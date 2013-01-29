Çin'de oyun konsollarına uygulanan satış yasağı kaldırılabilir

Bilindiği üzere Çin'de oyun konsollarının satışı 2000 yılından bu yana, oyunların gençlerin gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçesiyle yasak. Ancak, bu durum yakın bir zamanda değişecek gibi görünüyor.





Çin'de faaliyet gösteren China Daily'e konuşan Kültür Bakanlığı'ndan bir yetkili, oyun konsollarıyla ilgili olarak yeni bir düzenleme gelebileceğinin işaretlerini verdi. Oyun konsollarındaki satış yasağının kaldırılması için yıllar önce yasağı onaylayan bakanlıklarla görüşüldüğünü dile getiren yetkili, söz konusu bakanlıkların her birinin iptal kararı için onay vermesi gerektiğini de belirtti. Ayrıca yetkili, çalışmalar çerçevesinde çeşitli anketlerin de yapıldığını ifade etti.





Oldukça büyük bir oyun pazarına sahip olan Çin'de uygulanan satış yasağının kaldırılmasının Sony, Microsoft ve Nintendo gibi birçok konsol üreticisinin yüzünü güldüreceği kesin. Ancak, yasağın kalkıp kalkmayacağı, kalksa bile bunun ne zaman uygulanmaya geçirileceği belirsizliğini halen koruyor.

http://www.chinadaily.com.cn/business/2013-01/28/content_16180154.htm