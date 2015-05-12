Çin'de akıllı telefon pazarı doyuma ulaştı

Son zamanlarda akıllı telefon denilince akla ilk gelen ülke Çin oluyor. Öyle ki ülkenin kendi içerisinde yüzlerce akıllı telefon markası bulunurken, bu sektörde bir çok global marka da yetiştirmiş durumda. Apple gibi büyük üreticiler için de önemli bir pazar olan Çin pazarı için son araştırma sonuçları artık büyümenin oldukça yavaşladığını gösteriyor.

Özellikle IDC'nin raporu dikkat çekerken raporda 2015 yılının ilk çeyreğinde 98.8 Milyon akıllı telefon satıldığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıla göre %4.3'lük düşüş yaşanırken satışların son 6 yıldır ilk defa azaldığı belirtiliyor. Uzmanlar ise akıllı telefon satışlarının azalmaya başlamasını yeni akıllı telefon alacak kitlenin kalmamasına bağlıyorlar.







Çin'de yıllık periyotlarla ilk çeyrekteki akıllı telefon sevkiyatı Çin'de yıllık periyotlarla ilk çeyrekteki akıllı telefon sevkiyatı

Ayrıca Çin pazarında orta sınıf cihazların giderek azalması dikkat çekerken tüketicilerin de ya en tepe modelleri ya da en ekonomik modellere yöneldiği belirtiliyor. Çin'in en popüler yerli markası Xiaomi'ye baktığımızda da şirketin ilk dönemlerde uygun fiyatlı telefonlar çıkararak popülerlik kazandığını, ancak günümüzde cihazların performansı ile birlikte fiyatları da üst seviyelere çektiğini görüyoruz.

Bu durumda pazarın orta seviyede bol modeli bulunan üreticiler için zor olacağı söylenebilir. Bu rekabette zorlanabilecek markalardan birisi de Samsung olacak gibi görünüyor. Ürün gamı oldukça geniş olan şirket, Çin satışlarında ilk çeyrek içinde düşüş yaşamış durumda. Ancak şirket özellikle Galaxy S6 modeli ile üst segmentte tercih edilebilir bir cihaz yaratarak bu kayıbı dengeleyebilir. Zira Çin içerisinde 855 Milyon kullanıcının giriş-orta seviye modellere sahip olduğu belirtiliyor. Bu durumda üst segmente geçmek isteyecek ciddi bir alıcı kitlesi hala mevcut. 2015 Q1 Shipment Volumes = 2015 ilk çeyrek satışları (Milyon adet) 2015 Q1 Market Share = 2015 ilk çeyrek pazar payları

Raporda Çin'in pazar paylarına da yer verilirken Apple'ın %14.7 ile lider olduğu görülüyor. Xiaomi %13.7 ile ikinciliğe düşerken Huawei'de yeniden satışlarını arttırarak üçünlüğe sahip oluyor. Samsung'un satışları ise geçtiğimiz yıla göre neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda, buna rağmen Koreli şirket dördüncü sırada yer alıyor. Son olarak satışları düşen Lenovo da ilk 5 içerisinde kendine yer bulabilmiş durumda. Raporda Çin'in pazar paylarına da yer verilirken Apple'ın %14.7 ile lider olduğu görülüyor. Xiaomi %13.7 ile ikinciliğe düşerken Huawei'de yeniden satışlarını arttırarak üçünlüğe sahip oluyor. Samsung'un satışları ise geçtiğimiz yıla göre neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda, buna rağmen Koreli şirket dördüncü sırada yer alıyor. Son olarak satışları düşen Lenovo da ilk 5 içerisinde kendine yer bulabilmiş durumda.

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Counterpoint isimli araştırma şirketinin başkanı Tom Kang ise daha önce ülkedeki akıllı cihaz kullanmış insan oranının %90'a ulaştığını açıklamıştı. Ayrıca Kang, Çin'in artık yeni telefon alacak kullanıcılar için değil, akıllı telefonunu değiştirmek isteyen kullanıcılardan oluşan bir pazar olduğunu da belirtmişti. Ancak kullanıcılarının bir çoğunun da telefonları bozulmadan ya da oldukça yavaşlamadan değiştirmeye yanaşmadıkları düşünülürse artık Çin'deki satış rakamlarının eskisi kadar yüksek olmayacağı söylenebilir.