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Çin'de internet kullanıcı sayısı 688 milyona ulaştı

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, internet kullanımı açısından da en kalabalık ülkesi. Son araştırmalarda, ülkedeki internet kullanıcı sayısı 688 milyona dayanmış bulunuyor.
3 yıl
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7
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'de internet kullanıcı sayısı 688 milyona ulaştı


1.5 milyar nüfusuyla büyük bir potansiyele sahip olan Çin, bu sayede bünyesinden de dünya devleri çıkarıyor. Dünyanın en büyük siyasi partisi, en kalabalık mobil operatörü, en büyük akıllı telefon pazarı, en büyük PC pazarı gibi ünvanlar barındıran Çin, ayrıca dünyanın en kalabalık internet kullanıcısına sahip. 

Ülkeden gelen bilgilere göre, 2015 yılı sonunda toplam internet kullanıcısı sayısı 688 milyon olarak gerçekleşti. Önceki yıla göre yüzde 6 artış yakalanırken, internet benimsenme oranı ise yüzde 50.3 oldu. İnternete bağlananların yüzde 90'ı yani 619 milyonu, mobilden erişim sağladı. Bir kullanıcının haftalık gezinti ortalaması ise 26.2 saat oldu.


İnternet kullanıcılarının yüzde 53.6'sı erkek, yüzde 46.4'ü kadın. Ülkede internet en çok bağlanan yaş grubu, yüzde 29.9 ile 20-29 olarak belirlenmiş. Ülkede internete en fazla evlerden erişim sağlanıyor. İkinci sırayı ise ofis ortamları alıyor. Üçüncü sırada kamuya açık alanlar geliyor. 

688 milyon internet kullanıcısına karşılık, ülkede 31 milyon alan adı ve 4.2 milyon kayıtlı web sitesi bulunuyor. Ülkenin global internet bağlantıları için kullandığı bant genişliği 5392Gbps. En büyük internet sağlayıcısı olan China Telecom, 3223Gbps bant genişliği kullanırken, CUNC sağlayıcısı 1414Gbps, China Mobile 654Gbps, CERNET 61Gbps ve CSTNet 47Gbps seviyesinde batn genişliklerini kullanıyor. 

Kurumsal tarafta ise kullanıcıların yüzde 95'i bilgisayarlarını ofislerinde kullanıyor ve yüzde 91'i anti-virüs yazılımı kullanıyor. Bilgisayar odaklı işletmelerin yüzde 93'ü internet bağlı iken, yüzde 97'si sabit hatlardan, yüzde 26.9'u ise mobil hatlardan internete bağlanıyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20160122PD211.html Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
hızları bizim netlerden iyidir
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kadirirdem 3 yıl
bu adamlara pc ve bilgisayar iyi yetiyor....
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Bu kadar kullanıcıya AKK'siz paket yada güncel ihtiyaçları karşılayacak kadar AKK sunuyorlarsa (500GB gibi) bizim servis sağlayıcıların şapkayı önüne alıp düşünmesi lazım. Ama nerdeeee..
2 Yanıt Yanıtla +2
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umut_baris 3 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob

Bu kadar kullanıcıya AKK'siz paket yada güncel ihtiyaçları karşılayacak kadar AKK sunuyorlarsa (500GB gibi) bizim servis sağlayıcıların şapkayı önüne alıp düşünmesi lazım. Ama nerdeeee..

Yüzde üçyüz kar etmek varken neden sunucuya yatırım yapsın ki? Sunucuya yatırım yapsa yeter. Turkcell Superonline için konuşuyorum. Fiber kablo zaten son teknoloji. Her bir lifinden gbps seviyesinde veri aktarabiliyorsunuz. Bize akk siz paket bile kafi. Bu devirde 50 megabitten aşağısı çok kişilik kullanımda yetmiyor abi.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
AKagNA
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Bu konuda dikkatini çeken tek şey bu mu oldu? ayrıca havalandırma diye bir şey icat ettiler, tam dediğin sorunu çözüyor -_-
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Guest-7F4577B41 3 yıl
Off nasıl kokar şimdi ora
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