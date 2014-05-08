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Çin'de farklı bir HTC One modelinin lansmanı yapılacak

5 yıl
313
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14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'de farklı bir HTC One modelinin lansmanı yapılacak

HTC'nin One M8 amiral gemi lansmanından sonra seriye hangi modelleri ekleyeceği merakla beklenmeye başlamıştı. Mini ve Max modellerinin geleceğine kesin gözüyle bakılırken, daha düşük maliyetli bir One M8 iddiaları da gündemde.

Çin'de HTC One serisine ait bilinmeyen bir cihazın basın afişleri da bu iddiayı destekler nitelikte. Düşük maliyetli One M8 modelinin plastik kasa tasarımı içerisinde M8 Ace adıyla Çin pazarına yönelik olarak sunulacağı ifade ediliyordu. Afişlerde de daha farklı bir tasarıma sahip One modeli karşımızda duruyor.

M8 Ace modelinin One M8'den tek farkı alüminyum kasa tasarımı yerine plastik kasa tasarımına yer verecek olması. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM gibi donanım özellikleri aynı kalacak. Ancak bu haliyle Galaxy S5 amiral gemi modeline de rakip oluyor. 

HTC'nin özellikle Çin başta olmak üzere Asya pazarında M8 Ace ile pay arayacağı belirtiliyor. Bu çeyrekte iki kat fazla gelir ve kara dönüş sinyallerinin alınması ile HTC'nin daha agresif bir politika izlemesi bekleniyor. Plastik kasalı M8 Ace modelinin beklenen fiyatı ise 480$-500$ aralığında.  

http://www.ubergizmo.com/2014/05/possible-htc-m8-ace-teased-in-china/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Kamerayı düzeltin de isterseniz naylondan yapın
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hard-step 5 yıl
Resimden afişden ve slogandan suya toza dayanıklı bir chazgelecek gibi görünüyor. ama zatem oneM8 SUYA BÜYÜK ÖLÇÜDE DAYANIKLI
BUDA SU TESTİ youtu.be/...
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Guaire 5 yıl
HTC One M8'in Çin fiyatı 5300 yuan. Yaklaşık 850$ ediyor.

Her şeyi aynı plastik bir HTC One'ı 3000 yuana, yani 480$'a satacaklarmış öyle mi?

Arada 370$ fark var.

Plastikle alüminyumun maliyetleri birbirine hemen hemen eşit. Alüminyum beğenilen bir malzeme olabilir, ama o da ucuz bir malzeme. Kimi kandırıyor bunlar? Maliyeti taş çatlasın 3-5$ oynasın. O kadar bile yoktur.

Arkadaki ultrapiksel kamera yerine normal bir kamera takıp boomsound, arkadaki ikinci kamera vs. metal gövde hariç her şeyi ile aynı modeli 480$'a satacaksa iyi. Alınası bir telefon olur.

Yalnız benim tahminim plastik olan metal olanın satışlarını engellemesin diye sakatlayıp iyice içine edecekleri yönünde.
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ardarda45 5 yıl
afişte boomsound nerede??
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cübbeli gandalf 5 yıl
Keşke diğer firmalar da LG gibi ülkemizde lansmanlar yapsa
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SteveMeade 5 yıl
İşte bunlar hep samsung dan htc ye geçen adamın işi
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TempleJoker 5 yıl
Ucuzu bile 500$. Ucuz ONE ı alacak var mı ki? One'ın olayı metal kasa. Plastik olanını almak için bir sebep göremiyorum. Hele ki 300$lık rakipleri varken.
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mehmedaltair 5 yıl TempleJoker
TempleJoker
Ucuzu bile 500$. Ucuz ONE ı alacak var mı ki? One'ın olayı metal kasa. Plastik olanını almak için bir sebep göremiyorum. Hele ki 300$lık rakipleri varken.

Ses tasarım arayüz stabilite pil ömrü (bkz m8 ana konusu) yetmez mi
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kucukyenici 5 yıl
Arkadaş bu kadar çeşidi de üretmeye üşenmiyorlar!
Yılda 1 telefon çıkart, adam akıllı olsun yeter...
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Kamerayı düzeltin de isterseniz naylondan yapın
1 Yanıt Yanıtla +6
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XeaRaa 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Kamerayı düzeltin de isterseniz naylondan yapın


Belkide kameradan dili yanan HTC Tükürdüğünü yalayabilir demedi demeyin !
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