Çin'de farklı bir HTC One modelinin lansmanı yapılacak

HTC'nin One M8 amiral gemi lansmanından sonra seriye hangi modelleri ekleyeceği merakla beklenmeye başlamıştı. Mini ve Max modellerinin geleceğine kesin gözüyle bakılırken, daha düşük maliyetli bir One M8 iddiaları da gündemde.





Çin'de HTC One serisine ait bilinmeyen bir cihazın basın afişleri da bu iddiayı destekler nitelikte. Düşük maliyetli One M8 modelinin plastik kasa tasarımı içerisinde M8 Ace adıyla Çin pazarına yönelik olarak sunulacağı ifade ediliyordu. Afişlerde de daha farklı bir tasarıma sahip One modeli karşımızda duruyor.





M8 Ace modelinin One M8'den tek farkı alüminyum kasa tasarımı yerine plastik kasa tasarımına yer verecek olması. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM gibi donanım özellikleri aynı kalacak. Ancak bu haliyle Galaxy S5 amiral gemi modeline de rakip oluyor.





HTC'nin özellikle Çin başta olmak üzere Asya pazarında M8 Ace ile pay arayacağı belirtiliyor. Bu çeyrekte iki kat fazla gelir ve kara dönüş sinyallerinin alınması ile HTC'nin daha agresif bir politika izlemesi bekleniyor. Plastik kasalı M8 Ace modelinin beklenen fiyatı ise 480$-500$ aralığında.

