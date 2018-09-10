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Çin'de satışa sunulacak Huawei Maimang 7, 12 Eylül'de tanıtılacak

Huawei, yeni akıllı telefonlarını ardı ardına duyurmaya devam ediyor. Şimdi de 12 Eylül'de tanıtılacak olan Mate 20 Lite'ın Çinli modeli olan Maimang 7'nin detayları su yüzüne çıktı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Huawei ilk tam ekranlı akıllı telefonu olan Maimang 6'yı piyasaya sürmüştü. O döneme göre ince çerçeveleri ile dikkat çeken cihazın ardılı olan Maimang 7'nin ise 12 Eylül'de Guangzhou'da yapılacak lansmanla görücüye çıkacağı açıklandı.
Huawei yeni akıllı telefon modeli Maimang 7'nin Kirin 710 işlemci ve GPU Turbo teknolojisi ile geleceğini resmen doğruladı. Cihazın oyun performansını arttırmak için GPU Turbo eklendiğini belirten yetkililer lansman öncesinde çok fazla detay vermediler. Ancak biz yine de Maimang 7'nin teknik detaylarının yüksek ihtimalle sızan bilgilerle örtüşeceğini düşünüyoruz.

Huawei Maimang 7'nin sızan teknik detayları

Huawei Maimang 7'nin 2340 × 1080 çözünürlüğe sahip 6.3 inçlik büyük bir ekranla gelmesi bekleniyor. Kirin 710 işlemci ile geleceği doğrulanan akıllı telefonun biri 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan iki varyantı olacak. GPU Turbo teknolojisi ile grafik performansının %60 arttığı ve pil verimliliğinin de %30 iyileştirildiği cihazın parmak izi sensörünün ise arkada olacağını belirtelim.
Huawei'nin Maimang 7 reklamlarında vurguladığı en önemli özellik, hem ön hem de arka taraftaki çift kamera kurulumu olması. Cihazda 20 MP + 2 MP çift arka, 24 MP + 2 MP olmak üzere çift ön kameranın yer alacağı belirtiliyor. Hızlı şarj desteği sunan akıllı telefonun pil kapasitesinin ise 3.650 mAh olması kuvvetle muhtemel. Maimang 7'nin fiyatlandırma konusu henüz kesinleşmiş olmasa da 350 dolar civarlarında olacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefonun Türkiye'de satılacak olan versiyonunun Mate 20 Lite olacağını ve Donanımhaber olarak Ekim ayında yapılacak olan Mate 20 ve Mate 20 Pro lansmanını yerinde takip edeceğimizi de belirtmeden geçmeyelim.

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