telefon alacak kitlenin kalmamasına bağlıyorlar.
Counterpoint isimli araştırma şirketinin başkanı Tom Kang ise daha önce ülkedeki akıllı cihaz kullanmış insan oranının %90'a ulaştığını açıklamıştı. Ayrıca Kang, Çin'in artık yeni telefon alacak kullanıcılar için değil, akıllı telefonunu değiştirmek isteyen kullanıcılardan oluşan bir pazar olduğunu da belirtmişti. Ancak kullanıcılarının bir çoğunun da telefonları bozulmadan ya da oldukça yavaşlamadan değiştirmeye yanaşmadıkları düşünülürse artık Çin'deki satış rakamlarının eskisi kadar yüksek olmayacağı söylenebilir.

Çin'de akıllı telefon pazarı doyuma ulaştı
 
Çin'de yıllık periyotlarla ilk çeyrekteki akıllı telefon sevkiyatı
Ayrıca Çin pazarında orta sınıf cihazların giderek azalması dikkat çekerken tüketicilerin de ya en tepe modelleri ya da en ekonomik modellere yöneldiği belirtiliyor. Çin'in en popüler yerli markası Xiaomi'ye baktığımızda da şirketin ilk dönemlerde uygun fiyatlı telefonlar çıkararak popülerlik kazandığını, ancak günümüzde cihazların performansı ile birlikte fiyatları da üst seviyelere çektiğini görüyoruz.
Bu durumda pazarın orta seviyede bol modeli bulunan üreticiler için zor olacağı söylenebilir. Bu rekabette zorlanabilecek markalardan birisi de Samsung olacak gibi görünüyor. Ürün gamı oldukça geniş olan şirket, Çin satışlarında ilk çeyrek içinde düşüş yaşamış durumda. Ancak şirket özellikle Galaxy S6 modeli ile üst segmentte tercih edilebilir bir cihaz yaratarak bu kayıbı dengeleyebilir. Zira Çin içerisinde 855 Milyon kullanıcının giriş-orta seviye modellere sahip olduğu belirtiliyor. Bu durumda üst segmente geçmek isteyecek ciddi bir alıcı kitlesi hala mevcut.
Çin'de akıllı telefon pazarı doyuma ulaştı
 
2015 Q1 Shipment Volumes = 2015 ilk çeyrek satışları (Milyon adet)
2015 Q1 Market Share = 2015 ilk çeyrek pazar payları 

Raporda Çin'in pazar paylarına da yer verilirken Apple'ın %14.7 ile lider olduğu görülüyor. Xiaomi %13.7 ile ikinciliğe düşerken Huawei'de yeniden satışlarını arttırarak üçünlüğe sahip oluyor. Samsung'un satışları ise geçtiğimiz yıla göre neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda, buna rağmen Koreli şirket dördüncü sırada yer alıyor. Son olarak satışları düşen Lenovo da ilk 5 içerisinde kendine yer bulabilmiş durumda.

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MyWorldLife 4 yıl en beğenilen
Hala Snapdragon 600 - Adreno 320 kullaniyorum kasan oyun yok diyebilirim.

Millet nolmus böyle Snapdragon 810 felan yavas gidin arkadas napiyonuz bu telefonlarla millet Tasarim felan yapiyor herhalde
Hala Snapdragon 600 - Adreno 320 kullaniyorum kasan oyun yok diyebilirim.Millet nolmus böyle Snapdragon 810 felan yavas gidin arkadas napiyonuz bu te...
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mstkrmn89 4 yıl
Üretimi onlar yapıyor biz mi doycaktık :D
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just4techno 4 yıl
Telefon pazarından sonra bilgisayar pazarına ilgi yoğunlaşabilir
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DARBE 4 yıl
Şimdi sıra diğer pazarları ele geçirmede. Çok sürmez...
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Fatih617 4 yıl
Çin markaları kendilerine samsung'u örnek alıp daha kısa ömürlü cihazlar yapmalılar.
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MyWorldLife 4 yıl en beğenilen
Hala Snapdragon 600 - Adreno 320 kullaniyorum kasan oyun yok diyebilirim.

Millet nolmus böyle Snapdragon 810 felan yavas gidin arkadas napiyonuz bu telefonlarla millet Tasarim felan yapiyor herhalde
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therkut 4 yıl
Cihazı değiştirmeye zorlayacak bir teknoloji illaki çıkacak. Akıllı saatlerin çıktığı gibi telefon da mevcut gelişimden daha radikal bir değişim geçirmeye zorlanacak mecburen bu da özel sektörün ar-ge alanındaki güzelliği. Kötü tarafı saymakla bitmez.
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aspirin_00 4 yıl
pazar doyumsuz ülkelere yönelir a b c d e f serisine bağlanmış cihazlarlar ufak rotüşlarla kandırmaya çalışırlar 800 808 810 818 işlemciler gibi
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aycibin 4 yıl
hayret oppo ve oneplus listeye girememiş

yalnız çin markaları kendilerini ses ve kamera kalitesi konusunda geliştiremediler bir türlü
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Biz yapana kadar insanlar ne istediklerini bilemezler diye bir cümle var. Tüketmek artık bir hastalık çılgınlık kelimesi hafif kalıyor. Orası nispeten doyuma ulaşmış olabilir başta bu ülke olmak üzere birçok 3. Dünya ülkesinde açlık var tüketime karşı. Ne zaman doğal Hayat yok olmaya ve çevresini yok etmeye başlayacak o zaman insanlar akillanacak fakat çok geç olacak.
2 Yanıt Yanıtla +3
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grid2 4 yıl DaRKFoRCeS
Hay ağzına sağlık. Cihazların kullanım klavuzlarının birçoğunda kullanım tavsiye edilen kullanım ömrü beş yıldır yazıyor. İnsanlar daha iki seneyi doldurmadan telefon değiştiriyor. İşin kötüsü bunu sadece facebookta twitterda dolaşmaya devam etmek için yapanlar var.
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defected 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

Biz yapana kadar insanlar ne istediklerini bilemezler diye bir cümle var. Tüketmek artık bir hastalık çılgınlık kelimesi hafif kalıyor. Orası nispeten doyuma ulaşmış olabilir başta bu ülke olmak üzere birçok 3. Dünya ülkesinde açlık var tüketime karşı. Ne zaman doğal Hayat yok olmaya ve çevresini yok etmeye başlayacak o zaman insanlar akillanacak fakat çok geç olacak.

bilgisayar/akıllı cihaz, elektrik ve internet kullanarak bu mesajı atman biraz ironik olmuş
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