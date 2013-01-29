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Çin'de oyun konsollarına uygulanan satış yasağı kaldırılabilir

6 yıl
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Çin'de oyun konsollarına uygulanan satış yasağı kaldırılabilir
Bilindiği üzere Çin'de oyun konsollarının satışı 2000 yılından bu yana, oyunların gençlerin gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçesiyle yasak. Ancak, bu durum yakın bir zamanda değişecek gibi görünüyor.

Çin'de faaliyet gösteren China Daily'e konuşan Kültür Bakanlığı'ndan bir yetkili, oyun konsollarıyla ilgili olarak yeni bir düzenleme gelebileceğinin işaretlerini verdi. Oyun konsollarındaki satış yasağının kaldırılması için yıllar önce yasağı onaylayan bakanlıklarla görüşüldüğünü dile getiren yetkili, söz konusu bakanlıkların her birinin iptal kararı için onay vermesi gerektiğini de belirtti. Ayrıca yetkili, çalışmalar çerçevesinde çeşitli anketlerin de yapıldığını ifade etti.

Oldukça büyük bir oyun pazarına sahip olan Çin'de uygulanan satış yasağının kaldırılmasının Sony, Microsoft ve Nintendo gibi birçok konsol üreticisinin yüzünü güldüreceği kesin. Ancak, yasağın kalkıp kalkmayacağı, kalksa bile bunun ne zaman uygulanmaya geçirileceği belirsizliğini halen koruyor.

http://www.chinadaily.com.cn/business/2013-01/28/content_16180154.htm Yorum Yaz
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Virtual Reality 6 yıl
Asıl tehlike, MMORPG türü oyunların yapıldığı PC platformudur. Konsollar da MMORPG oyunu yok ve bu yüzden gençlerin hayatını bitirecek kadar, psikolojilerini bozacak kadar ekran karşısına bağlamıyor. Konsolların yasak olduğu bir ülkede, gençler oyun oynamak için mecburen PC ye yönelecekler ve ister istemez her genç bağımlılık yapıcı ve yaşamı olumsuz etkileyen MMORPG oyunlarla tanışacak.
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olağan_şüpheli 6 yıl
mesaj
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netstat 6 yıl
bencede bu çin de insanları olumsuz etkileyen şeyler yasak olmalı. iç savaş filan çıksa 1.5 milyar insan arasında neler olur neler :|
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Master_Evil 6 yıl
çinden bahsediyoruz milyonlarca konsol kullanılıyordur orada
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depeche35 6 yıl
Daha neler'in yasak olduğunu okuyun da şaşırın.... ben eminimki bizden 10 kat fazla ps3 vardır onlarda...
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mobi 6 yıl
Ne kadar saçma sapan bir şey. Oyun konsolu adam mı yiyor sanki :D
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peters 6 yıl
O değilde resimdeki koleksiyonun hepsi bende olsa baya mutlu olurdum.
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altanbilisim 6 yıl
Düşünsenize adamlar istese sadece nufuslarının sekizde biri ile sony'in playstation 2 ile dünya çapındaki toplam satış rakamını oluşturabilirler :)
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V4LKyR 6 yıl
İstediği kadar yasak olsun. Konsol üreticileri düşünsün bunu. Çin'e giren çıkan bir şey yok, korkunç büyük ve güçlü bir ülke ve bu böyle devam edecektir.
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tek hakkın VAR..! 6 yıl
Bu çinliler çok ilginç insanlar
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LuN4TiC 6 yıl
Konsolların yasak olmasına gelince bana abartılı bir haber gibi geldi. Ben kaç yıldır çinden konsol aksesuarları satın alıyorum hiç de öyle bir yasak ile karşılaşmadım. Aksesuar dışında direkt oyun konsolu da satılıyor Nintendo'ya ait falan. Bahsettiğim siteler öyle resmi olmayan siteler de değil, bildiğimiz popüler siteler. Haberden ziyade haberin sunuş tarzına bakmak lazım, kanunda konsol satışı yasak olabilir ama bu konsolların yasak olduğu anlamına gelmez. Bizde de internetten korsan film indirmek kanunen suç ama gayet de indirilebiliyor. Biz de (bildiğim kadarıyla) halen yürürlükte olan kanunlara göre başlık olarak şapka takmak da zorunlu ama uyguluyor muyuz? Hayır...
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mk2kill 6 yıl
regaibyigit.
13 yıldır konsolun yasak olması çok saçma facebook twitterda yasak onlara görende sömürge ülke sancak koskoca çini

nesi saçma? çin ekonomisi köle gibi ucuza çalışan işçiler üzerine kurulu. milletin eline bu konsolları verirsen çalışmak yerine bunlarla vakit geçirirler diye adamlar konsolları yasaklamış. bilgisayarda oyun oynamıyor mu dersen evet oynanıyor ama bilgisayar eski model oyun konsollarına göre daha pahalı oldugu için düşüş gelirli işçi grubu için ulaşması daha zor.
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DH Misafiri 6 yıl
Sony her zamanki gibi yapar bir üçkağıtçılık, basar parayı Çin'de sadece Playstation satılır.
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